Những thứ nào cần vứt bỏ khi dọn ngăn đông tủ lạnh trong năm mới?

Dưới đây là những lưu ý khi bạn dọn dẹp tủ đông.

Nước đá có mùi

Những viên nước đá bạn bỏ trong ngăn đông sẽ hấp thụ mùi hương xung quanh. Nếu bạn bỏ vào ngăn đông thứ gì đó có mùi nồng thì các viên đá cũng sẽ có mùi như vậy, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Khi đó, hãy vứt bỏ những viên đá đó. Nếu những thứ gây mùi cho viên đá không thể chuyển khỏi ngăn đông thì hãy mua các loại khay làm đá có nắp đậy.

Thịt bị cháy lạnh

Thịt cháy lạnh sẽ có màu xám hoặc bị thâm. Phần thịt bị cháy lạnh sẽ khô, không còn mùi vị và cần phải được loại bỏ. Ngoài ra, những phần thịt mà bạn đã để trong tủ đông quá lâu đến mức không còn nhớ từ khi nào thì cũng không nên dùng.

Nguyên nhân chính khiến thịt bị cháy lạnh là do tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh bên trong ngăn đông. Do đó, trước khi bỏ vào ngăn đông, thịt cần được cho vào hộp đựng bằng nhựa, thủy tinh hay bọc lại bằng màng bọc thực phẩm.





Thịt nguội cũ

Thịt nguội là món ăn rất tiện lợi, chỉ cần cắt ra và thưởng thức. Tuy nhiên, thịt nguội lại dễ hỏng. Nếu chưa sử dụng liền hoặc ăn không hết thì thịt nguội cần được cho vào ngăn đông để bảo quản.

Thịt nguội chỉ có thể bảo quản tốt trong ngăn đông khoảng 2 tháng. Sau khoảng thời gian này, ngay cả khi vẫn có thể ăn được nhưng hương vị đã không còn ngon. Cũng như các loại thịt khác, thịt nguội cần được đóng gói và bọc kỹ trước khi cho vào ngăn đông.

Thực phẩm đổi màu

Thịt, cá hoặc rau củ, trái cây đã thay đổi màu sắc thì cần phải bỏ, dù có bảo quản trong ngăn đông. Thịt heo chuyển sang màu tái nhợt, cá hồi chuyển sang màu xanh, rau củ, trái cây bị héo, xỉn màu hoặc mất mùi đều đã bị hỏng và cần phải bỏ.

Có mùi lạ khi rã đông

Thịt, cá, món ăn đã qua chế biến hay bất kỳ thực phẩm nào sau khi rã đông mà phát ra mùi lạ, khó chịu thì cần phải bỏ. Khi ăn, chúng có thể có hại cho sức khỏe hay không nhưng chắc chắn là sẽ không còn ngon, theo Eat This, Not That!.