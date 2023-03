Niềm mong ước dành cho chiếc áo dài Việt Nam

GS.TS.BS.Bùi Duy Tâm là một lão y sư 90 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa Tiến sĩ năm 1964 tại Medical Center at UCSF (University of California in San Francisco), từng là Khoa Trưởng của nhiều trường Đại Học Y Khoa như Huế, Minh Đức, Tân Tạo và Phan Châu Trinh. Ông được Giáo sư Tôn Thất Tùng mời ra thăm Bệnh viện Việt Đức để cùng phẫu thuật gan và được Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cùng đoàn Bộ Trưởng, Thứ Trưởng đến nhà thăm tại San Francisco.