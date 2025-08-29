Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Thành tựu y khoa
Tư vấn sức khỏe

Live Những vắc xin quan trọng cần tiêm cho trẻ khi bước vào năm học mới

Huỳnh Na
Huỳnh Na
29/08/2025 08:00 GMT+7

Các bệnh truyền nhiễm cúm, sởi, não mô cầu, thủy đậu, sốt xuất huyết… chực chờ đe dọa trẻ học đường khi sinh hoạt ở môi trường đông đúc.

Từ tháng 9 trở đi, thời tiết mưa nhiều, bão lũ trên cả nước tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, nấm mốc và côn trùng gây bệnh như ruồi, muỗi phát triển. Thêm vào đó, mầm bệnh cũng dễ lây lan hơn ở trong môi trường sinh hoạt đông đúc như trường học. Không chỉ gây sốt, ho thông thường, các bệnh như sốt xuất huyết, não mô cầu, cúm, viêm não Nhật Bản… còn có thể để lại nhiều biến chứng cho trẻ như viêm phổi, viêm màng não, tàn tật sau khi khỏi bệnh.

Nhằm giải đáp các thắc mắc của Quý phụ huynh về cách phòng bệnh cho trẻ, 20 giờ thứ sáu ngày 29.8.2025, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức Livestream: "Những vắc xin quan trọng cần tiêm cho trẻ trước năm học mới", với sự tham gia của các chuyên gia: BS Phạm Đình Đông và BS Đoàn Thị Khánh Châm, Quản lý Y khoa VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi Hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

Khám phá thêm chủ đề

Tư vấn sức khỏe vắc xin quan trọng Bệnh viện đa khoa Tâm Anh VNVC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận