Phim 'The Power of the Dog' nhận 12 đề cử tại giải Oscar 2022

Giải Oscar lần thứ 94 vừa công bố danh sách đề cử chính thức, trong đó phim The Power of the Dog của đạo diễn Jane Campion nhận tổng cộng 12 đề cử, "càn quét" các hạng mục lớn bao gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc (cho Jane Campion), Nam diễn viên chính xuất sắc (tài tử Benedict Cumberbatch), Nữ diễn viên phụ xuất sắc (minh tinh Kirsten Dunst) và Nam diễn viên phụ xuất sắc (cho Jesse Plemons và Kodi Smit-McPhee).

Bom tấn Dune của nhà làm phim Denis Villeneuve theo sau với tổng cộng 10 đề cử, bao gồm đề cử Phim xuất sắc nhưng trượt các đề cử quan trọng khác là Đạo diễn xuất sắc và các hạng mục về diễn xuất.

Hai phim Belfast của đạo diễn Kenneth Branagh và West Side Story của nhà làm phim Steven Spielberg cùng nhận 7 đề cử, bao gồm Phim xuất sắc. Hạng mục này năm nay đồng thời cũng gọi tên tác phẩm không nói tiếng Anh là Drive My Car của nhà làm phim người Nhật Ryûsuke Hamaguchi. Phim Drive My Car là phim châu Á duy nhất trong hạng mục Phim xuất sắc, tranh giải với 9 phim còn lại mà đa phần là các phim Mỹ.

Phim châu Á năm nay có Drive My Car gây chú ý tại giải Oscar 2022. Không quá bất ngờ với 4 đề cử mà tác phẩm của nhà làm phim Ryûsuke Hamaguchi nhận được, bao gồm Đạo diễn xuất sắc, Phim quốc tế xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Tác phẩm với thời lượng gần 3 tiếng này được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Haruki Murakami trong tập truyện Những người đàn ông không có đàn bà. Phim A Hero của nhà làm phim Iran Asghar Farhadi bất ngờ không được gọi tên tại đề cử Phim quốc tế xuất sắc. Cũng ở hạng mục này, phim Lunana: A Yak in the Classroom đến từ Bhutan do Pawo Choyning Dorji chỉ đạo được gọi tên.

Lễ trao giải Oscar 2022 dự kiến diễn ra ngày 27.3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) và được phát sóng trên kênh ABC. Hiện ban tổ chức chưa công bố người dẫn chương trình chính thức.

Danh sách đề cử Oscar 2022

Phim xuất sắc:

CODA

Belfast

Drive My Car

Don’t Look Up

Dune

King Richard

Licorice Pizza

Nightmare Alley

The Power of the Dog

West Side Story

Đạo diễn xuất sắc:

Paul Thomas Anderson (phim Licorice Pizza)

Kenneth Branagh (Belfast)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Ryûsuke Hamaguchi (Drive My Car)

Steven Spielberg (West Side Story)

Nữ diễn viên chính xuất sắc:

Jessica Chastain (phim The Eyes of Tammy Faye)

Olivia Colman (The Lost Daughter)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Nicole Kidman (Being the Ricardos)

Kristen Stewart (Spencer)

Nam diễn viên chính xuất sắc:

Javier Bardem (phim Being the Ricardos)

Andrew Garfield (Tick, Tick … Boom!)

Will Smith (King Richard)

Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth)

Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog)





Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Judi Dench (phim Belfast)

Kirsten Dunst (The Power of the Dog)

Jessie Buckley (phim The Lost Daughter)

Ariana DeBose (West Side Story)

Aunjanue Ellis (King Richard)

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Ciarán Hinds (phim Belfast)

Jesse Plemons (The Power of the Dog)

J.K. Simmons (Being the Ricardos)

Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog)

Troy Kotsur (CODA)

Phim quốc tế xuất sắc:

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

Drive My Car (Nhật Bản)

Flee (Đan Mạch)

The Hand of God (Ý)

The Worst Person in the World (Na Uy)

Phim hoạt hình xuất sắc:

Encanto

Flee

Luca

The Mitchells vs. The Machines

Raya and the Last Dragon

Kịch bản chuyển thể xuất sắc:

CODA (biên kịch Siân Heder)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi và Takamasa Oe viết)

Dune (Jon Spaihts, Denis Villeneuve và Eric Roth)

The Lost Daughter (Maggie Gyllenhaal)

The Power of the Dog (Jane Campion)

Kịch bản gốc xuất sắc:

Belfast (Kenneth Branagh viết)

Don’t Look Up (Adam McKay)

King Richard (Zach Baylin)

Licorice Pizza (Paul Thomas Anderson)

The Worst Person in the World (Eskil Vogt, Joachim Trier)