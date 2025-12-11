Niềm hạnh phúc ở tuổi 51 của 'nữ hoàng ảnh lịch' Thanh Xuân

Thanh Xuân từng giành vương miện Hoa hậu Điện ảnh 1992, đồng thời đoạt các giải thưởng như Á hậu Thời trang TP.HCM, Á hậu Thời trang châu Á 1994… Sau cuộc thi, cô không tham gia đóng phim mà lấn sân thời trang và nhanh chóng gặt hái thành công. Có thời điểm, Thanh Xuân xuất hiện trong nhiều bộ ảnh và được gọi là "nữ hoàng ảnh lịch", cùng thời với Diễm Hương, Việt Trinh, Diễm My…

Ký ức khó quên của Hoa hậu Thanh Xuân

Hoa hậu Điện ảnh 1992 - Thanh Xuân gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung khi bước sang tuổi 51. Cô gây chú ý khi góp mặt trong chương trình Đời rất đẹp, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Trong chương trình, khi MC Ngọc Lan đưa chiếc rổ gạo, Thanh Xuân bồi hồi nhớ về đêm chung kết Hoa hậu Điện ảnh vào năm 1992. Đó là ký ức đẹp của tuổi 18, khi cô hóa thân vào vai diễn trong Tình mẫu tử, có phân đoạn đi xin gạo. “Nữ hoàng ảnh lịch” xúc động chia sẻ: “Lúc 18 tuổi, tôi chưa biết gì, nhưng nhờ gia đình động viên, đêm 30.4 năm đó trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Đến giờ tôi vẫn còn xúc động khi nhớ lại”.

Thanh Xuân cũng cho biết hành trình thi sắc đẹp năm ấy suôn sẻ hơn nhờ sự hướng dẫn của các anh chị tiền bối trong nghề. Sau đêm đăng quang, cô bước vào thế giới thời trang và điện ảnh Việt Nam, trở thành gương mặt được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón. Cột mốc này giúp người đẹp 7X liên tục xuất hiện trên bìa báo và được mọi người ưu ái gọi với danh xưng “nữ hoàng ảnh lịch”.

Khi MC Ngọc Lan hỏi về những ngày đầu làm người mẫu, Thanh Xuân chia sẻ những khó khăn không phải ai cũng biết. Cô tiết lộ: “Thời điểm đó, nghề mẫu chưa phát triển như bây giờ, mọi thứ tôi đều phải tự học, không có ê kíp hay nhà tài trợ thời trang hướng dẫn như hiện nay. Ngày ấy, người mẫu quá cao thường không được ưu tiên như bây giờ. Khán giả chỉ chú ý đến mái tóc và sự duyên dáng chứ không coi chiều cao là lợi thế”.

Hoa hậu Thanh Xuân chia sẻ với Ngọc Lan về hành trình gắn với các dự án cộng đồng Ảnh: NSX

Một trong những ký ức được nhắc đến ở chương trình khiến Hoa hậu Điện ảnh 1992 - Thanh Xuân xúc động là bức ảnh cụ già nấu nước trong căn bếp cháy đen. Theo tiết lộ của cô, khoảnh khắc được chụp khi đang đi khảo sát xây nhà tình thương. Hình ảnh ấy gợi lại câu chuyện đời nghèo khó của cụ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt khiến cô quyết tâm gắn bó sâu hơn với các hoạt động nhân ái.

Động lực lớn nhất dẫn cô đến con đường thiện nguyện bắt nguồn từ lần đến một ngôi làng nghèo miền Tây. Tại đây, có những em nhỏ không được đến trường, những em may mắn hơn được đi học thì lại phải vượt qua sông không có cầu, mùa nước lớn phải bơi qua, nhiều em bị cuốn trôi trong lũ. Nỗi chạnh lòng ấy khiến hoa hậu sinh năm 1974 quyết tâm kêu gọi hỗ trợ xây cầu giúp trẻ em đến trường an toàn hơn.

Theo hoa hậu 7X, đây là cơ duyên để cô thấy rằng mình vẫn còn may mắn, từ đó gắn bó với hành trình thiện nguyện, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ở tuổi 51, Hoa hậu Thanh Xuân chia sẻ quan điểm sống: “Nhận được đã là hạnh phúc, nhưng khi cho đi hạnh phúc sẽ nhân đôi. Đời rất đẹp khi mình làm những điều đẹp”.