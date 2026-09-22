Niềm hạnh phúc của NSND Hồng Vân ở tuổi 60

Như mọi năm, Sân khấu kịch Hồng Vân tổ chức lễ giỗ Tổ ngành sân khấu vào ngày 22.9 (12.8 âm lịch). Nhiều nghệ sĩ như Hoàng Sơn, Hoàng Mập, Tuyết Thu, Lâm Vỹ Dạ, Hạ Anh... và các lứa học trò dành thời gian đến dâng hương, bày tỏ lòng thành kính. Bên cạnh đó, đây còn là dịp để NSND Hồng Vân cùng các đồng nghiệp có dịp gặp gỡ, nhìn lại chặng đường 1 năm hoạt động nghệ thuật đã qua.

NSND Hồng Vân cùng các đồng nghiệp dâng hương trong ngày giỗ Tổ ngành sân khấu Ảnh: T.A

Nhiều năm qua, NSND Hồng Vân vẫn miệt mài với sân khấu kịch. Hình ảnh này khiến nhiều khán giả liên tưởng đến vai diễn bà Sáu trong phim Lên hương mà cô tham gia. Chia sẻ về điều này, nữ nghệ sĩ cho biết: “Tôi cũng là người phụ nữ rất bình thường, cũng có những mục đích, lý tưởng để phấn đấu - đó là sân khấu. Nhưng cách giữ của tôi không giống bà Sáu, tức là tôi chọn cập nhật những cái mới. Và sân khấu mang yếu tố tinh thần nhiều hơn”.

NSND Hồng Vân chia sẻ 'tin vui'

NSND Hồng Vân hạnh phúc khi gần đây, sân khấu kịch đã có những bước tiến mới, đặc biệt là việc mang vở diễn Người vợ ma sang nước ngoài. Nhắc lại, nữ nghệ sĩ thừa nhận “đến hiện tại cảm xúc vẫn còn lâng lâng” khi cả hậu đài, âm thanh, ánh sáng đều đến Úc để phục vụ khán giả. Cô nói: “Cảm giác đó sung sướng hơn rất nhiều thứ”.

NSND Hồng Vân xúc động khi nhiều thế hệ học trò tề tựu tại sân khấu Ảnh: T.A

Trải lòng thêm về hành trình này, NSND Hồng Vân thừa nhận ý tưởng đã được nung nấu từ nhiều năm trước nhưng chưa có cơ hội thực hiện. Đến hiện tại, khi Ốc Thanh Vân - một nghệ sĩ cộng tác với Sân khấu kịch Hồng Vân từng có quãng thời gian sinh sống tại Úc nên có những mối quan hệ để hỗ trợ NSND Hồng Vân hiện thực hóa “giấc mơ” này.

Nữ nghệ sĩ thuật lại: “Có hôm, tôi nói vui với Ốc Thanh Vân rằng: Em từng sống ở Úc rồi mà không mang được kịch sang thì rất tệ luôn. Thế là em ấy nói: Chị để em. Em sẽ cố gắng để thực hiện tâm nguyện đó của chị em mình”.

Theo “bà bầu” sân khấu, việc mang một vở kịch dài sang Úc là hành trình không đơn giản. Nhưng khi chứng kiến sự đón nhận của mọi người, NSND Hồng Vân không khỏi xúc động. “Hơn 1.200 khán giả đã có mặt để đón nhận. Sân khấu chỉ có 600 ghế thôi nhưng mỗi suất, chúng tôi phải kê thêm gần 100 ghế nữa để phục vụ mọi người”, cô nhớ lại.

Giỗ Tổ ngành sân khấu còn là dịp để các nghệ sĩ được gặp gỡ, trò chuyện sau chặng đường làm nghề Ảnh: Thạch Anh

Không đơn độc trong hành trình gắn bó với sân khấu kịch, NSND Hồng Vân bày tỏ niềm vui khi có Khôi Nguyên (sinh năm 1997) đồng hành. Nữ nghệ sĩ nhận xét con trai có nhiều nét giống với nhân vật Tâm trong phim Lên hương, là người sống tình cảm và luôn quan tâm lo lắng cho đấng sinh thành.

“Khôi Nguyên học điện ảnh nhưng khi thấy mẹ đang chật vật trong việc quản lý sân khấu, trong khi sức khỏe còn không tốt như trước thì bạn ấy vào cuộc hỗ trợ. Vì công ty của tôi bao gồm mảng sân khấu - điện ảnh nên tôi khuyên con về hỗ trợ, nhưng tập trung phát triển mảng điện ảnh”, cô nói.

Trong thời gian này, NSND Hồng Vân muốn con trai trau dồi kỹ năng diễn xuất. Bởi cô tin khi một đạo diễn biết diễn, họ sẽ biết đâu là lúc cảm xúc chạm đến khán giả như cách Trấn Thành, Huỳnh Lập hay Khương Ngọc thực hiện. Đây cũng là nền tảng để Khôi Nguyên có thể thực hiện những sản phẩm nghệ thuật trong tương lai.