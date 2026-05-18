Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

Những tính năng giúp Garmin phù hợp cho người tập luyện thể thao

Kiến Văn
Kiến Văn
18/05/2026 21:30 GMT+7

Mặc dù Apple Watch hiện dẫn đầu thị trường smartwatch, nhưng với nhiều người yêu thích thể thao, Garmin vẫn là lựa chọn hàng đầu.

Trong khi Apple Watch chỉ mới kỷ niệm 10 năm ra mắt, Garmin đã có mặt trên thị trường được hơn 20 năm, với sản phẩm đầu tiên là Forerunner 201 ra mắt vào năm 2003. Từ đó, Garmin đã phát hành hơn 40 mẫu đồng hồ khác nhau, với các mẫu mới nhất được trang bị màn hình OLED, viền titan nhẹ và pin bền bỉ.

Vì sao dân thể thao vẫn chọn Garmin thay vì Apple Watch? - Ảnh 1.

Người dùng dễ dàng đeo cả ngày mà không ảnh hưởng đến sinh hoạt hay tập luyện

ẢNH: KHẢI MINH

Không cần phải quá đẹp mắt và nhiều tùy chọn dây đeo như Apple Watch, Garmin vẫn giữ vững vị thế nhờ vào các tính năng chuyên biệt.

Sạc năng lượng mặt trời

Garmin hiện cung cấp 10 mẫu đồng hồ có khả năng sạc bằng năng lượng mặt trời, bao gồm các dòng Fenix, Forerunner, Instinct, Edge và Enduro. Với tính năng này, người dùng có thể kéo dài thời gian sử dụng pin thêm nhiều tháng mà không cần đến cáp sạc USB. Các đồng hồ này được trang bị lớp tế bào quang điện trên màn hình giúp chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng, cho phép người dùng thoải mái tham gia các hoạt động ngoài trời mà không lo hết pin.

Một số mẫu đồng hồ Garmin còn có tiện ích hiển thị cường độ ánh sáng mặt trời, giúp người dùng theo dõi lượng ánh sáng mà đồng hồ nhận được. Chẳng hạn, Garmin Edge 840 Solar có thể cung cấp thêm 20 phút sử dụng pin cho mỗi giờ đạp xe khi sạc bằng năng lượng mặt trời.

Đo lường các chỉ số sức khỏe cụ thể

Trong khi Apple Watch đã cập nhật nhiều chỉ số sức khỏe mới trong những năm qua, người dùng vẫn cần các ứng dụng bên thứ ba để có cái nhìn tổng quan về dữ liệu sức khỏe của mình. Ngược lại, Garmin cung cấp giải pháp toàn diện cho vận động viên với các tính năng chuyên biệt.

Vì sao dân thể thao vẫn chọn Garmin thay vì Apple Watch? - Ảnh 2.

Các chỉ số sức khỏe được hiển thị rõ ràng từ đồng hồ Garmin

ẢNH: KHẢI MINH

Chẳng hạn, tính năng Training Readiness cung cấp điểm số tổng hợp từ giấc ngủ, thời gian phục hồi và mức độ căng thẳng để người dùng biết khi nào nên tập luyện hoặc nghỉ ngơi. Tính năng Body Battery đo lường năng lượng theo thời gian thực để thấy những tổn thất tiềm ẩn từ các hoạt động hàng ngày. Trong khi HRV Status so sánh sự biến thiên nhịp tim qua đêm với mức cơ bản trong hai tuần.

Thời lượng pin ấn tượng

Apple Watch hứa hẹn thời lượng pin cả ngày, với các mẫu mới nhất như Series 11 có thể hoạt động lên đến 24 giờ và Watch Ultra 3 lên đến 42 giờ. Trong chế độ tiết kiệm pin, thời gian này có thể kéo dài lên 38 giờ và 72 giờ tương ứng. Tuy nhiên, đồng hồ Garmin có thể hoạt động liên tục trong vài ngày, thậm chí vài tuần nhờ vào tính năng sạc năng lượng mặt trời.

Các mẫu như Venu 5 và Epix 3 có thể hoạt động từ 10 đến 16 ngày, trong khi chế độ màn hình luôn bật giúp kéo dài thời gian sử dụng lên đến 1 tuần. Đặc biệt, các mẫu như Fenix 8 và Forerunner 975 có thể hoạt động từ 14 đến 28 ngày, các mẫu sử dụng năng lượng mặt trời có thể kéo dài hơn 40 ngày nếu được sử dụng ngoài trời thường xuyên.

Điều hướng bằng nút vật lý

Garmin ưu tiên sử dụng nút vật lý, trong khi Apple tập trung vào điều khiển cảm ứng. Mặc dù một số mẫu Garmin mới có màn hình cảm ứng, nhưng chúng vẫn chủ yếu dựa vào các nút vật lý, đặc biệt trong các môn thể thao có thể làm tay ướt hoặc dính bẩn.

Vì sao dân thể thao vẫn chọn Garmin thay vì Apple Watch? - Ảnh 3.

Nhiều tính năng tập luyện giúp Garmin nổi bật

ẢNH: KHẢI MINH

Tất cả sản phẩm Garmin đều có bố cục 5 nút giúp người dùng điều hướng mà không cần nhìn. Các nút này có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau để dễ dàng thao tác trong các tình huống cường độ cao. Chẳng hạn, khi dừng lại ở đèn đỏ trong lúc đạp xe, người dùng chỉ cần nhấn một nút để tạm dừng, trong khi người dùng Apple Watch phải vuốt và chạm vào màn hình dẫn đến việc vô tình kết thúc buổi tập.

Đèn pin LED tích hợp

Một số đồng hồ Garmin được trang bị đèn pin LED cho trải nghiệm sử dụng tốt hơn so với việc sử dụng màn hình của Apple Watch như một đèn pin. Đèn pin LED của Garmin, có mặt trên các mẫu như Descent, Enduro và Fenix, lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời vào ban đêm hoặc trong môi trường thiếu sáng. Đặc biệt, một số mẫu Garmin còn có thêm đèn đỏ hoặc xanh lá cây để giảm thiểu sự khó chịu cho mắt vào ban đêm.

Tin liên quan

Gợi ý thiết bị Garmin dễ tiếp cận cho người dùng mới dịp cuối năm 2025

Gợi ý thiết bị Garmin dễ tiếp cận cho người dùng mới dịp cuối năm 2025

Loạt ưu đãi sâu giúp nhiều thiết bị Garmin trở nên dễ tiếp cận hơn, phù hợp cho người mới bắt đầu theo dõi sức khỏe, luyện tập thể thao và khám phá ngoài trời dịp cuối năm.

Khám phá thêm chủ đề

GARMIN đồng hồ thông minh Apple Watch thiết bị đeo pin năng lượng mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận