Niềng răng có đau không? Giai đoạn nào đau nhất?

1. Sự thật: Niềng răng có đau không?

"Niềng răng có đau, nhưng cảm giác đau luôn nằm trong ngưỡng chịu đựng và sẽ giảm dần sau một vài ngày. Một vài người đặc biệt có ngưỡng đau cao hoặc các tình trạng răng sai lệch không đáng kể thì còn không cảm thấy đau!" Đây là lời khẳng định từ bác sĩ bác sĩ Thiều Thị Lan Anh - Giám đốc chuyên môn chuyên khoa Chỉnh nha tại Nha khoa Lạc Việt Intech.

Bác sĩ Lan Anh - Chuyên gia chỉnh nha tại Nha khoa Lạc Việt Intech

Cũng theo bác sĩ Lan Anh, khách hàng niềng răng không chỉ bị đau do răng dịch chuyển mà còn do mắc cài làm xước môi, má. Tin vui là những cơn đau khi niềng răng sẽ chỉ xảy ra trong giai đoạn đầu mới đeo mắc cài, sau đó cảm giác đau sẽ biến mất hoàn toàn.

2. "Tip" giảm đau khi niềng răng từ chuyên gia

Bác sĩ Lan Anh cho biết, những yếu tố sau đây cũng có thể quyết định việc niềng răng có đau không:

- Tình trạng sai lệch răng ban đầu: răng sai lệch phức tạp, phải dịch chuyển nhiều thì sẽ đau nhiều hơn.

- Phương pháp niềng răng: niềng răng bằng khay trong suốt hoặc mắc cài tự động sẽ nhẹ nhàng hơn.

- Tay nghề của bác sĩ: các bác sĩ giỏi sẽ kiểm soát lực tốt hơn, giúp khách hàng không cảm thấy quá đau khi niềng răng.

- Công nghệ niềng răng hiện đại: giải pháp niềng răng X-Matrix đang được đánh giá là một trong những phương pháp an toàn và hiệu quả nhất hiện nay, có thể tầm soát và loại bỏ 98% nguy cơ biến chứng, xác định lực chỉnh lực chỉnh nha phù hợp cho từng giai đoạn, mang lại trải nghiệm niềng răng nhẹ nhàng. Hiện tại giải pháp niềng răng X-Matrix được tiên phong ứng dụng tại Nha khoa Lạc Việt Intech.

Bác sĩ giỏi có thể kiểm soát lực chỉnh nha, giúp khách hàng giảm bớt đau đớn

Do đó, để giảm đau khi niềng răng thì chúng ta cần phải chọn đúng nha khoa uy tín và bác sĩ giỏi. Đây là 2 "trụ cột" giúp khách hàng có một quá trình niềng răng nhẹ nhàng và an toàn. Tại các trung tâm chuyên sâu về niềng răng như Lạc Việt Intech, ngoài việc ứng dụng giải pháp X-Matrix hiện đại, nha khoa còn có đa dạng phương pháp niềng răng, khách hàng có thể lựa chọn niềng bằng khay trong suốt hoặc mắc cài tự động.

3. Giai đoạn nào đau nhất khi niềng răng?

Để răng dịch chuyển về đúng vị trí trên cung hàm, khách hàng sẽ phải mất ít nhất từ 15 tới 24 tháng:

3.1. Giai đoạn dàn đều răng (3 - 6 tháng đầu)

Sau khi bác sĩ gắn khí cụ lên răng và tác động lực, răng sẽ bắt đầu dịch chuyển, các mô nha chu được nới lỏng, quá trình tiêu bồi xương diễn ra nên răng có thể bị đau nhức và lung lay nhẹ. Với những khách hàng cần phải đặt band hoặc nong hàm thì còn phải gắn chun tách kẽ trước khi gắn mắc cài. Lực do chun tách kẽ tạo ra cũng gây ra cảm giác nhức chân răng, khó chịu và ê ẩm ở 2 hàm.

6 tháng đầu tiên là giai đoạn đau nhất khi niềng răng

Các bác sĩ cũng có thể thực hiện thêm một số thủ thuật khác như kéo răng ngầm, nâng khớp, đánh lún, … Theo đánh giá của các "đồng niềng", dàn đều răng chính là giai đoạn đau nhất và gây ra nhiều xáo trộn trong sinh hoạt. Quá trình này có thể kéo dài từ 3 tới 6 tháng.

3.2. Giai đoạn tạo khoảng (nếu cần thiết)

Bác sĩ Lan Anh chia sẻ, nhiều bạn cũng thắc mắc rằng nhổ răng để niềng răng có đau không. Thực chất, quá trình nhổ răng có sử dụng thuốc gây tê nên sẽ không bị đau. Sau khi thuốc tê hết tác dụng, khách hàng sẽ cảm thấy khó chịu trong khoảng vài tiếng và có thể uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, những người đã từng niềng răng đều đánh giá nhổ răng chỉnh nha khá nhẹ nhàng.

3.3. Giai đoạn đóng khoảng nhổ răng

Để đóng kín các khoảng trống sau khi nhổ răng, bác sĩ sẽ dùng các khí cụ như chun chuỗi, minivis hoặc loop. Với nhiều khách hàng, siết răng đóng khoảng cũng là một trong những giai đoạn đau nhất khi niềng răng. Mặc dù vậy, các cảm giác đau nhức nhẹ cũng chỉ diễn ra trong 1 - 2 ngày đầu sau mỗi lần chỉnh nha.

3.4. Giai đoạn tinh chỉnh khớp cắn

Tinh chỉnh khớp cắn gần như là giai đoạn cuối cùng trước khi răng bắt đầu được theo dõi về sự ổn định trước khi tháo mắc cài. Trong quá trình này, bác sĩ có thể sử dụng chun liên hàm để điều chỉnh khớp cắn. Giai đoạn này răng đã ổn định, không phải dịch chuyển nhiều nên hầu như không đau.

Trước khi tháo mắc cài, bác sĩ sẽ tinh chỉnh khớp cắn

Trên đây là lời giải đáp của bác sĩ Lan Anh cho thắc mắc "niềng răng có đau không". Khách hàng quan tâm tới dịch vụ niềng răng có thể chụp phim, thăm khám miễn phí tại 7 cơ sở của Lạc Việt Intech trên cả nước.