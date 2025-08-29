Từ tháng 9 trở đi, thời tiết mưa nhiều, bão lũ trên cả nước tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, nấm mốc và côn trùng gây bệnh như ruồi, muỗi phát triển. Thêm vào đó, mầm bệnh cũng dễ lây lan hơn ở trong môi trường sinh hoạt đông đúc như trường học. Không chỉ gây sốt, ho thông thường, các bệnh như sốt xuất huyết, não mô cầu, cúm, viêm não Nhật Bản… còn có thể để lại nhiều biến chứng cho trẻ như viêm phổi, viêm màng não, tàn tật sau khi khỏi bệnh.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của Quý phụ huynh về cách phòng bệnh cho trẻ, 20 giờ thứ sáu ngày 29.8.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức Livestream: "Những vắc xin quan trọng cần tiêm cho trẻ trước năm học mới", với sự tham gia của các chuyên gia: BS Phạm Đình Đông và BS Đoàn Thị Khánh Châm, Quản lý Y khoa VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi Hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.