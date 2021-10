Những vất vả không nói thành lời

Soạn từng bó rau, bốc từng bao gạo cứu trợ

Ông Nguyễn Hà Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.An Khánh (TP.Thủ Đức), mỗi ngày đều tất bật với các hoạt động chăm lo an sinh cho người dân, từ những việc nhỏ nhất. Lực lượng cán bộ phường vốn đã mỏng, trong lúc dịch bệnh khối lượng công việc nhiều đến quá tải, nên việc ông Bình góp sức soạn từng bó rau, hay bốc dỡ hàng hóa cũng đã trở thành lẽ đương nhiên.

Lo an sinh cho dân là nhiệm vụ hàng đầu Dù rất bận rộn với việc quản lý các công tác phòng chống dịch trên địa bàn phường nhưng chỉ cần có chút thời gian nghỉ ngơi, ông Phạm Thanh Phương, Chủ tịch UBND P.An Phú (TP.Thủ Đức), lập tức ghé qua điểm an sinh xã hội của phường để nắm bắt tình hình thực tế của công tác chăm lo an sinh cho người dân. “Có những ngày họp hành đến khuya nhưng dù có mệt đến đâu tôi cũng khó lòng yên giấc nếu không nắm được việc hỗ trợ người dân tiến độ ra sao”, ông Phương chia sẻ.

“Có hôm phường được nhận 3 tấn gạo mà tình nguyện viên đều đang có việc nên tôi cùng một cán bộ của phường trực tiếp bốc dỡ gạo xuống. Dù mệt lắm vì trước giờ có làm đâu, nhưng không nhanh thì chậm cũng phải cố gắng làm cho xong để còn tiếp tục việc khác. Người dân đang cần mà”, ông Bình chia sẻ.

Bên cạnh việc tiếp nhận và triển khai các kế hoạch an sinh như đã thống nhất trước đó, ông Bình còn liên tục vận động nhà hảo tâm để cùng lực lượng phường hỗ trợ người dân.

“Mấy tháng qua, tôi và các đồng nghiệp khác của phường gần như quên luôn ngày nghỉ, ngày lễ, chỉ sợ không có đủ thời gian để làm các công việc cần thiết đã đề ra trước đó trong công tác chăm lo an sinh cho người dân”, ông Bình nói và cho biết thêm khi phường được 30 cán bộ, chiến sĩ bộ đội và 5 tình nguyện viên đến từ Công ty điện lực Gia Định hỗ trợ, thêm nhà hảo tâm cho mượn 1 xe tải 1,5 tấn, 1 xe bán tải thì công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn được triển khai thực hiện nhanh chóng hơn, đặc biệt là việc phân phát các túi quà an sinh cho người dân.

Trường mầm non 19.5 (215 Trần Não, P.An Khánh) được phường vận động dùng làm điểm an sinh xã hội để tập kết hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân, đồng thời là nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt của bộ đội và tình nguyện viên. Tại đây, lực lượng hỗ trợ sẽ phân công nhau các đầu công việc như bốc dỡ hàng hóa, phân chia các túi quà an sinh chuyển đến các khu phố để phát, mỗi người một tay liên tục làm việc từ sáng sớm đến tối mịt.





Chỉ mong đưa quà hỗ trợ kịp đến với dân

Ngày 26.9, theo chân đội phát quà an sinh của P.An Khánh, chúng tôi mới hiểu được phần nào sự nhọc nhằn của cán bộ phường và lực lượng hỗ trợ trong công việc tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mất nhiều thời gian và tâm sức.

Ông Nguyễn Đình Phú, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN P.An Khánh, thường xuyên sát cánh cùng các đội phát quà, nhằm theo sát tình hình thực tế của người dân trên địa bàn, đồng thời trực tiếp xử lý các tình huống ngoài ý muốn. Chẳng hạn, khi gặp những trường hợp người dân bức xúc tỏ thái độ không hay với lực lượng của phường, ông Phú là người trực tiếp lắng nghe dân, đồng thời giải thích, làm rõ vấn đề. “Mỗi lần như vậy, chúng tôi đều động viên an ủi lẫn nhau và luôn giữ tinh thần nhiệt huyết, vì cũng phải thông cảm phần nào cho người dân. Bây giờ ai cũng khó khăn”, ông Phú bày tỏ.

Có những ngày thời tiết thất thường, mưa nắng bất chợt nên lực lượng P.An Khánh phải linh động sắp xếp công việc để công tác an sinh được diễn ra liên tục. “Mưa lớn quá thì lực lượng buộc phải chuyển qua làm việc khác tại điểm tập kết như phân chia các túi quà hoặc sắp xếp lại kho. Còn nếu mưa lâm râm thôi thì mọi người vẫn đi để quà kịp đến tay người dân đang cần”, ông Phú vừa nói vừa phụ giúp mang các túi gạo đến cho người dân.

Còn anh Nguyễn Tuấn Anh (24 tuổi), tình nguyện viên của Công ty điện lực Gia Định, đã gắn bó với công tác phòng chống dịch Covid-19 ở P.An Khánh suốt 3 tháng qua, chia sẻ: “Có những chuyến xe chở hàng hóa, rau củ thiện nguyện của nhà hảo tâm đến điểm tập kết lúc đêm muộn, mọi người vẫn xông xáo bốc xếp hàng hóa, dù cả ngày đã cật lực làm việc. Nhờ những ngày đi làm tình nguyện viên cùng với mọi người mà tôi đã có những trải nghiệm đáng nhớ trong đợt dịch này”.