Niềm mong đợi của người dân Quảng Ngãi

Sáng 19.12, tại quảng trường đường Phạm Văn Đồng (P.Cẩm Thành), UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc. Đây là dự án mong đợi của người dân trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi, là 1 trong 3 dự án trọng điểm của tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực trung tâm tỉnh.

Nhấn nút khởi công dự án

Theo ông Võ Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, công trình thuộc nhóm B, tổng mức đầu tư khoảng 1.000 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, do đơn vị làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 725 ha, trải rộng trên địa bàn P.Cẩm Thành, P.Nghĩa Lộ và xã An Phú.

Dự án được chia thành 5 lưu vực thu gom, gồm lưu vực hồ Bàu Cả, kênh Bàu Cả, bến Tam Thương, hồ Nghĩa Chánh và kênh Bàu He. Đây đều là những khu vực thường xuyên chịu áp lực lớn về thoát nước mưa và ô nhiễm nước thải sinh hoạt, nhất là vào mùa mưa lũ hay khi triều cường dâng cao.

Các hạng mục chính tập trung cải tạo, nạo vét hệ thống cống, mương thoát nước hiện hữu từ hồ Nghĩa Chánh, hồ Bàu Cả ra sông Trà Khúc; đồng thời nâng cấp các tuyến cống thoát nước chính tại khu vực trung tâm hành chính tỉnh. Dự án cũng xây dựng mới trạm bơm Nghĩa Chánh tại cống Bàu He nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng cục bộ.

Một điểm nhấn quan trọng của dự án là việc xây dựng đồng bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải khu trung tâm. Nhà máy xử lý nước thải Nam Trà Khúc sẽ được xây dựng tại xã An Phú, công suất 12.000 m³/ngày đêm. Nhà máy áp dụng công nghệ xử lý vi sinh kết hợp cơ học - hóa lý, vận hành tự động hóa cao, bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả ra hạ lưu sông Trà Khúc.

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư xây dựng nhiều tuyến cống hộp thoát nước mưa dọc các trục đường chính; xây dựng trạm bơm chống ngập Bàu He với công suất 6 m³/giây, kèm theo hệ thống cấp điện và hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. Các hạng mục nạo vét cống, kênh hiện trạng, sửa chữa và lắp đặt cửa phai tại các cửa xả bờ nam sông Trà Khúc cũng được triển khai nhằm ngăn triều cường, chống nước sông chảy ngược vào khu dân cư.

Xe cơ giới sẵn sàng cho ngày xây dựng dự án

Theo ông Nguyễn Ngọc Sâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, để dự án đạt hiệu quả cao, các sở, ban ngành và chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình triển khai, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư phải phát huy tinh thần trách nhiệm, quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và nguồn vốn, bảo đảm dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật. "UBND tỉnh yêu cầu quá trình thi công phải lựa chọn các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, bảo đảm yếu tố mỹ thuật đô thị, sử dụng đội ngũ nhân lực có kinh nghiệm, quyết tâm hoàn thành công trình theo đúng mục tiêu đầu tư đề ra", ông Sâm nhấn mạnh.

Với sự đồng lòng của các cấp, các ngành và sự ủng hộ của người dân, dự án Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải lưu vực phía nam hạ lưu sông Trà Khúc được kỳ vọng sẽ sớm về đích đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, góp phần tạo lập không gian sống xanh - sạch - đẹp, đáp ứng mong mỏi lâu nay của người dân Quảng Ngãi.