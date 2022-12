Nick Carter (Backstreet Boys) vướng cáo buộc cưỡng hiếp trẻ vị thành niên

Theo PageSix, tại một cuộc họp báo được tổ chức vào hôm 8.12 (giờ địa phương), một phụ nữ tự kỷ tên Shannon “Shay” Ruth (hiện 39 tuổi) đã chia sẻ trong nước mắt rằng cô bị Nick Carter tấn công tình dục khi mới 17 tuổi. Sự việc xảy ra năm 2001 đã luôn ám ảnh người này: “21 năm qua, tôi luôn sống trong đau đớn, thất vọng, xấu hổ và nhiều lần tự làm hại bản thân. Đó là hậu quả trực tiếp của việc Nick Carter đã cưỡng hiếp tôi”.

Cô tiếp tục: “Mặc dù tôi mắc chứng tự kỷ và sống chung với bệnh bại não nhưng không có gì ảnh hưởng đến tôi nhiều hơn hay tác động lâu dài đến cuộc đời tôi hơn những gì Nick Carter đã làm và nói với tôi’. Ruth kể thêm: “Sau khi anh ta cưỡng hiếp tôi, tôi nhớ anh ta đã gọi tôi là ‘đồ thiểu năng’ và túm lấy tôi, để lại những vết bầm tím trên cánh tay tôi”. Người này cũng nhấn mạnh nam ca sĩ nổi tiếng đã đe dọa để cô buộc phải im lặng.

Shannon Ruth bộc bạch rằng bản thân do dự khi lên tiếng vì tin rằng mình có thể đi tù nếu nói với bất kỳ ai về những gì được cho là đã xảy ra. Cũng trong cuộc họp báo, người phụ nữ 39 tuổi nhấn mạnh mục tiêu của cô ở hiện tại là ngăn chặn Nick Carter tấn công nhiều thanh thiếu niên và phụ nữ khác đồng thời bắt ngôi sao này phải chịu trách nhiệm về những hành vi sai trái của mình. Mark J. Boskovich - luật sư của Shannon Ruth, cho biết cô cũng đã đệ đơn kiện vào hôm 8.12 cùng với ba phụ nữ giấu tên - những người cũng cho rằng Nick Carter đã tấn công tình dục họ. “Nick Carter có tiền sử vướng vào các vụ lạm dụng phụ nữ, Shay quyết tâm đưa hành vi sai trái của anh ta ra trước công lý. Cô ấy tin rằng việc bảo vệ những phụ nữ khác là điều đáng làm”, vị này nói thêm.





Trước những cáo buộc chống lại Nick Carter, Michael Holtz - luật sư của nam ca sĩ 42 tuổi nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Đại diện pháp lý của sao nam 8X phản hồi: “Tuyên bố về một vụ việc được cho là đã xảy ra hơn 20 năm trước không chỉ vô căn cứ về mặt pháp lý mà còn hoàn toàn sai sự thật”. Luật sư của chủ nhân hit Help Me nhấn mạnh: “Thật không may, trong vài năm nay, cô Ruth đã bị lôi kéo để đưa ra những cáo buộc sai sự thật về Nick, những cáo buộc đó đã thay đổi liên tục và nghiêm trọng theo thời gian” đồng thời cho rằng tòa án sẽ nhận ra đây là một vụ được dàn dựng.

Nick Carter sinh năm 1980, anh bắt đầu sự nghiệp ca hát, diễn xuất từ khi còn nhỏ rồi nổi tiếng khắp thế giới với tư cách là thành viên nhóm nhạc nam Backstreet Boys. Ngôi sao 42 tuổi cũng được biết đến là anh trai của Aaron Carter. Nam ca sĩ kết hôn với bà xã Lauren Kitt hồi 2014 và có 3 con. Đây không phải lần đầu tiên Nick Carter bị cáo buộc có hành vi tình dục sai trái. Năm 2017, Melissa Schuman - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Dream, tố cáo nam ca sĩ đã tấn công tình dục cô khi cô mới 18 tuổi. Giọng ca As Long As You Love Me lên tiếng phủ nhận và không bị truy tố.