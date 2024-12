Nightlife Việt Nam - Cuộc chơi của những kẻ mộng mơ sống dưới ngôi nhà nghệ thuật

Nhìn lại hành trình đã qua, đội ngũ của POCPOC GARDEN luôn tự hỏi: Điều gì bản thân họ chưa từng làm trong 10 năm qua? Từ sự băn khoăn này, một ý tưởng táo bạo đã được hiện thực hóa: một show diễn đỉnh cao xuất hiện tại Việt Nam, nơi EDM hòa quyện cùng dàn hợp xướng và vũ đạo, trở thành sự kiện đặc biệt kỷ niệm hành trình 10 năm của POCPOC Garden.

Sau nhiều tháng ấp ủ ý tưởng, POCPOC GARDEN, với sự hợp tác từ Ravolution Asia, học viện Auftdart - Academy of Music and Performing Arts, cùng Beam Suntory, đã nhận được cái gật đầu từ nhạc trưởng, DJ và nhà sản xuất âm nhạc người Ý Alessandro Xiueref, được biết đến qua nghệ danh ASCO. Chính ASCO đã mang đến POCPOC Garden show diễn Symphony of CAOS, một tác phẩm biểu diễn đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật và sáng tạo, ghi dấu tên tuổi của anh trên khắp thế giới.

DJ và nhà sản xuất âm nhạc người Ý Alessandro Xiueref, được biết đến qua nghệ danh ASCO diện tại POCPOC Garden.

Symphony of CAOS không chỉ đơn thuần là một buổi diễn, mà là sự hòa quyện đầy mê hoặc giữa các loại hình nghệ thuật, từ âm nhạc điện tử, hợp xướng cổ điển đến nghệ thuật sân khấu đương đại. Lần hiếm hoi, một DJ kiêm nhạc trưởng như ASCO chỉ huy một dàn hợp xướng kết hợp cùng các yếu tố nghệ thuật đa dạng, tạo nên một trải nghiệm đột phá. Với phong cách sáng tạo độc đáo, ASCO được mệnh danh là "DJ nhạc cổ điển", phá bỏ mọi giới hạn thường thấy của âm nhạc.

Dự án này không chỉ là một cột mốc trong sự nghiệp của ASCO, mà còn là bước tiến mới của POCPOC GARDEN trong hành trình tiên phong kết nối nghệ thuật với công chúng. Những nỗ lực này thể hiện rõ khát vọng định nghĩa lại "nightlife" - không chỉ là nơi để vui chơi mà còn là nơi để mơ mộng, sáng tạo và thăng hoa cảm xúc.