Những yêu cầu mới về bao bì trong ngành thức uống dinh dưỡng chức năng

Đáp ứng nhu cầu tiện lợi trong nhịp sống hiện đại

Thị trường thức uống dinh dưỡng chức năng (FSN) được dự báo sẽ đạt khoảng 758,99 tỉ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 7%. Động lực của mức tăng trưởng này đến từ sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng, khi ngày càng nhiều người chủ động tìm kiếm các giải pháp hỗ trợ lối sống lành mạnh và đáp ứng những nhu cầu sức khỏe cụ thể.

Theo Innova Market Insights, năm 2026, 38% người tiêu dùng tại khu vực APAC cho biết họ đã chủ động kiểm soát cân nặng trong 12 tháng qua. Điều này tô đậm xu hướng quan tâm đến sức khỏe và tìm kiếm các sản phẩm hỗ trợ kiểm soát cân nặng, duy trì năng lượng cũng như nâng cao chất lượng sống toàn diện.

Theo Nghiên cứu Người tiêu dùng toàn cầu về FSN năm 2025 của Tetra Pak, 59% người tiêu dùng ưu tiên tìm kiếm các sản phẩm dinh dưỡng ở định dạng lỏng uống liền nhờ tính tiện lợi, dễ bảo quản và không cần chuẩn bị trước. Xu hướng này làm gia tăng vai trò của bao bì trong việc mang đến trải nghiệm sử dụng tiện lợi cho người dùng. Cụ thể, 46% người tiêu dùng đánh giá cao bao bì hộp giấy nhờ khả năng uống trực tiếp dễ dàng, trong khi 43% cho biết khả năng đóng nắp sau khi mở là một yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn sản phẩm.

Khả năng uống trực tiếp dễ dàng và đóng nắp sau khi mở là những yếu tố khiến bao bì hộp giấy được nhiều người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn

Có thể thấy, bao bì dần là một phần quan trọng trong hành trình trải nghiệm và ra quyết định của người tiêu dùng. Với thức uống dinh dưỡng chức năng, các điểm cộng của bao bì vỏ hộp giấy như dễ mang theo, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều tình huống sử dụng có thể góp phần tăng sức hấp dẫn của sản phẩm trên thị trường.

Bên cạnh đó, công nghệ đóng gói tiệt trùng kết hợp với bao bì hộp giấy giúp sản phẩm có thể được bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không phụ thuộc vào chuỗi lạnh. Đồng thời, định dạng hộp giấy nhỏ gọn giúp người tiêu dùng dễ dàng mang theo và sử dụng trong các hoạt động hằng ngày, từ môi trường làm việc đến các hoạt động ngoài trời.

Hướng đi cho doanh nghiệp sản xuất F&B

Cùng với sự tăng trưởng của thị trường và sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng, yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm và khả năng duy trì giá trị dinh dưỡng của sản phẩm FSN cũng ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp giữa công nghệ chế biến thực phẩm và hệ thống đóng gói tiệt trùng đang trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm và mở rộng khả năng phân phối.

Việc ứng dụng công nghệ tiệt trùng UHT kết hợp với hệ thống đóng gói tiệt trùng cho phép các thức uống dinh dưỡng chức năng được bảo quản ở nhiệt độ thường trong thời gian dài mà không cần sử dụng chất bảo quản. Nhờ vậy, doanh nghiệp có thể mở rộng khả năng phân phối, tiếp cận nhiều kênh bán hàng khác nhau và giảm bớt những thách thức liên quan đến bảo quản lạnh trong quá trình lưu thông.

Đồng thời, định dạng hộp giấy chữ nhật mang lại lợi thế lớn về mặt không gian nhờ khả năng xếp chồng hiệu quả, giúp doanh nghiệp tối ưu hóa diện tích lưu kho và vận chuyển số lượng lớn, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí logistics và gia tăng số lượng sản phẩm được trưng bày.

Theo Tetra Pak, các giải pháp tương thích đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành của doanh nghiệp có thể giúp tăng tính nhất quán trong quá trình vận hành và sản xuất. Qua cách tiếp cận này, bao bì vừa là lớp bảo vệ sản phẩm, vừa được xem là một phần trong quá trình phát triển sản phẩm ngay từ giai đoạn đầu. Các yếu tố về công thức, xử lý nguyên liệu, công nghệ chế biến và định dạng bao bì được xem xét song song nhằm hướng tới chất lượng đồng nhất khi sản xuất ở quy mô lớn.

Để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm, nhiều mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo đã được triển khai trong ngành thực phẩm và đồ uống. Chẳng hạn, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới Bloom. của Tetra Pak cho phép doanh nghiệp thử nghiệm công thức, đánh giá khả năng sản xuất và chuẩn bị cho giai đoạn thương mại hóa trước khi đầu tư ở quy mô lớn. Cách tiếp cận này có thể giúp giảm rủi ro và rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm mới Bloom. của Tetra Pak đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn thử nghiệm đến sản xuất thương mại

Trong bối cảnh thị trường FSN tiếp tục phát triển, doanh nghiệp cần đầu tư vào công thức sản phẩm và cân nhắc các giải pháp được thiết kế đồng bộ từ chế biến, đóng gói, bao bì đến vận hành nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm xuyên suốt quy trình sản xuất. Trong đó, bao bì dần đóng vai trò như một phần của giải pháp tổng thể, góp phần hỗ trợ an toàn thực phẩm, duy trì chất lượng sản phẩm, nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tăng trưởng trên thị trường.

Khám phá chi tiết các giải pháp FSN, công nghệ từ Tetra Pak và cách Tetra Pak hỗ trợ các doanh nghiệp tại đây.