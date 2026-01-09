Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live Những vắc xin cần tiêm năm 2026, bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Huỳnh Na
09/01/2026 09:34 GMT+7

Cúm, hợp bào hô hấp RSV, phế cầu, não mô cầu, sốt xuất huyết… gây biến chứng nguy hiểm đã có vắc xin phòng ngừa hiệu quả, tiêm sớm giúp bảo vệ sớm.

Thời tiết lạnh sâu ở miền Bắc, mưa trái mùa ở miền Nam vào những ngày đầu năm tạo thuận lợi cho các tác nhân virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển và tồn tại lâu hơn ở môi trường bên ngoài. Người dân có nhu cầu đi lại, giao lưu, hội họp, tiệc tùng, tập trung trong không gian đông đúc cũng khiến mầm bệnh dễ lây lan hơn.

Nhằm giải đáp những thắc mắc về sự nguy hiểm và cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm thường gặp và nguy hiểm cho cả gia đình, 20 giờ thứ sáu, ngày 9.1.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức Livestream: "Những vắc xin cần tiêm năm 2026, bảo vệ sức khỏe cả gia đình", với sự tham gia của các chuyên gia gồm: Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM; Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, chuyên viên y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

