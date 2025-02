Mỹ cứng rắn hơn về thỏa thuận khoán sản, Tổng thống Ukraine nói không muốn '10 đời trả nợ'

Theo báo Mỹ The New York Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển cho Ukraine một dự thảo thỏa thuận sửa đổi, theo đó Mỹ sẽ kiểm soát toàn bộ một ngân quỹ dự kiến lên tới 500 tỉ USD có nguồn gốc từ khoáng sản của Ukraine.

Tờ New York Times đưa tin Ukraine đã nhận được đề xuất sửa đổi vào ngày 21.2. Tài liệu mới nêu rõ rằng Mỹ sẽ nắm giữ 100% quyền sở hữu quỹ được đề xuất, nhận toàn bộ lợi ích tài chính từ quỹ này.

Theo thỏa thuận, Ukraine sẽ đóng góp một nửa doanh thu trong tương lai từ hoạt động khai thác khoáng sản của mình vào quỹ, cùng với thu nhập từ cảng và cơ sở hạ tầng khác.

New York Times lưu ý, tài liệu mới nêu rõ số tiền 500 tỉ USD là mục tiêu của quỹ.

Mỏ lộ thiên Zavallievsky Graphite tại Zavallia (Ukraine), ngày 10.2.2025 ẢNH: REUTERS

Dự thảo mới vẫn không đưa ra bất kỳ đảm bảo an ninh cụ thể nào cho Kyiv, cũng không bắt buộc Mỹ phải sử dụng quỹ để đầu tư vào Ukraine, chỉ nêu rằng Washington có thể tái đầu tư một phần doanh thu vào quá trình tái thiết Ukraine.

Đề xuất cứng rắn này đã được hãng tin NV của Ukraine xác nhận sau khi nói chuyện với năm cá nhân giấu tên có hiểu biết trực tiếp về dự thảo.

Theo NV, Kyiv sẽ đóng góp hai phần ba vào quỹ, trong khi Mỹ sẽ chịu trách nhiệm một phần ba còn lại bằng cách khoản viện trợ quân sự trước đây. Trái ngược với bài báo của New York Times, hãng tin NV lưu ý rằng số tiền thu được từ các cảng không được đề cập trong dự thảo.

Theo NV, phía Ukraine đã đề xuất điều chỉnh quy mô quỹ với lý do con số 500 tỉ USD là quá cao. Ngoài ra, Kyiv đã thúc giục Washington đưa vào thỏa thuận một điều khoản cho phép số tiền thu được chỉ được sử dụng để đầu tư vào Ukraine.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, Kyiv đã phản đối đề xuất thành lập quỹ trị giá 500 tỉ USD như vừa nêu. Bloomberg dẫn lời giới chức Ukraine khẳng định rằng viện trợ thực tế của Mỹ có giá trị khoảng 90 tỉ USD.

Còn theo Lầu Năm Góc và Ukraine Oversight, một nhóm liên ngành có nhiệm vụ báo cáo lên Quốc hội Mỹ, kể từ tháng 2.2022, Quốc hội Mỹ đã phân bổ 183 tỉ USD cho Ukraine, bao gồm hơn 66 tỉ USD viện trợ an ninh.

Ông Zelensky thừa nhận Ukraine ‘khó tồn tại’ nếu Mỹ không hỗ trợ quân sự

Phát biểu tại diễn đàn “Ukraine. Năm 2025” ở Kyiv hôm 23.2, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Ukraine đã nhận được 100 tỉ USD từ Mỹ. Nhưng ông nhấn mạnh rằng ông không công nhận 100 tỉ USD đó là khoản nợ.

Tổng thống Ukraine nói khoản tiền đó là “viện trợ” mà Ukraine nhận được qua thỏa thuận với cựu Tổng thống Joe Biden và quốc hội Mỹ. Cũng theo ông Zelensky, châu Âu và các đối tác khác đã cung cấp 100 tỉ USD, còn chính Ukraine đã đổ ngân sách 120 tỉ USD vào cuộc xung đột.

Ông Zelensky nói thỏa thuận ban đầu về khoáng sản của Ukraine do chính quyền Tổng thống Trump soạn thảo đã không đề cập đến các đảm bảo an ninh cho Kyiv và do đó đã bị từ chối. Ông cũng tuyên bố sẽ không ký thứ mà “mười thế hệ người Ukraine sau này sẽ phải trả giá”.