Nicolas Cage làm cha lần nữa ở tuổi U60

Tin vui của vợ chồng Nicolas Cage - Riko Shibata được đại diện của nam diễn viên xác nhận với Us Weekly cùng nhiều trang báo khác vào hôm 6.1 (giờ Mỹ). Phía sao phim Kho báu quốc gia cho biết nam nghệ sĩ kỳ cựu và bà xã kém 31 tuổi rất vui mừng khi gia đình có thêm thành viên mới. Tuy nhiên, thời gian dự sinh cũng như giới tính của em bé sắp chào đời không được tiết lộ.

Nicolas Cage quen Riko Shibata (27 tuổi) qua những người bạn chung ở Shiga, Nhật Bản khi nam diễn viên đang quay bộ phim Prisoners of the Ghostland. Theo Daily Mail, nam diễn viên phim Lật mặt đã cầu hôn tình trẻ qua FaceTime và gửi chiếc nhẫn đến Nhật Bản cho cô. Tài tử người Mỹ kể trong một chương trình hồi tháng 8.2020: “Cô ấy phải rời New York để quay trở lại Kyoto (Nhật Bản) còn tôi phải về Nevada và không thể gặp cô ấy suốt 6 tháng… Chúng tôi thực sự hạnh phúc và vui vẻ khi dành thời gian bên nhau. Vì vậy cuối cùng tôi đã nói: ‘Anh muốn lấy em’ rồi cả hai đính hôn qua FaceTime”.

Bộ đôi lệch tuổi về chung nhà sau một đám cưới thân mật ở Las Vegas (Mỹ) vào tháng 2 năm ngoái và lần đầu sánh bước trên thảm đỏ tại buổi ra mắt bộ phim Pig do nghệ sĩ U60 đóng chính. Chia sẻ với Entertainment Weekly về người bạn đời thứ 5, sao phim Ma tốc độ cho hay: “Khi gặp Riko, tôi đã nghĩ rằng cô ấy là một người thật tuyệt, chúng tôi có rất nhiều điểm chung”.





Trước khi sống hạnh phúc bên cạnh Riko Shibata, Nicolas Cage có tình sử khá phức tạp. Tài tử sinh năm 1964 từng hẹn hò nữ diễn viên Christina Fulton vào cuối thập niên 1980 và có một con trai nay đã 31 tuổi đồng thời trải qua 4 cuộc hôn nhân không trọn vẹn.

Ông kết hôn lần đầu với nữ diễn viên Patricia Arquette hồi 1995 nhưng rồi ly hôn sau 6 năm chung sống. Đến năm 2002, ngôi sao đình đám một thời cưới Lisa Marie Presley (con gái huyền thoại Elvis Presley) nhưng cuộc hôn nhân này chỉ dài vỏn vẹn 107 ngày, mọi thủ tục được hoàn tất vào tháng 5.2004. Cùng năm, sao phim Sứ giả địa ngục lên xe hoa với người đẹp Alice Kim và có chung một con trai (sinh 2005) trước khi ly hôn hồi 2016. Năm 2019, Nicolas Cage gây ồn ào dư luận khi nên duyên cùng Erika Koike nhưng chỉ 4 ngày sau đã đệ đơn ly dị.