Nikon kiện Viltrox vì vi phạm bằng sáng chế ngàm Z-mount?

Theo DPReview, một số tài khoản mạng xã hội tại Trung Quốc gần đây lan truyền thông tin cho rằng Nikon đang tiến hành kiện nhà sản xuất phụ kiện máy ảnh Viltrox, liên quan đến tranh chấp bản quyền đối với ống kính ngàm Z. Tin đồn được trích dẫn với nội dung cho rằng vụ kiện đã được thụ lý tại Tòa án Nhân dân Sơ cấp số 3 Thượng Hải (Trung Quốc).

Theo bản dịch từ thông báo được cho là của tòa án, nguyên đơn trong vụ việc là Nikon trong khi bị đơn là Shenzhen Jueying Technology - công ty sở hữu thương hiệu Viltrox. Vụ việc được mô tả là tranh chấp về chi phí bản quyền trong thời gian bảo hộ tạm thời của một bằng sáng chế, liên quan đến việc sản xuất và phân phối ống kính Z-mount.

Ngàm Z-mount trở thành tâm điểm tranh cãi khi ngày càng nhiều hãng bên thứ ba phát triển ống kính tương thích mà không rõ thỏa thuận bản quyền với Nikon

ẢNH: VITROX

Z-mount là định dạng ngàm độc quyền do Nikon phát triển cho dòng máy ảnh mirrorless (không gương lật), ra mắt lần đầu năm 2018. Đây là một trong những điểm then chốt trong chiến lược chuyển dịch sang máy ảnh không gương lật của hãng này. Với đường kính lớn và khoảng cách ngắn từ ngàm đến cảm biến, hệ thống Z được đánh giá là linh hoạt hơn cho việc phát triển các ống kính khẩu độ lớn và chất lượng quang học cao.

Trong khi đó, Viltrox cùng một số hãng khác đã ra mắt nhiều ống kính tương thích ngàm Z, thường được bán với mức giá thấp hơn đáng kể so với sản phẩm chính hãng. Tuy nhiên, thông tin về việc các hãng này có được cấp phép chính thức hay không vẫn chưa rõ ràng. Năm 2020, từng xuất hiện tin đồn Nikon yêu cầu Viltrox ngừng bán một số ống kính Z-mount, nhưng cả hai bên đều giữ im lặng.

Nếu tin đồn hiện tại là chính xác, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Nikon đang có động thái mạnh tay hơn để kiểm soát việc sử dụng công nghệ Z-mount và bảo vệ sáng chế trong hệ sinh thái của mình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, cả Nikon lẫn Viltrox đều chưa đưa ra tuyên bố chính thức và cộng đồng công nghệ ảnh vẫn đang theo dõi sát diễn biến vụ việc.