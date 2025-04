Những trải nghiệm kỳ thú ở Hồng Kông

Thánh địa của những tòa nhà chọc trời

Cảng Victoria đẹp lộng lẫy với đường chân trời đầy ấn tượng

Hồng Kông được ví von như một khu rừng cao ốc với hàng ngàn tòa nhà vươn lên giữa lòng núi non và biển cả. Nơi đây có khoảng 9.000 tòa nhà cao tầng với 558 tòa cao từ 150m trở lên, 97 tòa nhà cao từ 200m và 6 tòa nhà cao từ 300m trở lên, góp phần đưa Hồng Kông vào danh sách một trong 10 đường chân trời "mang tính biểu tượng nhất thế giới". Ngắm đường chân trời là trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến thành phố này. Các điểm ngắm cảnh lý tưởng có thể kể tới: Đỉnh The Peak (núi Thái Bình), nơi cung cấp góc nhìn kinh điển thu gọn toàn cảnh thành phố; Phố đi bộ Tiêm Sha Tsui, điểm dừng chân lý tưởng để thưởng thức "A Symphony Of Lights" - đạt kỷ lục Guiness là "Buổi trình diễn âm thanh và ánh sáng lớn nhất thế giới".

Cầu Tsing Ma - kiệt tác kỹ thuật Hương Cảng

Cầu Tsing Ma kiệt tác kỹ thuật khiến người Hồng Kông tự hào

Một trong những điểm tham quan thú vị khác của Hồng Kông là cầu Tsing Ma, biểu tượng kiến trúc và kỹ thuật ấn tượng bậc nhất Cảng Thơm. Cây cầu nối liền hai đảo Tsing Yi và Mawan này là cầu treo hai tầng, tổng chiều dài đạt 2.160m. Nhịp chính của cầu dài 1.377m, vượt cả cầu Golden Gate nổi tiếng khắp thế giới của San Francisco, xếp hạng 7 trong danh sách "những cây cầu treo có nhịp chính dài nhất thế giới". Cảnh quan quanh cầu Tsing Ma là sự kết hợp ngoạn mục giữa vẻ đẹp tự nhiên và vẻ hùng vĩ của công trình nhân tạo, là điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê kiến trúc, kỹ thuật và cảnh quan thành phố biển.

Thiên nhiên xanh giữa lòng đô thị

Vịnh Repulse miền xanh bình yên thơ mộng

Ít ai ngờ giữa một Hồng Kông sôi động lại có một góc thanh bình như vịnh Repulse hay còn gọi là Vịnh Nước Cạn. Nơi này nổi bật với bãi cát mịn trải dài bên làn nước trong xanh, sóng nhẹ vỗ bờ, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động bơi lội, tắm nắng hay tản bộ. Dọc bãi biển là hàng loạt quán cà phê và nhà hàng ven biển mang phong cách cởi mở, rất biết chiều lòng du khách. Repulse Bay còn gây ấn tượng với khu đền thờ Quan Âm và Thiên Hậu, những vị thần được tin là sẽ mang lại sự bình an, may mắn cho ngư dân và du khách. Khuôn viên đền Đạo giáo này nổi bật với nhiều pho tượng có ý nghĩa tâm linh sâu sắc như tượng Phúc, Lộc, Thọ, Nguyệt Lão,… đã tạo nên một điểm nhấn văn hóa tâm linh đặc sắc du khách không thể bỏ lỡ.

K HÔNG GIAN CHỢ ĐÊM CUỐN HÚT

Miếu Nhai, một trong những không gian chợ đêm đa sắc màu hớp hồn du khách

Chợ đêm là một phần không thể thiếu trong đời sống và văn hóa của Hồng Kông. Mỗi âm thanh, hình ảnh, hương vị của nơi đây đều góp phần vẽ nên bản sắc đô thị độc nhất vô nhị của xứ Cảng Thơm. Người ta có thể kể ra một loạt các tên như chợ đêm Miếu Nhai, chợ Quý Bà hay chợ Stanley,… Khi hoàng hôn buông xuống, chợ đêm như bừng tỉnh, ngập tràn ánh đèn rực rỡ và âm thanh rộn ràng. Những quầy hàng san sát nhau bày bán đủ loại mặt hàng: quần áo, túi xách, đồng hồ, phụ kiện điện tử, cho đến đồ lưu niệm mang đậm dấu ấn Hồng Kông. Giữa dòng người tấp nập còn có hương thơm hấp dẫn tỏa ra từ các xe đẩy bán cá viên cà ri, chân gà hấp tàu xì, mì xào, chè đậu đỏ... những món ăn mang đậm phong vị bản địa. Chính vì vậy, chợ đêm luôn là nơi thú vị để bạn cảm nhận nhịp sống rất riêng của xứ Cảng Thơm và mang về những kỷ niệm đẹp.