Niềm hạnh phúc của Hồng Đào ở tuổi 63

Hồng Đào và Mai Thanh Hà gây bất ngờ khi xưng hô “má - con”. Host chương trình còn tự nhận là “con dâu hụt” của nữ nghệ sĩ 6X. Lý giải về việc này, hai diễn viên cho biết cơ duyên bắt đầu từ phim Thưa mẹ con đi. Khi đó, nghệ sĩ Hồng Đào vào vai người mẹ, khi gặp nhân vật Quyên do Mai Thanh Hà thủ vai, bà chấm ngay cho con trai mình. “Nhưng may mắn là Quyên không trở thành con dâu của tôi, còn lý do vì sao thì mời mọi người xem phim”, cô chia sẻ.

Hồng Đào nói về danh xưng “người mẹ quốc dân”, phản hồi ý kiến “không thể đóng vai nghèo khổ” Ảnh: BTC

Sau bộ phim này, Hồng Đào và Mai Thanh Hà vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, xưng hô “má - con” ngoài đời. Khi được ngỏ lời tham gia Phụ nữ làm film, nữ diễn viên gạo cội đồng ý ngay dù khá bận rộn với lịch trình hiện tại. Cũng nhờ sự thân thiết này, Hồng Đào cởi mở, thoải mái trong cuộc trò chuyện với Mai Thanh Hà. Nữ diễn viên lần đầu chia sẻ về sự khác biệt giữa sân khấu và phim ảnh, kinh nghiệm khi làm việc với các ê-kíp làm phim, kỹ năng nhập vai nhân vật…

Hồng Đào nói khi chuẩn bị cho vai diễn, cô thường tìm hiểu về bối cảnh nhân vật, quá khứ từng có những tổn thương tâm lý gì nhằm làm rõ lý do nhân vật hành động như vậy.

Với những cảnh quay nặng về tâm lý, nữ diễn viên thường chuẩn bị trước cả tuần. Cô “diễn thật, đau thật” với nhân vật nên thường chỉ thực hiện một cảnh khoảng 3-4 lần. Hồng Đào nêu quan điểm: “Nghề này thật sự vất vả, thậm chí áp lực chứ không chỉ là khóc cười trên màn ảnh mà cần có năng khiếu, rèn luyện và trau dồi thêm kiến thức bằng cách xem phim, đọc sách… Bên cạnh đó cũng cần chút may mắn”.

Hồng Đào hội ngộ diễn viên Mai Thanh Hà trong chương trình Ảnh: NVCC

Thời gian qua, Hồng Đào thường vào vai những người mẹ sang trọng, quyền lực trong phim Mai hay Linh miêu: Quỷ nhập tràng. Nữ nghệ sĩ chia sẻ nhiều người khi theo dõi từng hỏi cô rằng “vậy có đóng vai nghèo khổ được không”. Chính vì thế, khi nhận được kịch bản trong phim Mang mẹ đi bỏ với một vai diễn có hình tượng hoàn toàn khác, nữ nghệ sĩ hào hứng khẳng định đây là vai diễn của mình.

Chia sẻ về vai diễn đang gây sốt trong phim Mang mẹ đi bỏ, Hồng Đào kể nhiều kỷ niệm thú vị khi làm việc cùng đạo diễn Hàn Quốc hay cách cô và Tuấn Trần kết nối để hóa thân thành mẹ con trên màn ảnh. Đặc biệt, Hồng Đào tiết lộ trong một phân cảnh phải chạy đường dài, đạo diễn lo cô mất sức nên đã nhờ đến sự hỗ trợ của diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, Hồng Đào quyết định tự mình thực hiện vì muốn rằng mỗi bước chạy còn mang theo nội tâm đau đớn, giằng xé của nhân vật.

Ở tuổi ngoài 60, với Hồng Đào, việc còn được làm nghề là một điều may mắn. Cô chia sẻ việc được nhận vai mới, được ra phim trường và hóa thân thành nhân vật là niềm hạnh phúc. Nói về chuyện rẽ hướng sang làm đạo diễn, Hồng Đào thổ lộ: "Tôi cũng rất thích được ngồi xem mọi người diễn nhưng mình cũng không có kinh nghiệm. Vì vai trò này không phải dễ, mà đòi hỏi phải có đầu óc tổng hợp. Đây là công việc rất khó".