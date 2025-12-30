Những thiết bị gia dụng quen thuộc nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Ngày nay, chúng ta thường xem thường việc sử dụng các thiết bị gia dụng khi cho rằng chỉ cần cắm vào ổ điện là có thể sử dụng. Tuy nhiên, việc xem nhẹ các thiết bị này có thể dẫn đến những nguy hiểm tiềm ẩn, đặc biệt là nguy cơ cháy nổ do điện. Các thiết bị gia dụng thường đi kèm với nhiều cảnh báo an toàn và tính năng tự ngắt khẩn cấp khi quá nhiệt, nhưng không phải ai cũng chú ý đến điều này.

Máy sấy quần áo

Máy sấy quần áo có thể gây ra rủi ro lớn do nhiệt độ cao mà chúng tạo ra. Theo Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia Mỹ (NFPA), trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2014, lực lượng cứu hỏa đã xử lý trung bình 15.970 vụ cháy mỗi năm liên quan đến máy giặt và máy sấy, trong đó máy giặt chỉ chiếm 8%. Khoảng một phần tư số vụ cháy liên quan đến máy sấy là do bụi, sợi hoặc xơ vải tích tụ.

Máy sấy quần áo có thể gây rủi ro lớn về hỏa hoạn do nhiệt độ cao tạo ra ẢNH: TRU EARTH

Xơ vải, mặc dù có vẻ vô hại, nhưng nếu không được vệ sinh bộ lọc ít nhất mỗi tuần, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Xơ vải dễ cháy và khi tích tụ sẽ cản trở luồng không khí, dẫn đến tăng nhiệt độ và nguy cơ hỏa hoạn. Do đó, việc bảo trì ống thông hơi và ống xả của máy sấy là rất quan trọng.

Máy sưởi điện

Đây cũng là một thiết bị gia dụng cần được sử dụng cẩn thận. Mặc dù hiệu quả trong mùa đông, nhưng chúng tiêu thụ nhiều điện và có thể gây quá tải cho hệ thống điện nếu không được cắm vào ổ điện phù hợp. Những máy sưởi điện có thể tạo ra công suất hơn 1.500 W và nếu cắm vào ổ điện đang kết nối với các thiết bị khác có thể dẫn đến hiện tượng ngắt mạch hoặc hỏa hoạn.

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần chú ý đến vị trí đặt máy, không để gần các vật dễ cháy và thường xuyên kiểm tra hệ thống dây điện. Việc tham khảo sách hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất cũng là cách tốt nhất để sử dụng thiết bị một cách an toàn.

Máy pha cà phê và máy nướng bánh mì

Nhiệt độ nước cao có thể dẫn đến bỏng nếu máy pha cà phê gặp sự cố. Vào tháng 2.2012, khoảng 1.735.000 máy pha cà phê Tassimo đã bị thu hồi do sự cố liên quan. Ngoài ra, việc vệ sinh máy pha cà phê cũng rất quan trọng để ngăn ngừa sự phát triển của nấm và vi khuẩn trong môi trường ẩm ướt.

Hãy cẩn thận khi sử dụng máy pha cà phê do nhiệt độ nước cao ẢNH: PHILIPS

Trong khi đó, mẩu vụn bánh mì tích tụ có thể gây cháy nếu không được làm sạch thường xuyên. Một nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Pusan (Hàn Quốc) cho thấy máy nướng bánh mì phát thải nhiều hạt siêu mịn có thể gây hại cho sức khỏe. Nguy cơ khi cho vật kim loại vào máy nướng bánh mì để lấy thức ăn đã được biết đến, nhưng những rủi ro từ các hạt siêu mịn vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Lò nướng

Đây là một trong những thiết bị có nguy cơ cao gây bỏng và hỏa hoạn. Lò nướng dùng gas có nguy cơ rò rỉ khí gas, trong khi lò nướng điện có thể gặp sự cố về dây dẫn. Việc bảo trì thường xuyên là cần thiết để tránh thức ăn bám dính gây cháy.

Riêng với lò nướng cảm ứng, mặc dù loại bỏ được nguy cơ cháy nổ do khí gas nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do dầu được làm nóng nhanh chóng. Chính vì vậy, người dùng cần chú ý bảo vệ bề mặt lò nướng để tránh trầy xước.