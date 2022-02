Nicole Kidman ‘cưa sừng làm nghé’ trên bìa tạp chí

Hôm 17.2, tài khoản Instagram của tạp chí Vanity Fair tung ảnh bìa mới với sự xuất hiện của Nicole Kidman. Diện mạo khác lạ của “thiên nga nước Úc” nhanh chóng thu hút sự chú ý của độc giả quốc tế. Nữ diễn viên 55 tuổi khiến nhiều người không nhận ra khi diện set đồ phong cách nữ sinh của Miu Miu với chiếc áo croptop xếp ly, chân váy siêu ngắn kết hợp cùng tất cao cổ và giày mũi nhọn. Trang phục trẻ trung, gợi cảm này giúp ngôi sao loạt phim Big Little Lies khoe triệt để vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài và những đường cong khỏe khoắn.

Bên dưới mục bình luận, đông đảo độc giả bàn tán về diện mạo mới của Nicole Kidman, phần lớn cho rằng phong cách nữ sinh này không phù hợp với một sao nữ đã ngoài 50. “Cô ấy là một diễn viên xuất sắc được đề cử giải Oscar. Tại sao cô ấy lại ăn mặc như một nữ sinh? Chẳng hay ho chút nào”, một độc giả bày tỏ sự thất vọng.

Nhiều tài khoản Instagram khác bình luận: “Tôi rất muốn một lời giải thích về ý nghĩa đằng sau hình ảnh này bởi vì tôi không thể hiểu nổi”, “Nicole Kidman thật đáng kinh ngạc nhưng phong cách này thật kinh khủng. Tôi rất sốc khi cô ấy đồng ý với hình ảnh này”, “Hoàn toàn không có lý do gì để Nicole Kidman - nữ thần màn ảnh đáng kính, lại ăn mặc như một cô gái tuổi teen”, “Cô ấy là một nữ thần toàn diện, một trong những nữ diễn viên ảnh hưởng nhất mọi thời đại, cô ấy xứng đáng có một chiếc váy đẹp thanh lịch”, “Tại sao họ phải cố gắng làm cho một phụ nữ trưởng thành trông giống một cô gái mới lớn?”…

Ngoài ra, nhiều người dùng khác tỏ ra khó chịu với vẻ ngoài của sao phim Aquaman và miêu tả bằng những từ ngữ như “hoàn toàn đáng sợ”, “kinh khủng”, “một mớ hỗn độn”… Thậm chí, số khác đặt nghi vấn về việc đội ngũ hình ảnh đã chỉnh sửa quá đà khiến nữ diễn viên này khác xa diện mạo thường ngày.





Bên cạnh đó, một số khán giả vẫn dành lời động viên, khen ngợi hình ảnh mới lạ của nữ diễn viên.

Trước phản ứng trái chiều từ đám đông, Nicole Kidman hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi.

Nicole Kidman không còn là cái tên xa lạ với công chúng yêu điện ảnh quốc tế. Nữ diễn viên bắt đầu đóng phim từ năm 1983 và khiến hàng triệu người mê đắm với vẻ đẹp hoàn hảo tựa nữ thần cùng loạt vai diễn xuất sắc trong: The Hours, Rabbit Hole, Lion, Aquaman, Big Little Lies … “Thiên nga nước Úc” từng giành 1 giải Oscar, 6 giải Quả cầu vàng và nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ khác. Năm 2020, minh tinh được The New York Times vinh danh là một trong những diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21. Mới đây nhất, Nicole Kidman nhận đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Oscar lần thứ 94 với vai Lucille Ball trong phim Being the Ricardos.