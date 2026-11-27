Ra mắt năm 2018 bởi Công ty cổ phần Công nghệ Thực phẩm châu Á (AFOTECH), Phở Cung Đình theo đuổi mục tiêu tái hiện hương vị phở Hà Nội trong sản phẩm ăn liền tiện lợi. Sau tám năm, cột mốc này ghi dấu hành trình phát triển và hoàn thiện chất lượng của thương hiệu.

Vị trí dẫn đầu về sản lượng bán cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới. AFOTECH định hướng đầu tư nghiên cứu, cải tiến đồng bộ từ công thức, nguyên liệu, nước cốt, gia vị đến bao bì, định lượng và sự tiện lợi. Qua đó, Phở Cung Đình hướng đến đáp ứng kỳ vọng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, đồng thời gìn giữ bản sắc món ăn truyền thống, lan tỏa hương vị phở Hà Nội và đưa phở trở thành lựa chọn gần gũi trong cuộc sống.

*Việc tính toán các thông số trên của AFOTECH dựa trên một phần dữ liệu được báo cáo bởi NielsenIQ, trong phạm vi dịch vụ Nghiên cứu Đo lường Bán lẻ của phân khúc Phở ăn liền tại Việt Nam trong vòng 12 tháng cộng dồn liên tiếp đến tháng 6.2026 (bao gồm Kênh Truyền thống, Kênh Hiện đại và Kênh Sỉ lẻ, ngoại trừ MM Mega Market Việt Nam). Bản quyền © 2026, Công ty NielsenIQ Việt Nam.