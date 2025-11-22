Những tính năng giúp Yamaha Grande là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu

Động cơ Blue Core Hybrid - trái tim tiết kiệm nhiên liệu

Điểm nhấn quan trọng nhất của Yamaha Grande nằm ở động cơ Blue Core Hybrid 125cc thế hệ mới. Công nghệ này kết hợp giữa động cơ xăng truyền thống và mô-tơ điện trợ lực, giúp xe khởi động nhẹ, tăng tốc mượt và tiết kiệm hơn trong từng hành trình.

Yamaha Grande tăng tốc mượt, tiết kiệm nhiên liệu

Khi người lái vặn ga, mô-tơ điện sẽ hỗ trợ mô-men xoắn tức thời, giảm tải cho động cơ xăng. Nhờ đó, quá trình tăng tốc trở nên êm ái và ít tốn nhiên liệu hơn. Khi xe đạt tốc độ ổn định, động cơ xăng tiếp tục duy trì vận hành, tối ưu hiệu suất đốt cháy nhiên liệu. Cơ chế hoạt động song song này giúp Grande đạt mức tiêu thụ chỉ khoảng 1,66 lít/100 km - thuộc nhóm tiết kiệm nhất phân khúc.

Hệ thống Stop & Start System - ngắt động cơ thông minh

Trong điều kiện giao thông đô thị, người dùng thường phải dừng xe tại đèn đỏ hoặc khi kẹt xe. Mỗi lần chờ như vậy là một khoảng thời gian nhiên liệu bị tiêu hao không cần thiết. Nhằm khắc phục điều này, Yamaha trang bị cho Grande hệ thống Stop & Start System (SSS), công nghệ tự động ngắt động cơ khi xe dừng quá 5 giây, và khởi động lại êm ái chỉ bằng thao tác vặn ga.

Công nghệ tự ngắt động cơ tạm thời khi dừng quá 5 giây

Công nghệ này giúp tiết kiệm đáng kể nhiên liệu trong các tình huống dừng chờ thường gặp, đồng thời giảm tiếng ồn và khí thải, mang đến trải nghiệm vận hành nhẹ nhàng, thân thiện hơn với môi trường đô thị.

Thiết kế khí động học và giảm ma sát trong động cơ

Ngoài công nghệ điện tử, Yamaha cũng chú trọng đến tối ưu cấu trúc cơ khí để đạt hiệu suất nhiên liệu cao nhất. Hệ thống làm mát hiệu quả, piston nhẹ và trục khuỷu được thiết kế giảm ma sát giúp động cơ vận hành trơn tru, ổn định hơn.

Trọng lượng nhẹ giúp xe dễ điều khiển

Bên cạnh đó, thiết kế tổng thể của Grande cũng mang tính khí động học cao - thân xe gọn gàng, trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 100 kg giúp xe di chuyển linh hoạt, tiêu hao ít năng lượng hơn trong quá trình tăng tốc và phanh.

Màn hình hiển thị thông minh hỗ trợ tiết kiệm

Một yếu tố nhỏ nhưng hữu ích chính là màn hình LCD đa chức năng của Grande. Ngoài các thông tin cơ bản, màn hình còn hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu tức thời và trung bình, giúp người dùng chủ động điều chỉnh thói quen lái xe - ví dụ như giữ tốc độ ổn định, tránh tăng ga đột ngột - để tối ưu khả năng tiết kiệm xăng.

Ứng dụng Y-Connect cũng là một điểm cộng đáng chú ý trên Yamaha Grande. Thông qua kết nối với smartphone, người dùng có thể theo dõi nhiều thông tin quan trọng về xe như: thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, mức tiêu thụ nhiên liệu, lịch bảo dưỡng hay tình trạng ắc quy. Việc quản lý dữ liệu vận hành ngay trên điện thoại giúp người lái chủ động hơn trong sử dụng xe, đồng thời tối ưu thói quen di chuyển để tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ động cơ tốt hơn.

Bên cạnh đó, để động cơ Blue Core Hybrid luôn vận hành ở trạng thái tối ưu, Yamaha khuyến nghị người dùng sử dụng dầu nhớt Yamalube - dòng dầu được nghiên cứu riêng cho cấu trúc động cơ Yamaha. Nhờ khả năng giảm ma sát, giữ máy mát và bôi trơn ổn định, Yamalube giúp giảm hao mòn, hạn chế tổn thất công suất và góp phần tiết kiệm nhiên liệu hơn trong quá trình sử dụng thực tế.

