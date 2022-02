Giải Oscar 2022 không yêu cầu khách tham dự tiêm đủ liều vaccine

Không như các giải thưởng SAG (Hiệp hội diễn viên điện ảnh) và Critics Choice (Bình chọn của các nhà phê bình) là yêu cầu người tham dự phải tiêm vaccine, giải Oscar 2022 lại có một tiêu chí khác là yêu cầu người tham dự phải có giấy xác nhận âm tính Covid-19 qua xét nghiệm PCR hay test nhanh kháng nguyên vào ngày diễn ra sự kiện, nguồn tin của The Hollywood Reporter ngày 9.2 (giờ Mỹ) xác nhận.

Phía Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS), đơn vị tổ chức giải Oscar, vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin trên, trong khi lại có yêu cầu gắt gao hơn đối với các thành viên nội bộ là phải tiêm vaccine.





Nhiều nguồn tin cho rằng giải Oscar sở dĩ ít gây "khó dễ" cho người tham dự vì đôi khi yêu cầu quá nghiêm ngặt từ ban tổ chức có thể quay trở lại làm khó cho AMPAS. Yêu cầu về việc tiêm vaccine có thể khiến cho những diễn viên nổi tiếng đã thắng giải năm trước và những diễn viên được đề cử năm nay có thể sẽ không tham dự được buổi lễ. Trái ngược với điều này, đại diện của giải Bình chọn của các nhà phê bình cho biết ban tổ chức yêu cầu 100% khách tham dự phải tiêm vaccine hoặc xét nghiệm PCR âm tính. "Tôi không thể mời khách tham dự đến buổi lễ mà bản thân họ không cảm thấy an toàn" - vị này giải thích.

Giải Oscar 2022 vừa công bố đề cử chính thức. Trong đó, phim The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion nhận 12 đề cử, theo sau là bom tấn Dune của đạo diễn Denis Villeneuve với 10 đề cử. Mùa giải lần thứ 94 sẽ xướng tên người chiến thắng ở các hạng mục vào ngày 27.3 tới tại Mỹ.