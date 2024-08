Nín thở chờ giải cứu CLB Long An, giải hạng nhất sẽ có 12 đội nếu…

CLB Long An sống lại hy vọng tiếp tục chơi ở giải hạng nhất mùa tới Anh Tuấn

Chiều 26.8, tại Long An đã diễn ra cuộc họp giữa đại diện Sở VH-TT tỉnh Long An, Công ty Cổ phần bóng đá Long An (của bầu Thắng) và CLB HAGL là HLV Vũ Tiến Thành, bàn về việc giải cứu CLB Long An có thể tiếp tục thi đấu ở giải hạng nhất quốc gia 2024 – 2025, để nhanh chóng có sự xác nhận với VFF và VPF.



Theo phương án tiếp cận ban đầu, CLB Long An khi thi đấu giải hạng nhất sẽ lấy lứa U.21 HAGL vừa vô địch giải U.21 quốc gia làm nòng cốt, giúp những cầu thủ trẻ này có điều kiện ra sân thường xuyên thi đấu cọ xát ở môi trường chuyên nghiệp.

Đây có thể xem là thiện chí đặc biệt giữa bầu Đức và bầu Thắng, với sự ủng hộ của Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thụy nhằm duy trì một trong những đội bóng mang tính biểu tượng, có bề dày thành tích nhất miền Tây trong lịch sử V-League, với 2 lần vô địch.

CLB Long An nếu hồi sinh sẽ giúp rất lớn cho giải hạng nhất quốc gia Dương Thu

Theo nguồn tin của Báo Thanh Niên, cuộc họp đã diễn ra cởi mở, với điểm chung sơ bộ ban đầu về việc CLB HAGL thông qua sự hỗ trợ của ông Nguyễn Đức Thụy sẽ hỗ trợ để CLB Long An đạt đủ điều kiện thi đấu ở giải hạng nhất mùa tới.

Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất về thời gian hợp tác. Theo đó, phía Long An muốn nhận sự bảo lãnh về việc hỗ trợ trong 3 năm, trong khi đội bóng phố Núi muốn gắn bó năm đầu tiên, từ đó đánh giá khả năng gắn kết lâu dài.

Cũng nói thêm trước đó vào năm Nutifood cũng từng làm việc với CLB và những người làm bóng đá Long An để hợp tác và tiếp quản đội bóng nhằm giúp lứa "vua giải trẻ" Nguyễn Quốc Việt được trui rẻn, nhưng không tìm được điểm chung, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Lứa U.21 LPBank HAGL vừa vô địch quốc gia có cơ hội cọ xát tại giải chuyên nghiệp Minh Tú

Được biết, các bên thống nhất sẽ mở thêm một cuộc hẹn nữa vào sáng 27.8, để thống nhất kết quả cuối cùng, trước khi thông báo cho VFF và VPF về phương án tham dự hoặc rút lui khỏi giải hạng nhất năm nay.

Nếu CLB Long Anh đạt đủ điều kiện thi đấu, giải hạng nhất 2024 – 2025 trước mắt sẽ có 11 đội bóng thi đấu. Điều này mở ra cơ hội để giải đấu đạt con số 12 đội rất đẹp nếu nhìn vào tiền lệ ở các mùa giải trước.

Theo đó mùa bóng 2021, sau khi CLB Gia Định xin rút thì VFF và VPF đã thống nhất đôn đội CAND (nay là CLB Công an Hà Nội, CAHN) lên thay thế.

CĐV Bắc Ninh sẽ có cơ hội chứng kiến đội nhà lên chuyên sớm? NVCC

Quyết định hợp lý đã mở ra cơ hội cho đội bóng giàu tiềm lực này một mùa sau đó lên chơi V-League, trước khi san bằng kỷ lục của CLB HAGL là tân binh vô địch giải đấu cao nhất Việt Nam ngay ở mùa đầu góp mặt.

Chiếu theo tiền lệ này, VFF và VPF hoàn toàn có thể trao cơ hội cho 1 trong 2 đội bóng Bắc Ninh hoặc Kon Tum có thành tích tốt nhất ở giải hạng nhì 2023 (ngoài đội Thanh Niên TP.HCM đã lên hạng), nếu ai đáp ứng đủ yêu cầu để lên chơi ở giải hạng nhất quốc gia.

Điều này sẽ giúp giải hạng nhất tránh được nguy cơ lẻ số đội bóng tham dự, đồng thời giảm tác động từ hiệu ứng "kim tự tháp chổng ngược", nhất là khi những cái tên như CLB Bắc Ninh có sự bảo đảm về tiềm lực tài chính mạnh mẽ, dưới sự cố vấn của HLV Park Hang-seo.

Tất cả sẽ được rõ ràng vào ngày mai, khi CĐV Long An và fan trung lập cùng nín thở chờ định đoạt tương lai đội bóng giàu thành tích nhất, từng là biểu tượng lá cờ đầu của miền Tây.