Sidney Poitier, nam diễn viên da đen đầu tiên đoạt giải Oscar qua đời

Sidney Poitier là nghệ sĩ truyền cảm hứng cho một thế hệ trong phong trào dân quyền. Thủ tướng Bahamas Philip Davis cho biết ông qua đời hôm 6.1, theo Reuters.

Thủ tướng Philip Davis viết một bài phát biểu đăng trên Facebook: “Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin Ngài Sidney Poitier qua đời vào sáng nay. Chúng tôi tưởng niệm cuộc đời của một người Bahamas vĩ đại, một biểu tượng văn hóa, một diễn viên và đạo diễn phim, một doanh nhân, nhà hoạt động dân sự và nhân quyền, sau này là một nhà ngoại giao”.

Sidney Poitier đã tạo ra một di sản điện ảnh nổi bật chỉ trong một năm khi tham gia ba bộ phim năm 1967, thời điểm mà sự phân biệt chủng tộc dâng cao tại Mỹ. Trong phim Guess Who's Coming to Dinner ông đóng vai một người đàn ông da đen có hôn thê da trắng và trong In the Heat of the Night ông vào vai Virgil Tibbs, một cảnh sát da đen chống lại nạn phân biệt chủng tộc trong một cuộc điều tra giết người. Sidney cũng từng đóng vai một giáo viên tại một trường học đầy khó khăn ở London trong To Sir, With Love.

Sidney Poitier đoạt giải Oscar hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Lilies of the Field vào năm 1964. Ông thể hiện một người đàn ông siêng năng giúp các nữ tu người Đức xây dựng một nhà nguyện trên sa mạc. Năm năm trước đó ông là người da đen đầu tiên được đề cử giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong The Defiant Ones.

Những bộ phim kinh điển khác của ông vào thời đó là A Patch of Blue, trong đó nhân vật ông đóng kết bạn với một cô gái mù da trắng, Blackboard Jungle và A Raisin in the Sun là hai bộ phim chuyển thể vở kịch mà Sidney Poitier từng biểu diễn trên sân khấu Broadway.

“Nếu bạn muốn bầu trời, tôi sẽ viết khắp bầu trời bằng những bức thư bay cao hàng nghìn mét... Gửi Ngài... với tình yêu Ngài Sidney Poitier. RIP. Ông ấy đã chỉ cho chúng tôi cách chạm tới các vì sao”, Whoopi Goldberg (67 tuổi), nữ diễn viên da đen đoạt giải Oscar viết trên Twitter.

“Phẩm giá, sự xuất sắc và sức mạnh tuyệt đối mà ông mang lại cho các vai diễn của mình đã cho chúng tôi thấy rằng chúng tôi - với tư cách là những người da đen - rất quan trọng!”, nữ diễn viên đoạt giải Oscar Viola Davis (57 tuổi) viết.

Sidney Poitier sinh ra ở Miami (Mỹ) vào ngày 20.2.1927 và lớn lên trong một trang trại trồng cà chua ở Bahamas. Ông chỉ có một năm đi học chính thức. Suốt cuộc đời mình, ông đấu tranh chống lại đói nghèo, thất học và định kiến ​​để trở thành một trong những diễn viên da đen đầu tiên được khán giả toàn cầu biết đến.

Ông luôn chọn các vai diễn một cách cẩn thận, chôn vùi ý tưởng cũ của Hollywood rằng các diễn viên da đen chỉ có thể xuất hiện trong những bối cảnh phong trần, nghèo khó như những chàng trai đánh giày, người lái tàu và người giúp việc.

“Tôi yêu anh, tôi tôn trọng anh, tôi bắt chước anh”, ngôi sao da đen Denzel Washington đoạt giải Oscar từng nói với Sidney Poitier tại một buổi gặp gỡ.

Với tư cách là đạo diễn, Sidney Poitier đã làm việc với bạn mình là Harry Belafonte và Bill Cosby trong phim Uptown Saturday Night vào năm 1974, sau đó là Richard Pryor và Gene Wilder trong Stir Crazy năm 1980.





Sidney Poitier được Nữ hoàng Anh Elizabeth II phong tước Hiệp sĩ vào năm 1974, từng là đại sứ Bahamas tại Nhật Bản và UNESCO - Cơ quan văn hóa của Liên Hợp Quốc. Ông ngồi ghế ban giám đốc của hãng Walt Disney từ năm 1994 đến 2003.

Khởi nghiệp trong nghèo khó

Sidney Poitier lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Bahamas trước khi chuyển đến New York (Mỹ) năm 16 tuổi. Ông nói dối tuổi của mình để đăng ký nhập ngũ rồi sau đó làm những công việc lặt vặt như rửa bát đĩa, trong khi bắt đầu tham gia diễn xuất.

Nam diễn viên trẻ có lần đầu tiên được đóng chính khi gặp giám đốc casting của American Negro Theater và trở thành diễn viên chính trong vở Days of Our Youth, thay thế diễn viên da đen Harry Belafonte bị ốm.

Sidney Poitier tiếp tục thành công trên sân khấu Broadway qua vở Anna Lucasta vào năm 1948 và hai năm sau, có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong phim No Way Out đóng cùng với Richard Widmark.

Tổng cộng, ông đã đóng hơn 50 bộ phim và làm đạo diễn 9 bộ phim. Năm 1992, Sidney Poitier được Viện phim Mỹ trao giải Thành tựu cuộc đời danh giá cao quý sau giải Oscar, đứng cùng những ngôi sao trong danh sách nhận giải này như Bette Davis, Alfred Hitchcock, Fred Astaire, James Cagney, Orson Welles...

Sidney Poitier từng nói với khán giả: “Tôi phải cảm ơn một người phục vụ Do Thái lớn tuổi, người đã dành thời gian giúp một người rửa bát trẻ tuổi da đen nghèo khổ học đọc. Tôi không thể nói cho bạn biết tên của anh ấy nhưng nhờ anh giờ đây tôi đọc khá tốt”.

Năm 2002, giải Oscar danh dự được trao cho Sidney Poitier, công nhận “những thành tựu đáng kể của ông với tư cách là một nghệ sĩ và một con người”.

Nam diễn viên kết hôn với nữ diễn viên Joanna Shimkus, người vợ thứ hai của ông, vào giữa những năm 1970. Người vợ đầu là Juanita Hardy. Ông có sáu cô con gái với hai người vợ và đã viết ba cuốn sách: This Life (1980), The Measure of a Man: A Spiritual Autobiography (2000), Life Beyond Measure: Letters to My Great-Granddaughter (2008 ). Sidney Poitier còn viết ba cuốn tự truyện và năm 2013 xuất bản Montaro Caine - quyển tiểu thuyết được mô tả ẩn chứa một phần bí ẩn, một phần khoa học viễn tưởng.

Năm 2009, ông được Tổng thống Mỹ Barack Obama trao tặng danh hiệu dân sự cao quý nhất của Mỹ - Huân chương Tự do của Tổng thống.

Lễ trao giải Oscar 2014 đánh dấu kỷ niệm 50 năm Sidney Poitier nhận giải Oscar lịch sử. Ông đã có mặt để trao giải cho đạo diễn xuất sắc nhất.