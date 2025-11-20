Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Thủ thuật

Những tính năng tai nghe bị thổi phồng quá mức

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 11:12 GMT+7

Tai nghe đã trải qua chặng đường dài phát triển, từ những mẫu cồng kềnh cần phải cắm vào thiết bị đến các mẫu không dây hiện đại.

Mặc dù tai nghe có dây thường mang lại kết nối ổn định hơn, nhưng không phải lúc nào chúng cũng là lựa chọn tốt nhất. Khi quyết định mua tai nghe hoặc nút tai nghe nhét tai, người dùng cần xem xét cách thức sử dụng chúng thay vì chỉ dựa vào các nội dung tiếp thị.

Điều khiển cảm ứng

Một trong những vấn đề lớn nhất khi sử dụng tai nghe là tính năng điều khiển cảm ứng. Mặc dù ý tưởng này hấp dẫn khi cho phép người dùng điều chỉnh âm thanh chỉ bằng vài cú chạm, thực tế lại không hiệu quả. Mỗi nhà sản xuất có cách điều khiển khác nhau, khiến người dùng khó nhớ.

Sự thật phũ phàng về những tính năng tai nghe bị thổi phồng quá mức - Ảnh 1.

Nhớ các thao tác điều khiển cảm ứng có thể khiến người dùng khó chịu

ẢNH: Onikuma Gaming

Ví dụ, để tua nhanh podcast, người dùng có thể cần chạm vào tai nghe bên phải 4 lần, trong khi để tắt tiếng cuộc gọi, họ phải bóp nhẹ phần dưới của tai nghe bên trái. Những thao tác phức tạp này thường khiến người dùng phải sử dụng điện thoại để điều chỉnh âm thanh.

Trợ lý tích hợp

Việc tích hợp trợ lý thông minh vào tai nghe là một ý tưởng hay, cho phép người dùng dễ dàng điều chỉnh âm lượng hoặc thực hiện cuộc gọi mà không cần chạm vào điện thoại. Tuy nhiên, để tính năng này hoạt động hiệu quả, tai nghe cần có micro chất lượng tốt.

Nhiều loại tai nghe có khả năng lọc tiếng ồn bên ngoài, nhưng không phải lúc nào cũng nhận diện giọng nói một cách chính xác. Điều này có thể khiến người dùng phải nhiều lần lặp lại câu lệnh "Hey Siri" trước khi nhận được phản hồi từ AirPods, vốn rất khó chịu.

Ứng dụng đồng hành

Nhiều tai nghe hiện nay yêu cầu người dùng tải ứng dụng để điều chỉnh cài đặt. Tuy nhiên, nhiều ứng dụng chỉ cung cấp các tùy chọn cơ bản như điều chỉnh EQ mà không mang lại nhiều lợi ích thực sự. Nếu chỉ muốn sử dụng tai nghe với chế độ duy nhất, việc sử dụng ứng dụng có thể là không cần thiết.

Sự thật phũ phàng về những tính năng tai nghe bị thổi phồng quá mức - Ảnh 2.

Việc sử dụng ứng dụng đi kèm tai nghe có thể không cần thiết

ẢNH: YAMAHA

Đầu nối độc quyền

Một số tai nghe như Shokz Open Run Pro có thiết kế dẫn truyền qua xương, trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những người đam mê chạy bộ. Tuy nhiên, điểm trừ là dây cáp sạc độc quyền khiến người dùng gặp khó khăn nếu không có cáp này. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất khác cung cấp cáp USB-A hoặc USB-C phổ biến giúp người dùng dễ dàng tìm mua hơn. Chính vì vậy, người dùng nên tránh những tai nghe không có hỗ trợ cổng sạc phổ biến.

Khử tiếng ồn chủ động

Tính năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Thử nghiệm với nhiều tai nghe khác nhau cho thấy, chỉ một số ít thực sự có khả năng khử tiếng ồn hiệu quả. Nhiều sản phẩm rẻ tiền thường không đáp ứng được kỳ vọng.

Các thương hiệu nổi tiếng như Sony, Bose và Apple thường cung cấp tính năng ANC chất lượng cao, mặc dù giá có thể cao hơn. Người dùng nên cẩn trọng với những sản phẩm ít tên tuổi được quảng cáo có khả năng khử tiếng ồn vì chất lượng thường không đạt yêu cầu.

Sự thật phũ phàng về những tính năng tai nghe bị thổi phồng quá mức - Ảnh 3.

Không phải mọi tai nghe có ANC đều hoạt động như nhau

ẢNH: CREATIVE

Cách tìm mua tai nghe phù hợp

Mua tai nghe là một trải nghiệm thú vị, nhưng người dùng cần dành thời gian để tìm hiểu và đọc các bài đánh giá. Một số tính năng có thể không cần thiết, trong khi những tính năng khác lại quan trọng. Cuối cùng, điều người dùng cần là một tai nghe có chất lượng âm thanh tốt mà không bị phân tâm bởi những tính năng không cần thiết.

Xem thêm bình luận