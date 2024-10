Những tính năng lớn có thể đến với Android 16

Dù chưa có tính năng nào được xác nhận chính thức nhưng những phát hiện dựa trên phiên bản beta của Android 15 QPR1 đã tạo ra sự phấn khích trong cộng đồng người dùng. Dưới đây là những tính năng được kỳ vọng sẽ đến với Android 16.



Android 16 hứa hẹn nhiều thay đổi thú vị ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Android 16 cải tiến quản lý thông báo

Nếu sử dụng nhiều thiết bị Android, có lẽ nhiều người từng cảm thấy choáng ngợp bởi hàng loạt thông báo khi khởi động lại một thiết bị lâu không sử dụng. Ngay khi kết nối internet, họ sẽ nhận được hàng loạt thông báo cũ, bao gồm cả những thông báo đã được xem trên các thiết bị khác, gây ra sự phiền toái không nhỏ.

Android 16 có thể mang đến một giải pháp cho vấn đề này bằng cách cải thiện cách thức xử lý thông báo cũ. Bắt đầu với Android 15 QPR1 Beta 2, hệ thống đã bắt đầu từ chối các thông báo cũ trên hai tuần. Thay vì làm phiền bằng âm thanh hay rung động, hệ thống chỉ hiển thị một tóm tắt ngắn gọn giúp người dùng nhận biết ứng dụng hoặc danh bạ nào cần kiểm tra mà không làm rối mắt.

Nếu điều này được triển khai trong Android 16, người dùng có thể tận hưởng một trải nghiệm thông báo gọn gàng và ít gây mất tập trung hơn, giúp họ dễ dàng quản lý thông tin hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Notification Cooldown

Việc nhận quá nhiều thông báo từ cùng một ứng dụng có thể gây ra sự phân tâm lớn, đặc biệt khi người dùng đang làm việc. Để giải quyết vấn đề này, Android 16 dự kiến sẽ giới thiệu tính năng Notification Cooldown nhằm mục đích giảm âm lượng của các thông báo liên tiếp từ cùng một ứng dụng. Thay vì liên tục phát ra âm thanh lớn, các thông báo sẽ dần nhỏ lại giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tình hình khi nhận nhiều thông báo trong thời gian ngắn.

Tính năng Notification Cooldown sẽ có mặt vào năm sau? ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Notification Cooldown được phát hiện trong Android 15 QPR1 Beta 2 và nếu được tích hợp vào Android 16, nó hứa hẹn sẽ giúp giảm thiểu tiếng ồn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng tập trung hơn vào công việc của mình.

Tiện ích màn hình khóa

Tiện ích màn hình khóa cho phép truy cập nhanh vào các tính năng như máy quét mã QR, Quick Share và điểm phát sóng, điều mà nhiều người dùng đã mong chờ từ lâu. Điều này đã biến mất kể từ phiên bản Android 5 Lollipop vào năm 2014, nhưng trong bản Android 15 QPR1 Beta 2, Google đã giới thiệu lại tính năng này trên Pixel Tablet, cho phép người dùng tùy chỉnh và truy cập bằng cách vuốt từ cạnh phải của màn hình khóa.

Với Android 16 vẫn đang trong quá trình phát triển, nhiều người hy vọng Google sẽ mở rộng tính năng này cho các dòng điện thoại khác. Một người chia sẻ: "Tôi rất nhớ các tiện ích màn hình khóa trên Pixel mới của mình và việc đưa chúng trở lại sẽ là một bổ sung tuyệt vời".

Tiện ích màn hình khóa sẽ sớm trở lại với Android ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tùy chỉnh Do Not Disturb

Nhiều người dùng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa sự yên tĩnh và khả năng tiếp cận thông tin khi sử dụng Do Not Disturb, vì vậy họ có thể vui mừng khi Android 16 có thể mang đến những cấu hình Do Not Disturb hoàn toàn tùy chỉnh như thể hiện trong Android 15 QPR1 Beta 1.

Với tính năng mới, người dùng sẽ có khả năng kiểm soát nhiều yếu tố, từ chế độ thang độ xám, chủ đề tối, cho đến màn hình Always On và làm mờ hình nền. Đặc biệt, người dùng còn có thể tạo ra chế độ ưu tiên riêng nhằm cho phép nhận thông báo cụ thể dựa trên sở thích cá nhân. Tính năng này tương tự như chế độ Tập trung tùy chỉnh trên iPhone nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của Android.

Bố cục menu Cài đặt mới

Android 16 cuối cùng sẽ mang đến một thiết kế mới cho menu Cài đặt mà người dùng đã mong đợi từ lâu. Thiết kế trong Android 15 QPR1 Beta 2 cho thấy sự thay đổi đáng chú ý nhất là việc nhóm các cài đặt tương tự như "Bảo mật & Quyền riêng tư" và "Vị trí" vào ô duy nhất thay vì để chúng trong một danh sách dài có thể gây khó.

Bố cục mới của giao diện ứng dụng Cài đặt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bố cục mới không chỉ giúp phân tách rõ ràng giữa các nhóm cài đặt mà còn giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm những gì họ cần. Nếu thiết kế này trở thành tiêu chuẩn trong Android 16, việc điều hướng cài đặt trên điện thoại sẽ trở nên mượt mà và trực quan hơn, tiết kiệm thời gian cho người dùng.