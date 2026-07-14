Những yếu tố làm nên sức hút của Khải Hoàn Imperial

Khải Hoàn Imperial sở hữu vị trí nổi bật ngay mặt tiền quốc lộ 13, dự kiến liền kề ga metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, sân golf Sông Bé và đối diện AEON Mall Canary ẢNH: KHL

Khách hàng đề cao những yếu tố có thể kiểm chứng

Thị trường bất động sản đang ghi nhận xu hướng mới trong cách định giá sản phẩm. Theo đó, khách hàng quan tâm nhiều hơn các yếu tố đã được xác lập như tiến độ triển khai, pháp lý, chất lượng quy hoạch và mức độ hoàn thiện của sản phẩm.

Theo báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM quý 1/2026 của Savills Việt Nam, nguồn cung mới vẫn tiếp tục hạn chế trong khi nhu cầu khách hàng vẫn ổn định. Đặc biệt, người mua ngày càng thận trọng hơn, ưu tiên các dự án có pháp lý rõ ràng và tiến độ đảm bảo. Ở góc độ này, những dự án liên tục hiện thực hóa được các cam kết qua từng giai đoạn triển khai sẽ có nhiều lợi thế và tạo sức hút tốt hơn.

Tại khu vực đông bắc TP.HCM, Khải Hoàn Imperial là dự án sở hữu đầy đủ những yếu tố nói trên. Sau sự kiện ra mắt thị trường vào quý 2/2026, dự án nhanh chóng ghi nhận sự quan tâm từ đông đảo khách hàng nhờ vị trí kết nối các trục hạ tầng trọng điểm, pháp lý vững chắc và chủ đầu tư cam kết tiến độ triển khai rất cụ thể giúp khách hàng có thể kiểm chứng dễ dàng.

Khải Hoàn Imperial được thị trường đặc biệt quan tâm trong thời gian qua ẢNH: KHL

Từ kỳ vọng đến giá trị hiện hữu

Khải Hoàn Imperial được đánh giá là dự án sở hữu vị trí "đắc địa" bậc nhất trên tuyến quốc lộ 13. Tọa độ không chỉ là vị trí trung tâm đô thị Thuận An, mà dự án còn dự kiến liền kề ga metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn, sân golf Sông Bé và đối diện AEON Mall Bình Dương Canary, khu công nghiệp Việt Hương, VSIP 1.

Nhờ đó, dự án được đánh giá hưởng lợi kép từ mô hình phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD) kết hợp cùng mạng lưới hạ tầng trọng điểm và hệ thống tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu,… Đây không chỉ được xem là nền tảng quan trọng để thu hút khách mua ở mà còn tạo dư địa gia tăng giá trị bất động sản khi thị trường luôn dành sự quan tâm cao hơn cho những dự án có kết nối hạ tầng thuận tiện.

Các hạ tầng trọng điểm kết nối trực tiếp với Khải Hoàn Imperial có thể kể đến như vành đai 3, quốc lộ 13, đường ven sông Sài Gòn, metro Thủ Dầu Một - Tao Đàn. Bên cạnh đó, Khải Hoàn Imperial còn nằm liền kề hệ sinh thái tiện ích hiện hữu đang vận hành ổn định như AEON Mall Canary, Lotte Mart, VSIP 1 và Việt Hương cùng hệ thống bệnh viện và trường học quốc tế.

Chưa hết, Khải Hoàn Imperial còn tích hợp hệ thống 80 tiện ích "đa điểm chạm" theo định hướng cá nhân hóa trải nghiệm sống, từ hồ bơi muối khoáng phong cách Địa Trung Hải, hồ bơi vô cực onsen khoáng nóng, phòng tập golf, thư viện, rạp phim mini, gym, spa - sauna đến các không gian sáng tạo hiện đại. Hệ tiện ích "may đo" theo từng phong cách sống không chỉ gia tăng trải nghiệm cho cư dân mà còn góp phần định hình giá trị của dự án trong bối cảnh người mua ngày càng ưu tiên những sản phẩm có chất lượng sống khác biệt.

Khải Hoàn Imperial tích hợp hệ tiện ích "may đo" theo nhu cầu của từng nhóm cư dân ẢNH: KHL

Song song đó, tiến độ triển khai và pháp lý của Khải Hoàn Imperial cũng được xem là "điểm cộng" để chinh phục niềm tin của thị trường. Hiện dự án đang tăng tốc triển khai các hạng mục trọng điểm của giai đoạn 1, dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao vào tháng 7.2028.

Với những giá trị nổi bật có thể kiểm chứng nói trên, Khải Hoàn Imperial đang được thị trường ghi nhận rõ nét hơn trong quá trình tạo mặt bằng giá trị mới tại thị trường bất động sản khu vực đông bắc TP.HCM. Đây chính là cơ hội vô cùng hấp dẫn dành cho những khách hàng mua ở và cả các nhà đầu tư đang tìm kiếm những tài sản có dư địa tăng giá tốt khi dự án bước sang giai đoạn phát triển mới.