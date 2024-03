Những ai cần tránh ngủ ngửa?

Một trong những vấn đề sức khỏe mà người mắc cần hạn chế ngủ trong tư thế nằm ngửa là ngưng thở khi ngủ. Trong đó, loại ngưng thở khi ngủ phổ biến nhất là hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Những người bị chứng ngưng thở khi ngủ cần tránh tư thế nằm ngửa mà nên nằm nghiêng PEXELS

Một nghiên cứu công bố trên International Journal of Environmental Research and Public Health phát hiện hội chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn là một chứng rối loạn hô hấp khi ngủ, xảy ra do tắc nghẽn đường hô hấp trên. Sự tắc nghẽn này có thể cản trở khả năng thở khi ngủ và khiến người mắc thường bị thức giấc nửa đêm.

Một người bị chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn khi bị ít nhất 5 đợt ngưng thở/giờ, mỗi đợt kéo dài từ 10 giây trở lên. Hệ quả là gây thiếu ngủ và khiến người mắc cảm thấy buồn ngủ suốt cả ngày.

Đối với những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ, tư thế ngủ ngửa là cần phải hạn chế. Nguyên nhân là do khi nằm ngửa, hàm và lưỡi sẽ chịu tác động của trọng lực và trượt về phía cổ họng, cản trở quá trình hô hấp. Chính điều này đã dẫn đến cơn ngáy và ngưng thở khi ngủ.

Thay vì nằm ngửa, các chuyên gia giải thích rằng những người mắc chứng ngưng thở khi ngủ tốt hơn nên ngủ nghiêng. Ngủ nghiêng giúp lưỡi và hàm không bị trượt về phía khí quản và giảm thiểu tình trạng ngáy. Nhìn chung, ngủ nghiêng và hơi kê cao đầu là tư thế ngủ tốt. Lưu ý là không kê gối quá cao vì dễ gây mỏi cổ.

Tuy nhiên, ngủ nghiêng không nên được coi là phương pháp điều trị chứng ngưng thở khi ngủ. Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về sức khỏe như đau tim, huyết áp cao và suy tim. Vì vậy, tốt nhất người mắc nên đến khám bác sĩ để được điều trị chứng ngưng thở khi ngủ, theo Verywell Health.