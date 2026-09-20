Niacinamide đang hot trở lại: Dùng thế nào để vừa giảm dầu vừa hỗ trợ sáng da?

Niacinamide là gì?

Niacinamide (hay nicotinamide) là một dạng phức hợp của vitamin B3. Đây là loại vitamin hòa tan trong nước mà cơ thể con người không tự tổng hợp đủ, bắt buộc phải bổ sung từ thực phẩm hoặc qua đường bôi thoa ngoài da.

Theo đó, niacinamide được ứng dụng trong các sản phẩm chăm sóc da nhờ khả năng tác động đến nhiều vấn đề cùng lúc. Đây không phải hoạt chất tẩy hay làm bong lớp sừng mạnh, vì vậy niacinamide thường được đưa vào serum, kem dưỡng, kem chống nắng và các sản phẩm dành cho da dầu, da mụn hoặc da không đều màu.

Điểm đáng chú ý là niacinamide có cơ chế khá đa dạng. Nhiều nghiên cứu ghi nhận hoạt chất này có thể hỗ trợ cải thiện tình trạng tăng sắc tố, giảm bóng dầu, cải thiện một số dấu hiệu lão hóa và củng cố chức năng hàng rào bảo vệ da.

Chính sự đa nhiệm này khiến niacinamide phù hợp với nhiều routine khác nhau. Với người có làn da dầu, da mụn hoạt chất được quan tâm ở khả năng hỗ trợ điều tiết bã nhờn. Với làn da xỉn màu hoặc dễ để lại thâm sau mụn, niacinamide lại được chú ý nhờ tác dụng hỗ trợ cải thiện sắc tố.

Tại sao niacinamide bất ngờ hot trở lại thời gian gần đây?

Không phải ngẫu nhiên niacinamide liên tục xuất hiện trong các routine skincare hiện nay. Khi xu hướng chăm da chuyển từ việc chạy theo thật nhiều hoạt chất sang xây dựng routine đơn giản nhưng đa tác động. Một thành phần có thể đồng thời hỗ trợ kiểm soát dầu, tăng cường hàng rào bảo vệ và sắc tố trở nên đặc biệt đáng chú ý.

Kiểm soát tuyến dầu và cải thiện lỗ chân lông hiệu quả

Nhiều người lầm tưởng lỗ chân lông có thể tự do "đóng - mở". Thực chất, kích thước lỗ chân lông phụ thuộc vào lượng dầu thừa phình ra trên bề mặt. Niacinamide can thiệp trực tiếp vào quá trình sản xuất bã nhờn bằng cách hạn chế sự tổng hợp triglyceride và mỡ thừa tại tuyến dầu. Khi lượng dầu tiết ra cân bằng, lỗ chân lông không còn chịu áp lực co giãn, từ đó dần thu nhỏ và mịn màng hơn.

Hỗ trợ cải thiện da không đều màu, thâm sau mụn

Da dầu và da mụn thường đi kèm một vấn đề khiến nhiều người "đau đầu" không kém mụn: vết thâm. Niacinamide được nghiên cứu về khả năng cải thiện tình trạng tăng sắc tố thông qua việc hạn chế sự chuyển melanosome đến tế bào sừng. Nhiều nghiên cứu cho thấy niacinamide 5% có thể giúp giảm tăng sắc tố và cải thiện độ sáng da sau khoảng 4 tuần sử dụng.

Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận hiệu quả cải thiện các đốm tăng sắc tố khi sử dụng niacinamide trong công thức chăm sóc da. Vì vậy, với người vừa muốn kiểm soát dầu vừa muốn cải thiện thâm sau mụn, niacinamide có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc trong routine.

Hỗ trợ kháng viêm, làm dịu da mụn và giảm mẩn đỏ

Những nốt mụn sưng viêm hay tình trạng mẩn đỏ do kích ứng thời tiết sẽ được "xoa dịu" nhanh chóng nhờ niacinamide. Thông qua cơ chế ngăn chặn giải phóng các cytokine gây viêm, niacinamide giúp gia tăng sức đề kháng cho da mụn. Làn da yếu, mỏng đỏ do từng dùng sản phẩm kém chất lượng cũng nhận được sự hỗ trợ phục hồi sau một thời gian ngắn.

Củng cố hàng rào bảo vệ và ngăn ngừa lão hóa

Da mất nước đồng nghĩa với hàng rào lipid bị xói mòn. Niacinamide hỗ trợ kích thích sản sinh Ceramide và các a xít béo tự do trên da - những "viên gạch" gắn kết tế bào. Khi hàng rào lipid vững chắc, độ ẩm tự nhiên được giữ lại tối đa, các nếp nhăn mảnh cũng được làm mờ mang lại vẻ rạng rỡ và căng tràn sức sống.

Chuyên gia chia sẻ cách dung sản phẩm chứa niacinamide vừa giảm dầu vừa sáng da mà không gây kích ứng

Dù rất lành tính, hoạt chất niacinamide vẫn có thể gây hiện tượng châm chích hay mẩn đỏ nếu sử dụng sai cách. Để đạt chuẩn hiệu quả "kép" vừa kiềm dầu vừa sáng da, bạn nên áp dụng quy trình chuẩn y khoa dưới đây:

Bước 1: Làm sạch da nhẹ nhàng để tạo bước đệm thẩm thấu

Dầu thừa và bụi mịn là rào cản lớn nhất ngăn hoạt chất đi sâu vào da. Hãy bắt đầu bằng tẩy trang dạng nước micellar mềm mại, sau đó dùng sữa rửa mặt có độ pH chuẩn từ 5.5 - 6.0 khi làm sạch da buổi tối. Tránh xà phòng tẩy rửa quá mạnh làm đứt gãy hàng rào ẩm tự nhiên.

Bước 2: Thoa serum có niacinamide nồng độ phù hợp

Đây là bước quyết định. Nếu mới bắt đầu, hãy ưu tiên các sản phẩm chứa 2%-5% niacinamide. Nồng độ này đã đủ hiệu quả giúp kiềm dầu và làm sáng da trên mà cực kỳ an toàn.

Lấy khoảng 3 - 4 giọt serum, vỗ nhẹ đều khắp mặt. Hãy kiên nhẫn đợi từ 2 - 3 phút để sản phẩm ráo mịn trước khi chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3: Khóa ẩm bằng kem dưỡng nhẹ dịu

Niacinamide là hoạt chất tan trong nước nên rất dễ bay hơi nếu không được "khóa" lại. Chọn kem dưỡng dạng gel-cream mỏng nhẹ chứa ceramide hoặc panthenol (B5) vào ban đêm để nhân đôi sức mạnh phục hồi, kiềm dầu mà không lo bít tắc lỗ chân lông.

Bước 4: Ban ngày bắt buộc chống nắng

Tia UV vẫn là một trong những yếu tố quan trọng liên quan đến tổn thương da và tăng sắc tố. Vì vậy, một routine muốn hướng đến làn da sáng, đều màu nên đi cùng kem chống nắng phổ rộng và thói quen chống nắng phù hợp.

Một số chú ý nhất định phải nhớ khi sử dụng sản phẩm chứa niacinamide ngăn ngừa kích ứng

Người mới sử dụng nên bắt đầu từ từ, đặc biệt nếu sản phẩm chứa niacinamide ở nồng độ cao hoặc đi kèm nhiều hoạt chất khác.



Da đang tổn thương, kích ứng hoặc bong tróc nên ưu tiên phục hồi hàng rào bảo vệ trước khi tăng cường treatment.



Nếu xuất hiện đỏ da, ngứa, nóng rát hoặc châm chích kéo dài, nên ngừng sản phẩm và đánh giá lại toàn bộ routine.



Không bỏ qua dưỡng ẩm, ngay cả khi da thuộc nhóm dầu hoặc dễ nổi mụn.



Luôn sử dụng kem chống nắng vào ban ngày nếu mục tiêu là cải thiện thâm, tăng sắc tố và duy trì làn da đều màu.



Top 3 sản phẩm chứa niacinamide đang được mua đi mua lại nên luôn hết hàng

Nếu bạn đang lăn tăn chưa biết bắt đầu từ đâu, 3 cái tên đình đám dưới đây luôn nằm trong danh sách "cháy hàng" liên tục nhờ khả năng giúp kiềm dầu và mờ thâm hiệu quả.

1. Gel chấm mụn mờ thâm Trioderma Anti-Acne Gel

Sản phẩm top đầu bảng xếp hạng chứa thành phần niacinamide được săn đón nhiều hiện nay chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ khi xướng tên một đại diện dược mỹ phẩm thuần Việt - Trioderma. Mang đến giải pháp chuyên sâu trong việc hỗ trợ ngừa mụn. Nếu bạn đang trăn trở tìm kiếm một sản phẩm giúp xử lý các loại mụn ẩn, mụn đầu trắng, mụn đầu đen hay mụn trứng cá... một cách nhanh chóng mà vẫn an toàn, Trioderma Anti-Acne Gel chính là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Sản phẩm sở hữu công thức đột phá, kết hợp ăn ý giữa các hoạt chất hỗ trợ trị mụn mạnh mẽ (BHA, potassium azeloyl diglycinate (PAD), AHA, Zinc PCA, B5, chiết xuất lá bàng...) cùng niacinamide ở nồng độ tối ưu.

Ngay khi chấm lên các nốt mụn, chất gel nhanh chóng phát huy tác dụng giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn và gom cồi. Sự phối hợp ăn ý giữa niacinamide và các thành phần đỉnh cao giúp kiểm soát lượng dầu thừa, ngăn chặn nguy cơ mụn quay trở lại. Không dừng lại ở đó, niacinamide còn đóng vai trò như một "lá chắn" bảo vệ, giúp ngăn chặn tình trạng tích tụ hắc sắc tố tại các vùng da đang chịu tổn thương. Nhờ cơ chế hoạt động thông minh này, nốt mụn không chỉ xẹp đi nhanh chóng và rụng cồi sau khoảng vài ngày, mà quan trọng hơn hết là giúp mờ các vết thâm đỏ, thâm đen xấu xí sau khi lành.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên cháy hàng trên mọi nền tảng bán hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/ 15 gr

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 31% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/gel-cham-mun-trioderma-anti-gel-15g.html

2. Serum mờ nám hỗn hợp VI Derm Dark Spot Lifting Serum With 5% Tranexamic Acid

Vị trí top 2 serum chứa thành phần niacinamide đang được cộng đồng làm đẹp toàn cầu săn đón đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu Hoa Kỳ - VI Derm. Nhờ ứng dụng công thức đột phá kết hợp bộ 3 "hoạt chất vàng" gồm tranexamic acid, kojic acid và lactic acid, VI Derm Dark Spot Lifting Serum tạo nên phức hợp TRI-ER8ASE™ giúp mờ nhanh chóng các vết đốm nâu và thâm mụn sau khoảng 2 tuần.

Đặc biệt, sự góp mặt của niacinamide đã hoàn thiện "bộ tứ quyền năng", mang lại khả năng giúp ngăn chặn tế bào sắc tố di chuyển lên bề mặt da, hạn chế nguy cơ thâm nám quay trở lại. Sản phẩm vô cùng êm dịu, tương thích với nhiều loại da mà không gây hiện tượng bong tróc hay kích ứng dù sở hữu bảng thành phần hoạt tính nồng độ cao. Phù hợp với nhiều nền da, kể cả da nhạy cảm hay da nám giãn mao mạch.

Thành phần chính: Tranexamic acid 5%, kojic acid, lactic acid, niacinamide, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ ức chế quá trình tăng sinh melanin quá mức, hỗ trợ ngăn chặn nám sạm và đốm nâu hình thành cho nền da rạng rỡ, đều màu.



Cấp ẩm sâu giúp da luôn căng mọng, ngậm nước.



Tăng cường hỗ trợ phục hồi vùng da tổn thương, kích thích sản sinh tế bào mới cho mịn màng và hồng hào tự nhiên.



Củng cố lớp màng bảo vệ tự nhiên, giúp da luôn khỏe mạnh trước các tác nhân gây hại ngoài môi trường.



Giúp mờ vết thâm sau mụn, trả lại diện mạo sáng mịn và tràn đầy sức sống.



Kết cấu serum đậm đặc nhưng phân tán cực mượt, thẩm thấu nhanh mà không gây nhờn rít hay bí da.



Thành phần an toàn, lành tính với nhiều nền da, kể cả da nhạy cảm hay dễ tổn thương, không bong tróc hay ửng đỏ.



Điểm cần chú ý: Giá hơi cao nhưng hiệu quả giúp làm mờ đốm sắc tố đáng kinh ngạc nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi tín đồ skincare.



Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 4.600.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-lam-mo-tham-nam-vi-derm-dark-spot-lifting-serum.html

3. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Cái tên tiếp theo xứng đáng góp mặt trong bảng xếp hạng sản phẩm chứa niacinamide đính đám đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin của Mỹ. Sự kết hợp độc đáo giữa 20% zinc oxide và 4% niacinamide giúp Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen thiết lập lớp màng chắn bảo vệ da trước sự tấn công của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - nguyên nhân gây nám sạm, lão hóa sớm và ung thư da.

Nồng độ niacinamide lý tưởng còn giúp làm dịu các tổn thương do tia cực tím gây ra; đồng thời điều tiết bã nhờn và cải thiện tình trạng da thô ráp, mang lại nền da khỏe khoắn tự nhiên từ sâu bên trong. Sản phẩm tương thích với nhiềuloại da, từ da nhạy cảm đến nền da đang trong quá trình trị liệu.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, sodium phytate, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng mạnh mẽ, bảo vệ da trước tác động có hại từ tia UV và ánh sáng xanh từ các màn hình thiết bị điện tử.



Hỗ trợ làm dịu vùng da bị hư tổn, trả lại vẻ rạng rỡ và tràn đầy sức sống.



Kiểm soát dầu thừa hiệu quả, giữ cho bề mặt da luôn thông thoáng từ đó hạn chế mụn phát sinh.



Che chắn làn da khỏi các biểu hiện tổn thương do tia UV như bỏng rát, cháy nắng, khô ráp hay thâm sạm.



Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da luôn vững vàng chống lại khói bụi, ô nhiễm và ánh nắng mặt trời.



Kết cấu dạng kem thẩm thấu cực nhanh với finish nâng tone trắng hồng cực tự nhiên. Không bóng nhờn, không gây vệt trắng và cũng không xuống tone vào cuối ngày.



Công thức an toàn không chứa hương liệu hay paraben, cực kỳ lành tính cho mọi nền da, kể cả da mỏng yếu, nhạy cảm hay đang dùng treatment.Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng.



Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

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