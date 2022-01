Khách bay nội địa và đi xe công cộng đường dài nên xét nghiệm Covid

Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can lừa bán ma túy giả để chiếm đoạt tài sản. Đồng thời xem xét người mua ma túy rồi tố bị... cướp giật.