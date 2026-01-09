Thời tiết lạnh sâu ở miền Bắc, mưa trái mùa ở miền Nam vào những ngày đầu năm tạo thuận lợi cho các tác nhân virus, vi khuẩn gây bệnh phát triển và tồn tại lâu hơn ở môi trường bên ngoài. Người dân có nhu cầu đi lại, giao lưu, hội họp, tiệc tùng, tập trung trong không gian đông đúc cũng khiến mầm bệnh dễ lây lan hơn.

Nhằm giải đáp những thắc mắc về sự nguy hiểm và cách phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm thường gặp và nguy hiểm cho cả gia đình, 20 giờ thứ sáu, ngày 9.1.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức Livestream: "Những vắc xin cần tiêm năm 2026, bảo vệ sức khỏe cả gia đình", với sự tham gia của các chuyên gia gồm: Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch Hội Truyền nhiễm TP.HCM; Bác sĩ Huỳnh Trần An Khương, chuyên viên y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

