Những thành tựu nổi bật của Trường Đại học Cửu Long

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường nhận giải thưởng Top 20 Thương hiệu vàng dành cho tập thể Trường ĐH Cửu Long

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Nằm trong top các trường ĐH tốt nhất Việt Nam

Nhằm vinh danh các doanh nhân, trí thức, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ chất lượng trên cả nước, ngày 14.4.2024, tại Hà Nội, Viện Khoa học phát triển nhân lực kinh tế và văn hóa (Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam) kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bảo vệ người tiêu dùng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức lễ tổng kết và trao bảng vàng cho các doanh nhân, doanh nghiệp, các thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu năm 2024.

Trong đó, Trường đại học (ĐH) Cửu Long nhận được 2 giải thưởng gồm: Top 20 Thương hiệu vàng dành cho tập thể Trường ĐH Cửu Long và giải thưởng Trí thức tiêu biểu Việt Nam dành cho cá nhân Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Đây là giải thưởng nằm trong chương trình tôn vinh "Hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2024" nhằm đánh giá các doanh nhân, các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về khả năng lãnh đạo, kết quả kinh doanh, thành tích, đóng góp cho xã hội… ở đa ngành nghề, lĩnh vực.

Ngày 12.8.2024, Ban Điều hành Mạng lưới các cơ sở đào tạo luật tại Việt Nam (VLSN) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định công nhận Trường ĐH Cửu Long là thành viên Mạng lưới VLSN. Trường chính thức trở thành thành viên thứ 61 (tại thời điểm công bố) của Mạng lưới VLSN.

Ngày 24.8.2024, tại TP.HCM, Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam tổ chức lễ công bố "The Best of Vietnam". Theo đó, Trường ĐH Cửu Long vinh dự nhận được giải thưởng "Top 10 trường ĐH tốt nhất Việt Nam" vì sự đóng góp, nỗ lực và cam kết không ngừng của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

Ngày 5.10.2024, Trường ĐH Cửu Long tổ chức đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập", đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ cho Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia.

Đẩy mạnh kiểm định chất lượng, hợp tác quốc tế

Ngày 15.11.2024, trường khởi công xây dựng tòa nhà 7 tầng - khoa Khoa học sức khỏe phục vụ cho công tác đào tạo các khối ngành sức khỏe của trường với vốn đầu tư hơn 150 tỉ đồng, gồm: phòng khám đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế, các phòng thực hành, giảng đường, lớp học…

Lễ khởi công xây dựng tòa nhà khoa Khoa học sức khỏe

ẢNH: NGUYỄN VĂN DÔ

Năm 2024, Trường ĐH Cửu Long tuyển sinh 32 ngành đào tạo với 80 chuyên ngành bậc ĐH thuộc 4 khối ngành chính: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội và nhân văn, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Tài chính, nâng quy mô đào tạo của trường lên hơn 28.000 sinh viên. Qua 25 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp bằng cho hơn 32.000 cử nhân, kỹ sư và hơn 1.200 thạc sĩ. Theo thống kê, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp là 97%.

Trong năm 2024, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn tổ chức kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo của trường gồm 2 chương trình bậc ĐH (bảo vệ thực vật, công nghệ kỹ thuật cơ khí) và 1 chương trình thạc sĩ ngành luật kinh tế. Nhà trường đạt Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và hiện tại đã có 16 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục (11 trình độ ĐH, 5 trình độ thạc sĩ). Dự kiến trong năm 2025, trường sẽ thực hiện kiểm định thêm 6 chương trình đào tạo.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong năm, trường có 6 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành theo danh mục Scopus ISI, 50 bài báo đăng trên tạp chí có chỉ số ISSN; đoạt giải ba cuộc thi giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka lần thứ 26 năm 2024. Có 1 cá nhân đạt giải khuyến khích Cuộc thi tìm kiếm ý tưởng và dự án khởi nghiệp tỉnh Vĩnh Long lần thứ 7. Trường cũng đạt giải nhất cuộc thi Diễn tập thực chiến sự cố an toàn thông tin mạng năm 2024 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến hiện tại, Trường ĐH Cửu Long đã và đang hợp tác với hơn 100 viện, trường ĐH, hiệp hội, doanh nghiệp... từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Canada, Đức, Úc, Campuchia, Lào... Ngày 22.11.2024, tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với Bộ Giáo dục - Thể thao Lào tổ chức khai trương Trung tâm đào tạo tiếng Việt thứ hai tại nước này. Tính đến nay, Trường ĐH Cửu Long đã đào tạo và cấp chứng chỉ cho hơn 700 lưu học sinh nước ngoài. Hiện nhà trường là một trong 20 cơ sở giáo dục tại Việt Nam được Bộ GD-ĐT cho phép tổ chức đào tạo, thi và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài theo khung năng lực 6 bậc.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Nhằm ghi nhận đóng góp của các nhà giáo trong sự phát triển của ngành giáo dục nước nhà, ngày 17.11.2024, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long là một trong 6 nhà giáo ở bậc giáo dục ĐH ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vinh dự được Bộ GD-ĐT tuyên dương nhà giáo, cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2024.

Mới đây, Trường ĐH Cửu Long phối hợp với ĐH Florida Christian (Mỹ) tổ chức hội thảo về đào tạo tiến sĩ ngành quản lý giáo dục và ngành quản trị kinh doanh. Những giảng viên tham gia học tiến sĩ theo chương trình này sẽ được nhà trường ứng trước 50 triệu đồng để đóng học phí.

Hiện tại, đội ngũ cán bộ, nhân viên, giảng viên của trường có khoảng 920 người. Trong đó, có khoảng 50 giáo sư, phó giáo sư; 147 tiến sĩ; 396 thạc sĩ; gần 200 bác sĩ, dược sĩ chuyên khoa 1 và chuyên khoa 2. Mỗi ngành đào tạo đều có đủ đội ngũ giảng viên trình độ tiến sĩ chuyên ngành và trình độ thạc sĩ theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trường ĐH Cửu Long luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để giảng viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm 2024, trường tổ chức vinh danh 6 giảng viên vừa hoàn thành chương trình học tiến sĩ thuộc các lĩnh vực: khoa học sức khỏe, quản trị kinh doanh; nông nghiệp - thủy sản, mỗi giảng viên được tặng thưởng 100 triệu đồng.

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ cho biết: "Tiếp nối thành tựu của năm trước, năm 2025 này, nhà trường tiếp tục tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thường xuyên cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và mối quan hệ hợp tác quốc tế… Tất cả đều hướng đến mục tiêu là nâng cao chất lượng, phấn đấu đưa Trường ĐH Cửu Long trở thành ĐH Cửu Long; là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có uy tín trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2035, trở thành trường có uy tín trong cả nước về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ".