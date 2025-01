Những vị khách đáng chú ý sẽ dự lễ nhậm chức hôm nay của ông Trump

Từ trái sang: các cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, Barack Obama và Bill Clinton dự kiến sẽ có mặt tại lễ nhậm chức của ông Trump ẢNH: REUTERS

Theo Đài CBS, dự kiến sẽ có mặt tại lễ nhậm chức của Trump là những vị khách đáng chú ý bao gồm các nhà lãnh đạo nước ngoài và giám đốc điều hành các hãng công nghệ.

Tuy nhiên, đám đông lớn những người dự định xem buổi lễ từ khuôn viên Điện Capitol sẽ giảm đáng kể, sau quyết định chuyển buổi lễ đến sảnh vòm của Điện Capitol. Theo The Weather Channel, dự báo nhiệt độ trong ngày 20.1 tại Washington DC là từ âm 3 độ C đến âm 9 độ C.

Nhiều nhà lập pháp và quan chức dự kiến tham dự lễ nhậm chức của ông Trump, ngoài Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden và 3 vị cựu tổng thống còn sống khác là các ông Bill Clinton, George W. Bush và Barack Obama. Phó tổng thống Kamala Harris, người đã đối đầu với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024, cũng dự kiến tham dự.

Trong giới doanh nghiệp, dự kiến có sự hiện diện của CEO Châu Thụ Tư của TikTok, CEO Elon Musk của Tesla và SpaceX, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, CEO Sundar Pichai của Google, CEO Tim Cook của Apple, CEO Sam Altman của OpenAI và CEO Mark Zuckerberg của Meta.

3 người giàu nhất thế giới đều có mặt ở lễ nhậm chức của ông Trump

Những ông trùm công nghệ, trong đó nhiều người có mối quan hệ thân thiết với vị tổng thống đắc cử trong những tháng gần đây, đã được lên kế hoạch ngồi trên bục nhậm chức cùng với những người được đề cử vào nội các và các quan chức được bầu, trước khi buổi lễ được chuyển vào trong nhà.

Một số ít nhà lãnh đạo nước ngoài cũng dự kiến sẽ tham dự lễ nhậm chức, bao gồm Tổng thống Argentina Javier Milei và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Phó chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính cũng dự kiến tham dự để đại diện cho Chủ tịch nước Tập Cận Bình, người được ông Trump mời tham dự.

Công tác chuẩn bị cho lễ nhậm chức tại sảnh vòm của Điện Capitol ẢNH: REUTERS

Biểu diễn tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump là ngôi sao nhạc đồng quê Carrie Underwood và ca sĩ opera Christopher Macchio, trong khi ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lee Greenwood, dàn hợp xướng từ Đại học Nebraska - Lincoln và Đoàn nhạc Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ có những đóng góp âm nhạc cho chương trình.

Những người vắng mặt

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ không tham dự lễ nhậm chức của ông Trump và chưa rõ lý do. Đây là người vắng mặt duy nhất trong số các cựu đệ nhất phu nhân còn sống.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cũng sẽ không tham dự. Người phát ngôn của bà cũng chưa nêu lý do. Bà Obama và bà Pelosi đều tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào năm 2017.

Vào năm 2021, ông Trump đã không dự lễ nhậm chức của ông Biden. Lễ nhậm chức diễn ra 2 tuần sau vụ nhiều người biểu tình xông vào Điện Capitol phản đối kết quả bầu cử, còn ông Trump tiếp tục tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020.

Khi đó, ông Trump đã trở thành tổng thống đầu tiên trong hơn 150 năm bỏ qua buổi lễ tuyên thệ nhậm chức của người kế nhiệm và là vị tổng thống thứ 5 trong lịch sử Mỹ từng làm như vậy.

Lễ nhậm chức của ông Biden cũng có số lượng người tham dự ít hơn bình thường do những hạn chế liên quan đại dịch Covid-19.