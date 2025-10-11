Nikon ra mắt dòng máy ảnh ZR hướng tới nhà làm phim chuyên nghiệp

Nikon Việt Nam vừa tổ chức sự kiện “Born Cinematic” tại TP.HCM, công bố sự xuất hiện chính thức của Nikon ZR - mẫu máy quay full-frame đầu tiên thuộc dòng Cinema Ca mera của hãng. Sự kiện thu hút hơn 500 người tham dự, bao gồm các nhà làm phim, nhiếp ảnh gia và giới công nghệ hình ảnh trong nước.

Nikon ZR - mẫu máy quay full-frame đầu tiên thuộc dòng cinema camera của hãng Ảnh: T.L



Nikon ZR được giới thiệu lần đầu trên thị trường quốc tế vào tháng 9.2025 và nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng làm phim. Đây là sản phẩm được Nikon phát triển hợp tác với RED Digital Cinema, trang bị codec RED R3D NE, dải tương phản động hơn 15 stop, Dual Base ISO 800 và 6400 cùng khả năng quay nội bộ 6K/60p. Với những thông số này, ZR được định vị là công cụ hướng tới các nhà làm phim chuyên nghiệp, nhưng có thiết kế nhỏ gọn hơn so với các dòng máy quay điện ảnh truyền thống.

Tại Việt Nam, Nikon ZR được bán chính hãng với giá niêm yết 61,99 triệu đồng. Nikon cũng công bố chương trình đặt trước giới hạn, áp dụng mức giá ưu đãi 59,99 triệu đồng cho những người dùng đầu tiên. Theo đại diện Nikon Việt Nam, đây là động thái nhằm khuyến khích cộng đồng sáng tạo trong nước tiếp cận công nghệ quay phim chuyên nghiệp ở mức chi phí cạnh tranh hơn.

Nikon ZR được bán chính hãng với giá niêm yết 61,99 triệu đồng Ảnh: T.L



Sản phẩm sở hữu nhiều tính năng nổi bật như quay RAW 6K ở tốc độ 60 khung hình/giây, ghi âm 32-bit float, màn hình xoay lật 4 inch hỗ trợ dải màu DCI-P3 và hệ thống tản nhiệt không quạt giúp giảm tiếng ồn khi quay. Những yếu tố này cho thấy định hướng của Nikon trong việc mở rộng từ nhiếp ảnh sang lĩnh vực điện ảnh, nơi các tiêu chuẩn về chất lượng hình ảnh và khả năng xử lý video được đặt lên hàng đầu.

Sự kiện “Born Cinematic” không chỉ là dịp ra mắt sản phẩm mà còn được Nikon xem là cơ hội kết nối và chia sẻ kinh nghiệm giữa các nhà sáng tạo. Hãng nhấn mạnh mong muốn đồng hành cùng các nhà làm phim Việt Nam trong việc khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ hình ảnh hiện đại.