Những yếu tố cần lưu ý khi tìm thuê văn phòng tại TP.HCM

1. Vị Trí gắn liền với hạ tầng giao thông

Yếu tố tiên quyết hiện nay là khả năng kết nối với giao thông công cộng, đặc biệt là tàu điện.

Ưu tiên tòa nhà gần ga metro số 1 hoặc số 2 (đi qua trục Xa lộ Hà Nội và tuyến đường Cách Mạng Tháng 8)

2. Kiểm soát "chi phí ẩn"

Đừng nhìn vào giá thuê cơ bản. Thực tế, chi phí có thể bị đội lên 15% - 25%. Đặc biệt là phân khúc cho thuê văn phòng Quận 1 (cũ). Cần yêu cầu làm rõ các khoản:

Phí dịch vụ: Đã bao gồm điện lạnh giờ hành chính chưa?

Đã bao gồm điện lạnh giờ hành chính chưa? Phí ngoài giờ: Tính theo m² hay theo giờ?

Tính theo m² hay theo giờ? Phí đỗ xe: Có đủ slot đỗ ô tô và xe máy không?

3. Sự chuyển dịch văn phòng qua khu vực cận trung tâm

Nhờ hạ tầng kết nối đồng bộ, quận 3, Phú Nhuận hay Bình Thạnh có nguồn cung văn phòng hạng B và C rất chất lượng. Doanh nghiệp có xu hướng chuyển dịch văn phòng qua khu vực này để tối ưu chi phí.

4. Chọn đơn vị tư vấn uy tín

Để tiết kiệm thời gian và đạt điều khoản hợp đồng có lợi nhất, doanh nghiệp rất cần đồng hành cùng đơn vị môi giới.

Galaxy Office với đội ngũ am hiểu thị trường cam kết mang lại giải pháp mặt bằng tối ưu và tiết kiệm nhất.

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