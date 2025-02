Nhường đường cho xe cứu thương, sao phải lăn tăn?

Như Thanh Niên đã thông tin, vừa qua trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video do người đi đường ghi lại hình ảnh ô tô đang dừng đèn đỏ trên đường Lê Nin (TP.Vinh, Nghệ An) không nhường đường cho xe cứu thương.

Xe cứu thương cố luồn lách nhưng không thể vượt do xe 7 chỗ không dám nhường đường

Ảnh: Chụp từ clip

Thời điểm đó, chiếc xe cứu thương hụ còi xin nhường đường nhưng phía trước có một xe 7 chỗ dừng chờ đèn đỏ. Có thể do sợ nhường đường sẽ phạm lỗi vượt đèn đỏ nên tài xế xe 7 chỗ không di chuyển. Đến khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang xanh, xe 7 chỗ di chuyển, xe cứu thương mới có thể tiếp tục chạy.

Video này gây nhiều ý kiến trái chiều khi tại nút giao thông nói trên có gắn camera phạt nguội. Nhiều người cho rằng tài xế xe 7 chỗ phải nhường đường và lỗi vượt đèn đỏ này sẽ không bị xử phạt. Nhiều ý kiến khác lại cho rằng nhường đường trong trường hợp này có thể sẽ làm nảy sinh nhiều phiền toái, chủ xe phải mất thời gian đến giải trình với CSGT khi bị phạt nguội.

Về trường hợp nói trên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải tuân thủ báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông. Khoản 5, điều 27 của luật này quy định khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường.

Trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên, người điều khiển ô tô có thể bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng theo điểm b khoản 6 điều 6 Nghị định 168/2024.

Về tình huống vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên, theo Phòng CSGT Công an Nghệ An, trong tình huống cấp thiết, nếu phương tiện di chuyển đúng làn, đúng phần đường và vì lý do chính đáng, sẽ không bị xử phạt. Nghĩa là trong trường hợp dừng đèn đỏ nhưng phía sau có xe cứu thương hoặc xe ưu tiên khác, các phương tiện phía trước có thể vượt đèn đỏ để nhường đường mà không bị xử phạt.

Lãnh đạo Phòng CSGT Nghệ An cũng cho biết với các trường hợp xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát, công an không thông báo xử phạt ngay mà sẽ xác định nguyên nhân vi phạm để tránh trường hợp phạt oan.

Đề nghị ghi thẳng vào luật

Đó là ý kiến của không ít bạn đọc (BĐ) về trường hợp phải vượt đèn đỏ để nhường đường cho xe ưu tiên. BĐ Khánh Long viết: "Luật chỉ nêu giảm tốc độ, dừng xe hoặc đi sát lề đường bên phải để nhường cho xe ưu tiên, không thấy hướng dẫn những trường hợp ngoại lệ được phép không tuân thủ biển báo chỉ dẫn, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu. Do đó, sẽ rất khó xử và bối rối cho tài xế khi rơi vào trường hợp phải vượt đèn đỏ vì tài xế cũng đã tuân thủ nguyên tắc "dừng xe" để nhường đường cho xe ưu tiên rồi".

Cùng quan điểm, BĐ Van Trung Tran bình luận: "Điều 27 của luật quy định khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường. Không thấy luật đề cập "vượt đèn đỏ" nhường đường cho xe ưu tiên. Để tránh phải tranh cãi, tốt nhất là đưa vào luật cho rõ ràng".

BĐ Quoc Nong cũng cho rằng: "Cần luật hóa tình huống trên để tránh suy diễn, hiểu lầm và giúp mọi người đều yên tâm, ứng xử đúng và văn minh".

Nhường đường để cứu người quan trọng hơn

Đáp lại những ý kiến còn lăn tăn, BĐ Trần Duy An khẳng định: "Hình ảnh ghi tại hiện trường sẽ thể hiện rõ xe vượt đèn đỏ là để nhường đường cho xe ưu tiên. CSGT sẽ loại trường hợp này khỏi diện xử phạt nguội ngay từ đầu nên các bác tài cứ yên tâm, không cần phải giải trình gì đâu".

BĐ Tienminh chia sẻ thêm: "Thấy xe cứu thương chở người cần cấp cứu, khi mà sinh mạng của họ chỉ còn đếm từng phút từng giây, lẽ nào lúc đó ta lại cứ tính toán vượt đèn đỏ bị phạt bao nhiêu, không nhường đường bị phạt bao nhiêu, nên thế nào… Làm như vậy là sai luật, còn lương tâm cũng áy náy đấy, không nên đâu!". BĐ Anh Kiet cho biết: "CSGT đã trả lời rõ rồi: Nếu tình thế bắt buộc, mình làm đúng, hợp tình, hợp lý thì có gì phải lăn tăn chứ!".

Cùng ý kiến, BĐ Dũng Nguyễn nhấn mạnh: "Đèn đỏ mình vẫn nhường đường, mà có bị phạt cũng không sao, giúp cứu người quan trọng hơn".

* Đề nghị nâng mức phạt do không nhường đường cho xe ưu tiên lên cao hơn mức phạt vượt đèn đỏ. Như vậy thì ai cũng sẽ nhường đường thôi. Hùng * Tốt nhất nên quy định rõ về nhường đường cho xe ưu tiên khi có đèn đỏ, lúc đó các xe sẽ rẽ phải để nhường đường cho xe ưu tiên đi. Mai Ha