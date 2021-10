Những vụ tai nạn chết người thảm khốc trên phim trường Hollywood

Sáng 22.10, giới làm phim Mỹ bàng hoàng trước thông tin đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins vô tình bị diễn viên Alec Baldwin bắn chết trên phim trường Rust. Tai nạn thảm khốc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn trên phim trường trong quá trình thực hiện những cảnh quay mạo hiểm.

1986: Diễn viên đóng thế của Top Gun rơi máy bay

Siêu phẩm mang tính biểu tượng Top Gun của nam tài tử Tom Cruise đã phải chứng kiến sự ra đi không ngờ của diễn viên đóng thế Art Scholl. Một phân cảnh lộn nhào trong máy bay đã cướp đi sinh mạng của người phi công xấu số. Chiếc máy bay đã gặp vấn đề khiến Art Scholl không thể duy trì độ cao, sau đó lao thẳng xuống biển. Vị trí rơi được đánh dấu cách bờ biển Encinitas, California 5 dặm. Lực lượng tuần duyên đã tìm được các mảnh vỡ máy bay nhưng thi thể của Art Scholl vĩnh viễn mất tích.

1994: Lý Quốc Hào bị bắn chết trên phim trường The Crow

Cho đến tận bây giờ, nhiều người hâm mộ điện ảnh vẫn đau lòng khi nhắc lại thảm kịch đã xảy ra với con trai huyền thoại Lý Tiểu Long - diễn viên Lý Quốc Hào. Năm 1994, Lý Quốc Hào thủ vai chính trong bộ phim The Crow. Trong một cảnh quay bắn súng thực hiện cùng nam diễn viên Michael Masse, Lý Quốc Hào phải đứng trước họng súng. Lẽ ra súng phải sử dụng đạn giả nhưng tổ đạo cụ lại tự chế đạn riêng dẫn đến sai lầm tai hại.

Khi Michael Masse bóp còi, súng đã thật sự kích nổ và đạn găm thẳng vào bụng Lý Quốc Hào đang đứng cách đó 4m. Nam diễn viên được đưa ngay tới bệnh viện để phẫu thuật cấp cứu nhưng không qua khỏi. Khi đó, Lý Quốc Hào chỉ mới 28 tuổi. Sau sự việc đau thương này, diễn viên Michael Masse cũng bị sang chấn tâm lý nặng nề do ngộ sát đồng nghiệp.

2002: Diễn viên đóng thế của phim XXX gặp tai nạn nhảy dù

Vận động viên nhảy dù kiêm diễn viên đóng thế Harry O’Connor là người thay nam tài tử Vin Diesel thực hiện nhiều phân đoạn nguy hiểm trong phim XXX. Trong lúc nhảy dù từ trên cao xuống, Harry O’Connor đã bị chệch hướng, va đập mạnh vào thành cầu và tử vong ngay tại chỗ. Cảnh quay này đã được đưa vào bản phim hoàn chỉnh nhằm tôn vinh O’Connor. Đạo diễn Rob Cohen đã bày tỏ sự tiếc thương vô hạn với Harry O’Connor trong một bài phát biểu. Bên cạnh đó, ông quyết định đưa cảnh quay này vào bản phim hoàn chỉnh nhằm tôn vinh nam diễn viên đã hy sinh trong lúc làm nghề.

2008: Quay phim chết trên trường quay The Dark Knight





Conway Wickliffe - quay phim của bom tấn The Dark Knight đã tử nạn hồi năm 2008. Khi đó, anh thực hiện một cảnh quay hành động đòi hỏi phải nhoài người ra khỏi cửa sổ xe hơi đang chạy với tốc độc cao. Không may thay, tài xế đã không kịp bẻ lái khiến chiếc xe đâm sầm vào cây. Người tài xế may mắn văng ra khỏi xe nhưng Conway Wickliffe tử vong ngay tại chỗ trước sự bàng hoàng của cả đoàn phim.

2014: Trợ lý camera bị tàu lửa cán trên trường quay Midnight Rider

Trong quá trình quay bộ phim Midnight Rider: The Gregg Allman Story, trợ lý camera Sarah Jones đã bị giết bởi một đoàn tàu đang lao tới. Theo The Hollywood Reporter, sau khi thực hiện cảnh quay trên đường tàu, đoàn phim cố gắng tháo thiết bị của họ khỏi đường ray khi nghe thấy tiếng tàu lao về phía họ. Nhưng khi tàu lửa đến sát, một mảnh vỡ từ thiết bị đã đẩy Sarah Jones ngã trở lại đường tàu và giết chết cô ngay lập tức. Kết quả, đạo diễn Randall Miller đã phải ngồi tù một năm sau khi nhận tội ngộ sát và được thả tự do vào năm 2016, theo Deadline đưa tin.

2014: Kỹ thuật viên âm thanh COPS bị cảnh sát bắn tử vong

Đoàn phim COPS đã phải trả giá một mạng người khi mạo hiểm ghi lại khung cảnh vụ cướp có thật tại Nebraska (Mỹ). Kỹ thuật viên âm thanh Bryce Dion bị cảnh sát tưởng nhầm là nghi phạm nên đã nã súng vào anh. Kỹ thuật viên xấu số tử vong không lâu sau đó dù đã được mặc áo chống đạn.

2017: Diễn viên đóng thể của Resident Evil, người mất tay, người thiệt mạng

Năm 2017, thương hiệu bom tấn Resident Evil vướng vào hàng loạt rắc rối với những tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên trường quay. Trong lúc thực hiện Resident Evil: The final chapter, không những một mà tận hai diễn viên đóng thế gặp phải vận rủi. Nữ diễn viên đóng thế Olivia Jackson té ngã và bị thương nặng đến hỏng cả cánh tay trái trong một phân cảnh đua mô-tô. Chỉ hai tháng sau đó, đồng nghiệp của cô là Ricardo Cornelius thiệt mạng khi bị một chiếc Humvee trượt khỏi vị trí và cán qua anh.