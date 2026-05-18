Những tính năng giúp Garmin phù hợp cho người tập luyện thể thao

Trong khi Apple Watch chỉ mới kỷ niệm 10 năm ra mắt, Garmin đã có mặt trên thị trường được hơn 20 năm, với sản phẩm đầu tiên là Forerunner 201 ra mắt vào năm 2003. Từ đó, Garmin đã phát hành hơn 40 mẫu đồng hồ khác nhau, với các mẫu mới nhất được trang bị màn hình OLED, viền titan nhẹ và pin bền bỉ.

Người dùng dễ dàng đeo cả ngày mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay tập luyện ẢNH: KHẢI MINH

Không cần phải quá đẹp mắt và nhiều tùy chọn dây đeo như Apple Watch, Garmin vẫn giữ vững vị thế nhờ vào các tính năng chuyên biệt.

Sạc năng lượng mặt trời

Garmin hiện cung cấp 10 mẫu đồng hồ có khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời, bao gồm các dòng Fenix, Forerunner, Instinct, Edge và Enduro. Với tính năng này, người dùng có thể kéo dài thời gian sử dụng pin thêm nhiều tháng mà không cần đến cáp sạc USB. Các đồng hồ này được trang bị lớp tế bào quang điện trên màn hình giúp chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng, cho phép người dùng thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời mà không lo hết pin.

Một số mẫu đồng hồ Garmin còn có tiện ích hiển thị cường độ ánh sáng mặt trời, giúp người dùng theo dõi lượng ánh sáng mà đồng hồ nhận được. Chẳng hạn, Garmin Edge 840 Solar có thể cung cấp thêm 20 phút sử dụng pin cho mỗi giờ đạp xe khi sạc bằng năng lượng mặt trời.

Đo lường các chỉ số sức khỏe cụ thể

Trong khi Apple Watch đã cập nhật nhiều chỉ số sức khỏe mới trong những năm qua, người dùng vẫn cần các ứng dụng bên thứ ba để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu sức khỏe của mình. Ngược lại, Garmin cung cấp giải pháp toàn diện cho vận động viên với các tính năng chuyên biệt.

Các chỉ số sức khỏe được hiển thị rõ ràng từ đồng hồ Garmin ẢNH: KHẢI MINH

Chẳng hạn, tính năng Training Readiness cung cấp điểm số tổng hợp từ giấc ngủ, thời gian phục hồi và mức độ căng thẳng để người dùng biết khi nào nên tập luyện hoặc nghỉ ngơi. Tính năng Body Battery đo lường năng lượng theo thời gian thực để thấy những tổn thất tiềm ẩn từ các hoạt động hàng ngày. Trong khi HRV Status so sánh sự biến thiên nhịp tim qua đêm với mức cơ bản trong hai tuần.

Thời lượng pin ấn tượng

Apple Watch hứa hẹn thời lượng pin cả ngày, với các mẫu mới nhất như Series 11 có thể hoạt động lên đến 24 giờ và Watch Ultra 3 lên đến 42 giờ. Trong chế độ tiết kiệm pin, thời gian này có thể kéo dài lên 38 giờ và 72 giờ tương ứng. Tuy nhiên, đồng hồ Garmin có thể hoạt động liên tục trong vài ngày, thậm chí vài tuần nhờ vào tính năng sạc năng lượng mặt trời.

Các mẫu như Venu 5 và Epix 3 có thể hoạt động từ 10 đến 16 ngày, trong khi chế độ màn hình luôn bật giúp kéo dài thời gian sử dụng lên đến 1 tuần. Đặc biệt, các mẫu như Fenix 8 và Forerunner 975 có thể hoạt động từ 14 đến 28 ngày, các mẫu sử dụng năng lượng mặt trời có thể kéo dài hơn 40 ngày nếu được sử dụng ngoài trời thường xuyên.

Điều hướng bằng nút vật lý

Garmin ưu tiên sử dụng nút vật lý, trong khi Apple tập trung vào điều khiển cảm ứng. Mặc dù một số mẫu Garmin mới có màn hình cảm ứng, nhưng chúng vẫn chủ yếu dựa vào các nút vật lý, đặc biệt trong các môn thể thao có thể làm tay ướt hoặc dính bẩn.

Nhiều tính năng tập luyện giúp Garmin nổi bật ẢNH: KHẢI MINH

Tất cả sản phẩm Garmin đều có bố cục 5 nút giúp người dùng điều hướng mà không cần nhìn. Các nút này có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau để dễ dàng thao tác trong các tình huống cường độ cao. Chẳng hạn, khi dừng lại ở đèn đỏ trong lúc đạp xe, người dùng chỉ cần nhấn một nút để tạm dừng, trong khi người dùng Apple Watch phải vuốt và chạm vào màn hình dẫn đến việc vô tình kết thúc buổi tập.

Đèn pin LED tích hợp

Một số đồng hồ Garmin được trang bị đèn pin LED cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn so với việc sử dụng màn hình của Apple Watch như một đèn pin. Đèn pin LED của Garmin, có mặt trên các mẫu như Descent, Enduro và Fenix, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng. Đặc biệt, một số mẫu Garmin còn có thêm đèn đỏ hoặc xanh lá cây để giảm thiểu sự khó chịu cho mắt vào ban đêm.