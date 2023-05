Những thành tích SEA Games của Việt Nam hướng đến ASIAD và Olympic

Bơi vẫn trông chờ ở Nguyễn Huy Hoàng

Tại SEA Games 32, kình ngư duy nhất đạt được chuẩn Olympic Paris 2024 là Jonathan Tan (Singapore) ở cự ly 50 m tự do với thành tích 21 giây 95 (chuẩn Olympic là 22 giây 07). Các kình ngư Việt Nam đoạt 7 HCV, 2 HCB, 7 HCĐ, trong đó có 2 kỷ lục SEA Games của Phạm Thanh Bảo ở cự ly 100 m ếch (thành tích 1 phút 00 giây 97), 200 m ếch (2 phút 11 giây 45). Tuy nhiên, thành tích này vẫn kém chuẩn Olympic khá xa.

Nguyễn Huy Hoàng nhắm đạt chuẩn Olympic Paris 2024 ở nội dung 800 m tự do Lê Giang





Không phá được kỷ lục SEA Games 32 nhưng thành tích 15 phút 11 giây 24 của Nguyễn Huy Hoàng ở cự ly 1.500 m tự do tiệm cận với tốp 3 ASIAD 2018 và có thể hướng đến tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 khi chuẩn A của nội dung này là 15 phút 00 giây 99 và chuẩn B là 15 phút 05 giây 49. Kình ngư số 1 Việt Nam cho biết anh sẽ dồn quyết tâm tại ASIAD 19 diễn ra vào tháng 9 tới tại Hàng Châu (Trung Quốc) nhằm lấy chuẩn Olympic. Ngoài ra, Huy Hoàng cũng nhắm đến nội dung 800 m tự do vốn không được tổ chức ở SEA Games 32 nhưng có mặt ở ASIAD 19 và Olympic Paris. Đây là nội dung Huy Hoàng từng đoạt HCĐ ở ASIAD 2018 với thành tích 7 phút 54 giây 32 trong khi chuẩn Olympic của nội dung này là 7 phút 54 giây 01.

Nguyễn Thị Oanh "sáng" nhất môn điền kinh

Ở môn điền kinh, đội tuyển điền kinh Việt Nam đoạt 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ nhưng không có thành tích nào tiệm cận chuẩn Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, có 2 nội dung mà điền kinh Việt Nam nếu được đầu tư mạnh mẽ sẽ hứa hẹn tạo dấu ấn ở ASIAD 19 là 3.000 m vượt chướng ngại vật của cô gái vàng Nguyễn Thị Oanh. Thành tích Oanh đạt được ở SEA Games 32 là 10 phút 34 giây 37 thua khá xa thành tích mà cô đoạt HCĐ ở ASIAD 2018 (9 phút 43 giây 83). Tuy nhiên, HLV Trần Văn Sỹ cho biết với việc thi đấu đến 4 nội dung ở SEA Games 32, nhất là thi đấu 2 nội dung

Nguyễn Thị Oanh VĐV xuất sắc của điền kinh Việt Nam Giang Lao

1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật chỉ cách nhau 20 phút, nên khó đòi hỏi Oanh có thành tích tốt. "Ở ASIAD 19, Nguyễn Thị Oanh sẽ tập trung chủ yếu vào nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật cùng 1.500 m nên chắc chắn thành tích sẽ tốt hơn so với SEA Games 32. Oanh sẽ sớm bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ASIAD 19", HLV Trần Văn Sỹ nói. Một nội dung khác mà điền kinh Việt Nam rất có tiềm năng là tiếp sức 4x400 m nữ. Ở SEA Games 32, các cô gái Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc đoạt HCV với thành tích 3 phút 33 giây 05. Thông số thành tích này tốt hơn so với thành tích HCĐ ASIAD 2018 cũng do điền kinh Việt Nam nắm giữ là 3 phút 33 giây 23.

Cử tạ và các môn thể thao khác

Cử tạ Việt Nam dù "phân thân" thi đấu cùng thời điểm cả 2 đấu trường châu lục và SEA Games 32 nhưng các lực sĩ Việt Nam vẫn xuất sắc đoạt 4 HCV do công của Lại Gia Thành (55 kg nam), Trần Minh Trí (67 kg nam), Nguyễn Quốc Toàn (89 kg nam) và Trần Đình Thắng (trên 89 kg nam). Trong đó Nguyễn Quốc Toàn phá kỷ lục SEA Games hạng cân 89 kg nam với thành tích 345 kg. Tuy nhiên, thông số thành tích mà các lực sĩ Việt Nam đạt được ở SEA Games 32 vẫn còn khoảng cách khá xa với châu Á. Ở giải vô địch châu Á vừa kết thúc tại Hàn Quốc, Li Dayin (Trung Quốc) đoạt HCV hạng cân 89 kg nam có thành tích lên tới 396 kg.

Kình ngư trẻ Phạm Thanh Bảo (giữa) phá 2 kỷ lục SEA Games

VĐV TDDC Đặng Ngọc Xuân Thiện

Việt Nam PHÁ 14 KỶ LỤC SEA G AMES Tại SEA Games 32, đoàn Việt Nam đã phá 14 kỷ lục SEA Games ở môn bơi, lặn và cử tạ. Kình ngư trẻ sinh năm 2001 Phạm Thanh Bảo đã giành 2 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games. Ở nội dung 100 m ếch, Bảo đạt HCV với thông số 1 phút 00 giây 97, phá kỷ lục cũ (1 phút 01 giây 17) do chính anh lập tại SEA Games 31; HCV nội dung 200 m ếch (2 phút 11 giây 45), phá kỷ lục do VĐV Singapore lập tại SEA Games 31 (2 phút 11 giây 93). Đội tuyển lặn cũng phá 8 kỷ lục SEA Games. Đội tuyển cử tạ Việt Nam, lực sĩ trẻ Nguyễn Quốc Toàn đã xuất sắc phá kỷ lục SEA Games ở cả 3 nội dung cử đẩy, cử giật và tổng cử hạng cân 89 kg nam. VĐV cử tạ Trần Minh Trí cũng phá kỷ lục SEA Games nội dung cử đẩy hạng 67 kg nam. Nhật Duy

Ở môn TDDC chứng kiến sự cứng cáp của lứa VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Văn Vĩ Lương, Trịnh Hải Khang. Trong đó Khánh Phong xuất sắc qua mặt nhà vô địch thế giới Carlos Yulo (Philippines), đoạt HCV nội dung vòng treo nam. "Hạt giống" này cần được chăm lo, đầu tư tốt để hứa hẹn tỏa sáng ở các giải quốc tế lớn tầm châu lục, thế giới.

Ở môn xe đạp đường trường, nhà vô địch châu Á Nguyễn Thị Thật tiếp tục chứng tỏ sức mạnh. Điều cần làm của xe đạp Việt Nam là có thêm nhiều gương mặt ở tuyển nữ đạt trình độ tốt để hỗ trợ cho Nguyễn Thị Thật khi đua các giải châu Á, ASIAD bởi yếu tố đồng đội hỗ trợ trên đường đua là rất quan trọng.