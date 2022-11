Aaron Carter: Kết thúc bi thảm của ‘hoàng tử nhạc pop’

“Hiện tượng âm nhạc” từng khuynh đảo làng giải trí Mỹ

Sinh năm 1987 trong một gia đình có đam mê nghệ thuật, Aaron Carter từ nhỏ đã xem âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Lên 7 tuổi, cậu bé ở Florida đã thành lập một ban nhạc của riêng mình ở trường. Tháng 3.1997, khi chưa đầy 9 tuổi, em trai của nam ca sĩ Nick Carter nhóm Backstreet Boys đã trở nên nổi tiếng khi mở màn cho show diễn của nhóm nhạc nam đình đám này ở Berlin (Đức). Màn trình diễn vốn là một cuộc dạo chơi này lại mở ra cho Aaron con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp.

Mùa thu năm 1997, tài năng nhí xuất xưởng đĩa đơn đầu tay Crush on you và nhanh chóng tạo được sức hút trước công chúng. Cuối năm đó, cậu em trai lém lỉnh của Nick Carter gây sốt khi phát hành album đầu tay mang tên mình và nhanh chóng tiêu thụ hơn 1 triệu bản. Từ đó, Aaron Carter nổi lên như một hiện tượng âm nhạc và liên tục tạo được tiếng vang lớn với các sản phẩm tiếp theo: Aaron's Party (Come Get It) - 2000, Oh Aaron (2001), Another Earthquake! (2002)… Giữa lúc bạn bè cùng trang lứa đang còn ngồi ghế nhà trường, Aaron đã trở thành ngôi sao nhạc pop được săn đón hàng đầu làng giải trí.

Trước khi Justin Bieber xuất hiện rồi nổi đình nổi đám thì Aaron Carter là ngôi sao được mệnh danh là “hoàng tử nhạc pop” khiến hàng triệu khán giả phát cuồng. Không chỉ gặt hái được thành công trong lĩnh vực âm nhạc, ngôi sao sinh năm 1987 còn là gương mặt được yêu thích khi xuất hiện cùng các anh chị em trong chương trình thực tế House of Carters hay góp mặt trong các dự án phim ảnh, nhạc kịch.

Những năm tháng ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Aaron Carter kiếm được bộn tiền. Nam ca sĩ 8X từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn cách đây nhiều năm: “Tôi đã kiếm được hơn 200 triệu USD trước khi bước sang tuổi 18”.

Tuổi trẻ sa ngã và trượt dài trong sự nghiệp

Sự nghiệp của Aaron Carter sớm chạm đến đỉnh cao nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn, xuất phát từ những tổn thương trong gia đình. Trong chương trình Stephen Oprah: Where Are They Now, nam ca sĩ sinh năm 1987 từng tâm sự anh lớn lên trong những trận cãi vã, ẩu đả của bố mẹ vì tranh chấp khối tài sản “khủng” từ những đứa con nổi tiếng và dẫn đến kết cục ly hôn vào năm 2003. Gia đình tan vỡ khiến Aaron mất đi điểm tựa vững chắc ở độ tuổi dễ bị tổn thương, lạc lối để rồi đi từ quyết định sai lầm này đến quyết định sai lầm khác. Tổn thương trong tâm hồn khiến Aaron khỏa lấp bằng những năm tháng ăn chơi sa đọa, yêu đương bừa bãi, làm bạn với chất kích thích.

Năm 2008, mỹ nam này gặp rắc rối với cảnh sát vì chạy xe quá tốc độ và tàng trữ cần sa trong xe. Một năm sau ồn ào, cậu út nhà Carter tái xuất với chương trình Dancing With The Stars song chương trình thất bại trong việc cứu vãn tên tuổi đang chìm vào quên lãng của anh. Năm 2011, lần đầu tiên người hâm mộ thấy ngôi sao nhạc pop vào trại cai nghiện, đại diện của Aaron Carter tuyên bố anh đang vật lộn với các vấn đề tình cảm và tinh thần.

Theo Mirror, năm 2013, Aaron tuyên bố phá sản với khoản nợ hơn 3,5 triệu USD chủ yếu xuất phát từ các hóa đơn thuế khổng lồ chưa được thanh toán thời đỉnh cao sự nghiệp. Nam ca sĩ từng tiết lộ từ nhỏ các khoản thu mà mình kiếm được từ hoạt động nghệ thuật đều do cha mẹ quản lý và họ đã trốn thuế. Cuối cùng, anh phải đứng ra chi trả khoản nợ giữa lúc sự nghiệp sa sút và sống nhờ mức thu nhập khiêm tốn.

Tháng 7.2017, giọng ca Not Too Young, Not Too Old lại bị bắt trong tình trạng say xỉn và dính đến cần sa sau đó tiếp tục vào trại cai nghiện. Trong chương trình The Doctors năm đó, Aaron khiến fan sửng sốt với gương mặt tiều tụy, hốc hác và bật khóc nức nở khi kể về cuộc sống bế tắc của mình. Không ít lần ngôi sao đình đám một thời khiến nhiều người dựng tóc gáy khi lảng vảng ở tiệm vũ khí, tự trang bị súng, lái xe khi đang say bét nhè hay phê thuốc…





Thế nhưng, trong những năm tháng tồi tệ nhất, Aaron Carter vẫn không ngừng hứa hẹn với công chúng về hình ảnh tích cực hơn. Năm 2018, “hoàng tử nhạc pop” bị lãng quên lại lần nữa nỗ lực hồi sinh sự nghiệp âm nhạc với album Love nhưng không còn được đón nhận nồng nhiệt như xưa. Trên Billboard hồi tháng 7.2019, nam ca sĩ quyết tâm: “Tôi mất tất cả, các hãng đĩa thì quay lưng, họ nói Aaron Carter đã chết rồi. Nhưng tôi không bỏ cuộc đâu, nếu cuộc đời tôi hỏng, tôi sẽ sửa nó”.

Những năm cuối đời đầy bất ổn và cái chết đột ngột ở tuổi 35

Bất chấp những nỗ lực để thành phiên bản tích cực hơn, Aaron Carter vẫn không thoát khỏi mớ hỗn độn của đời mình. Xuất hiện trong chương trình The Doctors năm 2019, ngôi sao nhạc pop cho biết anh được chẩn đoán mắc một số vấn đề như: rối loạn đa nhân cách, tâm thần phân liệt, lo lắng cấp tính và trầm cảm. Nghệ sĩ 8X còn thừa nhận chứng nghiện ma túy trong quá khứ đã suýt giết mình.

Việc chìm trong nghiện ngập, sống bất cần, nổi loạn cùng tâm lý bất ổn khiến mối quan hệ giữa các anh chị trong gia đình nảy sinh nhiều xung đột. Aaron từng tuyên bố sẽ giết chị dâu đang mang thai và có những hành động đe dọa đối với gia đình của anh trai Nick Carter khiến ngôi sao nhóm Backstreet Boys phải xin tòa ban hành lệnh cấm tiếp cận vào tháng 9.2019.

Sự việc khiến mối quan hệ anh em của Nick và Aaron vốn đã xa cách từ nhiều năm nay lại thêm phần tệ hại. Trên mạng xã hội, sao nam 8X liên tục bày tỏ thái độ bất mãn với anh trai và cay đắng bày tỏ: “Tôi thật sự kinh ngạc trước những lời buộc tội mình, tôi không muốn làm hại đến bất cứ ai, nhất là gia đình của mình”. Không dừng lại ở đó, ít lâu sau Aaron Carter lại gây gây xôn xao khi kể từng bị chị gái Leslie Carter (mất năm 2012) cưỡng hiếp khi còn nhỏ.

Hai năm cuối đời, Aaron Carter có mối quan hệ tình cảm phức tạp với Melanie Martin. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2020, chuỗi ngày hạnh phúc bên nhau từng khiến nam ca sĩ muốn gắn bó suốt đời với cô gái này. Thế nhưng chỉ sau ít tháng, Aaron phải gọi cảnh sát vì bị bạn gái hành hung, cùng với đó, anh tiết lộ Melanie Martin đã lừa dối, đối xử tệ bạc với mình và tuyên bố họ đã chấm hết. Không lâu sau, cặp đôi này lại quay về bên nhau và đón con trai đầu lòng tên Prince vào tháng 11.2021.

Tuy nhiên, Aaron Carter sớm bị mất quyền nuôi con vì những cáo buộc bạo lực cũng như sử dụng ma túy. Tháng 9.2022, nam ca sĩ chủ động đi cai nghiện với mong muốn có thể nhận lại quyền nuôi dưỡng con trai. Thế nhưng, khi mọi thứ vẫn còn dang dở thì ngày 5.11 (giờ địa phương), anh được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Lancaster, California (Mỹ).

Cái chết của Aaron Carter khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa. Melanie Martin được nhìn thấy khóc nức nở bên ngoài nhà riêng của sao nam quá cố. Nick Carter cũng không kìm nén được nước mắt khi nhắc đến em trai trong buổi biểu diễn cùng Backstreet Boys hôm 6.11. Anh bộc bạch trên trang cá nhân: “Trái tim của tôi đã tan nát. Mặc dù tôi và em trai có một mối quan hệ phức tạp nhưng tình yêu mà tôi dành cho em ấy chưa bao giờ phai nhạt… Tôi sẽ nhớ em trai mình hơn bất kỳ ai. Anh yêu em, giờ em có cơ hội để tận hưởng chút bình yên mà bản thân chưa bao giờ tìm thấy khi còn ở trên cõi đời này. Cầu xin Chúa hãy chăm sóc cho em trai con”. Nam ca sĩ chia sẻ anh luôn nuôi dưỡng hy vọng rằng em trai sẽ tìm thấy sự giúp đỡ cần thiết, sớm vượt qua nghiện ngập, các vấn đề tâm lý và sống lành mạnh. Nick cho rằng chứng nghiện ngập và những vấn đề tâm thần đã khiến cuộc đời Aaron chìm trong bi kịch.

Bản thân Aaron Carter cũng nhận thức được những bất ổn mà mình gặp phải và nhiều lần đề cập đến chuyện chết trẻ. Tháng 12.2017, nam ca sĩ từng thừa nhận với Us Weekly rằng anh nghĩ mình sẽ chết ở độ tuổi 30. “Tôi đã đối mặt với rất nhiều tổn thương, mất mát và nỗi cô đơn. Tôi thấy mình cần phải thoát ra”, ngôi sao đình đám một thời tâm sự. Trong chương trình The Doctors hồi 2019, Aaron nói về nỗi sợ lớn nhất của mình: "Tôi sợ không thể sống lâu như bản thân mong muốn”. Anh tâm sự bị ám ảnh khi phải hôn từ biệt chị gái trong quan tài và hiểu được rằng bản thân sẽ không có kết cục tốt đẹp khi dính vào chất kích thích.