Oscar 2022: Kristen Stewart, Lady Gaga - ai bị bơ, ai gây bất ngờ?

Một mùa giải Oscar lại đến. Nhưng năm nay, danh sách đề cử đã khiến nhiều người ngạc nhiên lẫn khó hiểu.

Đầu tiên là bộ phim “House of Gucci”. Theo ông Marc Malkin, Tổng biên tập tờ Variety, việc Lady Gaga không được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất là điều khá đáng tiếc. “Mọi người sẽ thực sự vui mừng khi thấy cô ấy được đề cử cho vai diễn điện ảnh thứ hai. Nhưng cô ấy đã không được đề cử”.

Trong khi đó, “House of Gucci” bước vào mùa giải thưởng và được xem là ứng cử viên sáng giá, sẽ được đề cử cho hạng mục, nhưng sau cùng Viện hàn lâm chỉ trao cho 1 đề cử.





Một trong những bất ngờ lớn là Kristen Stewart. Cô đã không nhận được đề cử giải SAG (Giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh) lẫn BAFTA, nhưng lại được đề cử cho vai Công nương Diana.

“Kristen Stewart, người từ một cô gái 16 tuổi trở thành hiện tượng thế giới với phim ‘Tiwlight’, nay được đề cử giải Oscar cho vai Công nương Diana trong phim ‘Spencer’”, ông Marc Malkin thích thú.

Bên cạnh đó, Oscar năm nay tiếp tục chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền tảng phát phim trực tuyến như Netflix khi “The Power of the Dog” thống trị với nhiều đề cử nhất. Và các đề cử đã có sự đa dạng hơn, nhiều phim nước ngoài được đề cử hơn so với trước đây.