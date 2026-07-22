Những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ sốt xuất huyết Dengue tại Đồng Nai

Tính đến cuối tháng 6.2026, Đồng Nai ghi nhận 4.413 ca mắc, giảm 24,8% 25,6% so với cùng kỳ năm 2025. Mặc dù số ca mắc SXHD tại Đồng Nai đã giảm so với cùng kỳ năm 2025, địa phương vẫn ghi nhận số ca tử vong cao (3 trong tổng số 7 trường hợp của toàn quốc) và tiếp tục đối mặt với nhiều yếu tố thuận lợi cho dịch bệnh lưu hành, đặc biệt trong mùa mưa.

Chia sẻ tại chương trình tọa đàm Sức khỏe cho mọi người với chủ đề "Sốt xuất huyết: Nguy cơ biến chứng nặng, dự phòng ngay hôm nay" do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai thực hiện vào tháng 6.2026, ThS-BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết SXHD hiện không còn giới hạn ở một số địa phương hay nhóm tuổi nhất định, mà đã lưu hành rộng khắp trên toàn quốc. Riêng tại Đồng Nai, BS Nghĩa nhận định đặc điểm dân cư đông đúc cùng quá trình đô thị hóa nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh lưu hành và gia tăng nguy cơ bùng phát.

Những yếu tố làm gia tăng nguy cơ SXHD tại Đồng Nai

Là địa phương giáp ranh TP.HCM và tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, Đồng Nai có mật độ dân cư cao cùng lượng lớn người lao động sinh sống, làm việc và di chuyển thường xuyên. Trong bối cảnh đó, việc kiểm tra, loại bỏ các vật dụng chứa nước có thể chưa được thực hiện thường xuyên, tạo điều kiện cho muỗi vằn Aedes aegypti sinh sản. Khi xuất hiện ca bệnh trong gia đình hoặc cộng đồng, nguy cơ phát sinh các ổ dịch và chùm ca bệnh có thể gia tăng nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời.

ThS-BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ tại tọa đàm “Sức khỏe cho mọi người”, chủ đề “Sốt xuất huyết Dengue: Nguy cơ biến chứng nặng, dự phòng ngay hôm nay” do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai thực hiện vào tháng 6.2026

Theo BS Nghĩa, công tác kiểm soát SXHD gặp nhiều khó khăn do vẫn tồn tại các ca nhiễm vi-rút Dengue không có triệu chứng lâm sàng hoặc đang trong giai đoạn ủ bệnh từ 2 đến 14 ngày. Theo BS. Nghĩa, người nhiễm vi-rút Dengue trong giai đoạn ủ bệnh hoặc không có triệu chứng vẫn có thể là nguồn lây cho muỗi truyền bệnh. Điều này khiến công tác phát hiện và kiểm soát dịch gặp nhiều thách thức, đặc biệt tại các khu vực có mật độ dân cư cao.

Chia sẻ thêm tại buổi tọa đàm, BS Nghĩa nhấn mạnh, cùng với quá trình đô thị hóa, các công trình xây dựng đang thi công cũng cần được quan tâm trong công tác phòng chống sốt xuất huyết. Nước mưa đọng tại các hố công trình, khu vực trũng thấp hoặc vật dụng chứa nước ngoài trời có thể trở thành nơi muỗi vằn Aedes aegypti sinh sản, làm gia tăng nguy cơ lưu hành muỗi truyền bệnh trong cộng đồng.

Tâm lý chủ quan vì nhầm lẫn sốt xuất huyết Dengue với cảm cúm thông thường

Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, việc nhận diện chưa đúng các dấu hiệu ban đầu của bệnh có thể khiến người bệnh chậm đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị. Theo ThS-BS.CKII Nguyễn Trọng Nghĩa, các triệu chứng khởi phát của SXHD thường dễ nhầm lẫn với các bệnh sốt do vi-rút khác. Đáng lưu ý, một số trường hợp có thể xuất hiện biến chứng nặng ở giai đoạn sau khi hạ sốt, dẫn đến sốc SXHD, xuất huyết nặng hoặc tổn thương các cơ quan, thậm chí trong một số trường hợp nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Vì vậy, việc theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo và đến cơ sở y tế kịp thời đóng vai trò rất quan trọng.

Đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi, người béo phì hoặc mắc bệnh mạn tính, cần theo dõi sát tình trạng sức khỏe và đưa người bệnh đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo như mệt nhiều, lừ đừ, đau bụng, tiểu ít, tay chân lạnh hoặc da nổi vân tím để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Xây dựng lá chắn kép phòng bệnh toàn diện

Trước những yếu tố nguy cơ vẫn hiện hữu tại cộng đồng, các chuyên gia cho rằng việc phòng bệnh cần được triển khai chủ động và liên tục, thay vì chỉ thực hiện khi xuất hiện ca mắc hoặc dịch bùng phát.

Bên cạnh điều trị, công tác phòng bệnh hiện nay được nhấn mạnh theo hướng kết hợp giữa biện pháp truyền thống và công cụ dự phòng hiện đại. Các biện pháp truyền thống gồm loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, thường xuyên thay nước trong bình hoa; nuôi cá diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước, đồng thời giữ gìn vệ sinh nhà cửa và áp dụng các biện pháp chống muỗi.

Các ổ lăng quăng rất dễ bị bỏ sót nếu việc kiểm tra và dọn dẹp vật dụng trong nhà không được thực hiện thường xuyên

Theo BS Nghĩa, vắc-xin SXHD hiện đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên. Đây là một trong những công cụ dự phòng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, nhập viện và diễn tiến nặng. Tuy nhiên, việc phòng bệnh hiệu quả vẫn cần kết hợp với các biện pháp truyền thống đã đề cập ở trên.

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Nội dung này nhằm mục đích giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng, không nhằm mục đích chẩn đoán hoặc thay thế cho việc tư vấn với nhân viên y tế. Tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn thêm.

C-ANPROM/VN/NON/0199 July 2026