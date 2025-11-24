Những tuyến phố trung tâm đô thị và công thức tạo giá trị cho bất động sản

Giá trị không đong đếm được của các tuyến phố thương mại trung tâm

Trục phố Đồng Khởi – Lê Lợi – Quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ tại TP.HCM được xem là "trái tim thương mại" quy tụ các trung tâm mua sắm nổi tiếng, khách sạn, nhà hàng và là điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong nước và quốc tế. Tại Hà Nội, khu vực quanh Hồ Gươm và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa văn hóa, du lịch và thương mại.

Trong khi đó, phố Bạch Đằng ven sông Hàn ở Đà Nẵng là minh chứng cho cách một tuyến phố có thể trở thành biểu tượng sống động của cả thành phố, khi vừa là nơi giao thương, vừa là không gian sinh hoạt cộng đồng. Điểm chung của những tuyến phố trung tâm này là chúng không chỉ đóng vai trò "điểm tụ" thương mại, mà còn là nơi văn hóa – kinh tế giao thoa, tạo nên diện mạo và tầm vóc của mỗi đô thị. Một thành phố phát triển tất yếu phải sở hữu một tuyến phố thương mại trung tâm – nơi nhịp sống sôi động, du lịch bền vững và giao thương hiện đại được thể hiện rõ nhất.

Tại Cần Thơ, xu hướng đó đang dần hình thành rõ nét ở phía Nam thành phố. Khi khu đô thị Nam Long II Central Lake đi vào vận hành đồng bộ, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân kiến tạo một tuyến phố thương mại biểu tượng: nơi kinh tế – văn hóa song hành, đồng thời phản ánh đúng bước tiến mới của Cần Thơ trên hành trình trở thành trung tâm vùng.

Trục thương mại xuyên tâm N1 – Nam Long II Central Lake đón trọn dòng khách tấp nập.

Điểm nhấn nổi bật của Nam Long II Central Lake chính là trục thương mại xuyên tâm, nơi mạch giao thông dẫn thẳng về hồ trung tâm, quảng trường, clubhouse, trường học liên cấp và cụm tiện ích cộng đồng. Nhờ cấu trúc quy hoạch mở, dòng khách được lưu chuyển liên tục, tạo nên nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh.

Mỗi căn shophouse tại đây được đặt trong tổng thể quy hoạch bài bản, vị trí "đắt giá" khi tiếp cận đồng thời nhiều nhóm khách hàng: cư dân dạo bộ quanh hồ, gia đình sinh hoạt tại quảng trường, phụ huynh đưa đón con em đi học hay cộng đồng yêu vận động tại khu thể thao kế cận. Chính sự giao thoa đa dạng này biến từng căn nhà phố thương mại thành "điểm dừng chân tự nhiên", phù hợp cho nhiều mô hình từ spa thư thái, quán café – pub sôi động, cửa hàng F&B phục vụ nhu cầu hằng ngày đến chuỗi cửa hàng tiện lợi hoặc thương hiệu thời trang...

Với lợi thế là nơi diễn ra các hoạt động cộng đồng, lễ hội và sự kiện lớn của khu đô thị, trục thương mại xuyên tâm thu hút lượng khách ổn định và tăng mạnh vào cuối tuần hay lễ hội. Sự chuyển động liên tục của dòng người tạo nên một không gian giao thương giàu năng lượng.

Quảng trường Nam Long II Central Lake sôi động mỗi cuối tuần.

Nhờ vị trí chiến lược và số lượng shophouse giới hạn, tuyến phố thương mại này không chỉ mang giá trị khai thác kinh doanh cao mà còn sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị theo sự hoàn thiện của toàn khu đô thị – trở thành một trong những "hub" giao thương mới tại Nam Cần Thơ, nơi nhịp sống phồn hoa hội tụ và lan tỏa mỗi ngày.

Tâm điểm "kép" tạo lực đòn bẩy cho giá trị BĐS

Sức hút của shophouse trên trục xuyên tâm còn được đánh giá cao nhờ vị trí "tâm điểm kép": vừa nằm ở "trái tim" đô thị Nam Long II Central Lake, vừa tọa lạc giữa lõi phát triển năng động bậc nhất Nam Cần Thơ với Trung tâm hành chính - văn hóa mới quy mô hơn 70ha. Các chuyên gia nhận định, sắp tới các đô thị trung tâm như Nam Long II Central Lake sẽ đón nhận ít nhất hai cột mốc tăng giá.

Thứ nhất là khi hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội trong khu vực được đồng bộ chỉn chu; thứ hai là khi toàn bộ hệ sinh thái tiện ích nội khu được xây dựng hoàn thiện và đi vào vận hành. Lúc đó, bất động sản tại Nam Long II Central Lake chắc chắn sẽ thiết lập những mặt bằng giá mới, mang lại biên độ lợi nhuận cao cho nhà đầu tư.

Tuyến phố thương mại xuyên tâm N1 tạo nên sức sống cho Nam Long II Central Lake.

Số liệu thống kê của Hiệp hội Bất động sản Cần Thơ cũng đã bước đầu phản ánh triển vọng này khi chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, giá đất và nhà ở quanh khu trung tâm hành chính ghi nhận mức tăng giá cơ học từ 15–20%. Trong đó, Nam Long II Central Lake tỏa hấp lực mạnh mẽ với 100% đất nền và shophouse xây sẵn có sổ đỏ, sẵn sàng bàn giao.

Sự hiện diện của tuyến phố thương mại xuyên tâm tại Nam Long II Central Lake đã góp phần mang đến một diện mạo sôi động cho "downtown" mới của Cần Thơ, mở ra cơ hội đầu tư hiếm có giữa trung tâm phát triển năng động bậc nhất vùng Tây Nam Bộ. Với vị trí "tâm điểm kép", pháp lý hoàn chỉnh, quy hoạch tích hợp chuẩn quốc tế và hệ tiện ích đồng bộ, dòng shophouse trên trục xuyên tâm N1 vừa là không gian kinh doanh giàu tiềm năng, vừa là tài sản tích sản bền vững trong dài hạn.