Những thay đổi cần biết trên ứng dụng VNeID

Người dân từ ngày 28.9 có thể sử dụng VNeID trong nhiều trường hợp hơn, từ dùng giấy tờ điện tử thay bản giấy, nhận các khoản an sinh xã hội đến thực hiện thủ tục trực tuyến. Đây là những thay đổi theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Cùng với việc mở rộng tiện ích, quy định mới cũng thay đổi cách quản lý tài khoản định danh điện tử. Một trong những điểm người dân cần lưu ý là VNeID có thể bị hệ thống tự động khóa nếu số điện thoại dùng để đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ.

Nhiều quy định mới về sử dụng và xác thực tài khoản VNeID bắt đầu áp dụng từ ngày 28.9 ẢNH: TTXVN

Dùng VNeID thay giấy tờ bản giấy

Từ ngày 28.9, thông tin và giấy tờ đã tích hợp trên VNeID được sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, giao dịch và các hoạt động khác. Nếu thông tin, giấy tờ đã có trên ứng dụng định danh quốc gia, người dân không phải nộp hoặc xuất trình lại bản chính, bản sao.

Điều này giúp những giấy tờ được lưu trên VNeID có thể được khai thác trực tiếp thay vì người dân phải mang theo hoặc chuẩn bị thêm bản giấy trong các trường hợp thuộc quy định.

Nhiều loại giấy tờ, thông tin cá nhân có thể được tích hợp trong Ví giấy tờ trên VNeID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

VNeID cho phép tích hợp nhiều giấy tờ, thông tin cá nhân vào Ví giấy tờ để thuận tiện tra cứu và sử dụng. Ngoài những giấy tờ phổ biến, ứng dụng còn hiển thị thông tin cư trú, giấy khai sinh, học bạ, bảo hiểm xã hội, hộ chiếu, thông tin thuế và nhiều dữ liệu khác. Theo quy định mới, danh mục có 66 loại giấy tờ cấp cho cá nhân được tích hợp, cập nhật trên ứng dụng định danh quốc gia.

Giấy tờ được tự động cập nhật trên VNeID

Người dân cũng không phải chủ động cập nhật mọi giấy tờ lên VNeID. Với giấy tờ không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, dữ liệu có thể được tự động tích hợp, cập nhật khi cơ quan cấp giấy tờ có cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Khi thông tin trên giấy tờ thay đổi, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cập nhật dữ liệu. Nếu chưa thể cập nhật ngay, thời gian thực hiện tối đa là 24 giờ.

Người dân vẫn có thể chủ động đề nghị cập nhật thông tin, giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử. Trong trường hợp này, thời gian cập nhật vào hệ thống định danh và xác thực điện tử không quá 5 phút. Trước khi dùng VNeID cho một thủ tục hoặc giao dịch, người dân nên kiểm tra giấy tờ cần thiết đã xuất hiện và thông tin có chính xác hay không, đặc biệt với giấy tờ vừa được cấp hoặc thay đổi.

Nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Một thay đổi khác là việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, phục vụ tiếp nhận các khoản hỗ trợ, lương hưu, chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác.

Tài khoản hưởng an sinh xã hội không phải một tài khoản ngân hàng mới trên VNeID. Thay vào đó, người dân thuộc diện thụ hưởng có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để nhận tiền.

Tài khoản được liên kết phải chính chủ và có thông tin trùng khớp với tài khoản định danh điện tử. Mỗi người chỉ được tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội. Quy định này tạo thêm một đầu mối để xác định tài khoản nhận các khoản chi trả, đồng thời yêu cầu thông tin người nhận phải thống nhất với danh tính trên VNeID.

Làm thủ tục trực tuyến được miễn, giảm phí

VNeID cũng được sử dụng nhiều hơn khi người dân thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến. Người thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến thông qua ứng dụng định danh quốc gia được miễn, giảm phí và lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Việc giấy tờ đã tích hợp trên VNeID được khai thác trực tiếp cũng giúp người dân giảm thao tác cung cấp lại những thông tin hệ thống đã có. Do đó, việc kiểm tra và hoàn thiện thông tin trên tài khoản VNeID trở nên cần thiết hơn, nhất là với những giấy tờ thường xuyên được sử dụng trong thủ tục hành chính.

Số điện thoại không chính chủ có thể khiến VNeID bị khóa

Bên cạnh các tiện ích, thay đổi người dân cần đặc biệt lưu ý từ ngày 28.9 liên quan đến số điện thoại đăng ký VNeID. Hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động dùng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Người dân có thể kiểm tra các số điện thoại được tích hợp trên VNeID ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vì vậy, người dân nên kiểm tra số điện thoại đang liên kết với VNeID. Nếu đã đổi số nhưng chưa cập nhật trên ứng dụng, thông tin cần được điều chỉnh. Trường hợp SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dân cần chuẩn hóa với nhà mạng.

Ngoài số điện thoại, hệ thống cũng tự động khóa hoặc mở khóa tài khoản định danh điện tử khi căn cước điện tử của công dân bị khóa hoặc được mở khóa. Nếu cần thực hiện thủ tục mở khóa, người dân có thể làm tại công an cấp xã. Hồ sơ gồm phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử và căn cước điện tử theo mẫu TK03. Thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc và không thu phí, lệ phí.