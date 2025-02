Niantic cân nhắc bán mảng game, Pokémon Go có thể đổi chủ

Theo Wccftech, Niantic - công ty đứng sau tựa game đình đám Pokémon Go, đang được cho là trong quá trình đàm phán để bán bộ phận trò chơi điện tử của mình cho Scopely với mức giá 3,5 tỉ USD. Hiện vẫn chưa có gì đảm bảo thỏa thuận sẽ được hoàn tất.

Được thành lập vào năm 2010 dưới tên Niantic Labs như một dự án nội bộ của Google, Niantic đã tách ra hoạt động độc lập vào năm 2015 sau khi Google tái cấu trúc thành Alphabet Inc. Công ty này nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong lĩnh vực game thực tế tăng cường (AR) trên thiết bị di động.

Pokémon Go là một trong những tựa game di động thành công nhất, mang lại doanh thu hàng tỉ USD cho Niantic. Tuy nhiên, Niantic hiện cân nhắc bán lại mảng game

ẢNH: NIANTIC

Mặc dù Pokémon Go thành công vang dội, Niantic không thể lặp lại kỳ tích này với các tựa game khác. Harry Potter: Wizards Unite ra mắt năm 2019 nhưng phải đóng cửa chưa đầy ba năm sau. NBA All-World chỉ tồn tại vài tháng trong năm 2023. Một số dự án được kỳ vọng như Marvel World of Heroes bị hủy bỏ trước khi phát hành, trong khi các trò chơi như Monster Hunter Now hay Pikmin Bloom không đạt được thành công đáng kể.

Việc Niantic đàm phán bán mảng game được cho là một phần trong chiến lược tái cơ cấu của công ty này. Đơn vị được cho là sẽ tiếp nhận bộ phận kinh doanh game là Scopely, hiện sở hữu nhiều tựa game di động đình đám như Monopoly Go!, Marvel Strike Force và Star Trek Fleet Command. Năm 2023, Scopely đã được Savvy Games Group - công ty thuộc Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Ả Rập Xê Út - mua lại với giá 4,9 tỉ USD.

Nếu thương vụ được hoàn tất, đây sẽ là một thay đổi quan trọng đối với Niantic và có thể ảnh hưởng đến tương lai của Pokémon Go cũng như các tựa game khác do công ty phát triển. Tuy nhiên, cho đến khi có thông báo chính thức, vẫn chưa rõ liệu Niantic có thực sự rời bỏ mảng game hay không và Pokémon Go sẽ vận hành như thế nào dưới quyền chủ sở hữu mới.