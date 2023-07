Niềm vui kép của Saigontourist Group

Thư chúc mừng của lãnh đạo Saigontourist Group nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập

Trong thư gửi toàn thể cán bộ, công nhân viên nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập (1.8.1975 - 1.8.2023), ông Phạm Huy Bình - Chủ tịch Saigontourist Group báo tin vui đến cán bộ và người lao động kết quả 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã đón tiếp và phục vụ 892.000 lượt khách, tăng 65,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu đạt 7.400 tỉ đồng, tăng 88,7% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 74,6% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19). Tổng lãi gộp đạt 1.860 tỉ đồng, tăng 104,6% so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 83,1% so với cùng kỳ năm 2019.

"Đằng sau những con số ấn tượng đó là sự nỗ lực, quyết tâm cao độ, sự lao động không ngừng nghỉ của cả tập thể chúng ta, từ Ban lãnh đạo Tổng công ty, đơn vị đến từng anh chị em cán bộ, nhân viên, người lao động. Chúng ta đã vượt khó bằng "tinh thần" của những chiến binh, bằng "trái tim" yêu nghề, để tạo nên "nụ cười" rạng rỡ, chào mừng sự kiện trọng đại của Tổng công ty", thư viết.

Vào tháng 4 năm nay, Lễ hội Văn hóa ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023 đã phục vụ trên 40.000 khách đến trải nghiệm trên 350 món ăn cùng các chương trình văn hóa truyền thống, làng nghề vùng miền trên khắp cả nước; sự kiện đang được Ban tổ chức giải thưởng Ẩm thực thế giới - World Culinary Awards bình chọn "Lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2023".

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2023 thu hút trên 40.000 khách tham gia

Tập đoàn chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động, được cụ thể hóa bằng các chế độ an sinh, thu nhập. Công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi đầy ý nghĩa, tặng nhiều phần quà hấp dẫn dành cho con em cán bộ, công nhân viên và người lao động. Thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục tổ chức giải golf "Saigontourist Group vì cộng đồng" lần thứ 17 vào cuối tháng 7.2023, gây quỹ từ nguồn xã hội hóa nhằm hỗ trợ, chăm lo cho các em học sinh, sinh viên hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng, bị mất người thân trong đại dịch Covid-19 vừa qua.

Tri ân khách hàng, Saigontourist Group áp dụng khuyến mãi quy mô lớn quý 3 năm 2023 với nhiều ưu đãi hấp dẫn lưu trú, ẩm thực, lữ hành, giải trí, nhằm góp phần phục hồi du lịch TP.HCM và cả nước sau thời gian ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Saigontourist Group luôn thể hiện tiên phong tổ chức các chương trình góp phần quảng bá, xúc tiến du lịch quốc tế tại những thị trường trọng điểm. Vào giữa tháng 7.2023, Saigontourist Group phối hợp cùng Vietnam Airlines đồng tổ chức chương trình quảng bá điểm đến Việt Nam tại hai thành phố Tokyo và Osaka, Nhật Bản. Đây là chuỗi sự kiện quảng bá du lịch quy mô nhất và thành công nhất tại Nhật Bản trong nhiều năm trở lại đây, với sự tham gia của lãnh đạo ngoại giao, du lịch cùng trên ba trăm tập đoàn, doanh nghiệp du lịch, hàng không hai quốc gia. Quý 4 năm nay Saigontourist Group sẽ phối hợp với các đối tác đồng tổ chức lễ hội ẩm thực Việt Nam tại thủ đô Tokyo với dự kiến tham gia của trên 400.000 người. Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục nhiệm vụ triển khai tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2024 - là sự kiện lớn nhất tại TP.HCM trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Saigontourist Group (bên trái) trao đổi với Hạ nghị sĩ Aoyagi Yoichiro (thứ hai từ phải sang) và các doanh nghiệp Nhật Bản, Việt Nam tại sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch Việt Nam tại Tokyo ngày 12.7.2023

"Những chỉ số phục hồi kinh doanh tốt và sự kiện ở tầm vóc ngày một cao hơn, quy mô lớn hơn đã cho thấy sức mạnh nội lực, uy tín thương hiệu Saigontourist Group trong hành trình mang lại những lợi ích cho cộng đồng, xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch TP.HCM và Việt Nam. Chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đó, trong đó phải kể đến sự đóng góp, cống hiến không mệt mỏi của mỗi cá nhân, tập thể trong đại gia đình Saigontourist Group", lãnh đạo Saigontourist Group gửi lời khích lệ đến tập thể cán bộ, công nhân viên sau những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng đưa ra dự báo tình hình kinh doanh những tháng cuối năm nay và các năm sắp tới bên cạnh những thuận lợi sẽ còn không ít thách thức, khó khăn. Vì thế, tập đoàn luôn cần sự đồng lòng, đồng thuận, chung tay của tất cả thành viên.