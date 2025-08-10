Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Ninh Bình đề xuất 4 dự án giao thông 'khủng'

Minh Hải
Minh Hải
10/08/2025 16:20 GMT+7

Sau khi đề xuất T.Ư cho xây dựng cảng hàng không quốc tế, cảng biển nước sâu chuyên dụng, 9 cây cầu bắc qua sông Đáy và sông Hoàng Long…, tỉnh Ninh Bình tiếp tục đề xuất xây dựng 3 tuyến đường và 2 nút giao với tổng mức đầu tư khoảng 29.295 tỉ đồng.

Ngày 10.8, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh này vừa có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho phép đầu tư 3 tuyến đường giao thông tiêu chuẩn đường cao tốc, có quy mô từ 6 - 8 làn xe và 2 nút giao, với tổng mức đầu tư 29.295 tỉ đồng.

Ninh Bình: Đề xuất xây dựng 4 dự án giao thông 'khủng'- Ảnh 1.

Một góc tỉnh Ninh Bình

ẢNH: MINH HẢI

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc nối Phủ Lý (điểm đầu tại nút giao Liêm Tuyền) - Nam Định (điểm cuối giao với QL10, P.Đông A) có chiều dài 25,1 km, dự kiến tổng mức đầu tư 10.180 tỉ đồng. Quy mô đường theo tiêu chuẩn cao tốc 8 làn xe, bề rộng nền đường 35 m. 

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra trục giao thông ngang chiến lược, bổ sung kết nối giữa cao tốc Bắc - Nam với các tuyến quốc lộ hiện có; mở ra không gian phát triển đô thị và công nghiệp cho khu vực trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng tuyến đường vành đai 5 (CT.39), điểm đầu từ nút giao Phú Thứ (P.Liêm Tuyền) đến Thái Hà (xã Bắc Lý), có chiều dài 16,3 km, dự kiến tổng vốn đầu tư 13.800 tỉ đồng. Quy mô theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là cầu nối giữa khu vực đồng bằng Bắc bộ với Bắc Trung bộ; đồng thời, đảm bảo tính liên tục của vành đai đô thị hóa phía nam Hà Nội.

Tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc CT.01 đoạn từ cầu Giẽ (xã Đại Xuyên, Hà Nội) - Cao Bồ (xã Ý Yên, Ninh Bình) từ 4 làn xe hiện có lên 6 làn xe. Dự án có chiều dài 48,55 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ninh Bình còn đề xuất đầu tư 2 nút giao, gồm: xây dựng nút giao Cao Bồ mới (thuộc địa phận xã Ý Yên) để đấu nối cao tốc CT.01 với tuyến đường Hoa Lư - Cao Bồ; xây dựng nút giao tại Km252+000 (địa phận xã Phong Doanh) để đấu nối tuyến cao tốc CT.01 với tuyến đường trục cảnh quan Nam Định - Hoa Lư (nút giao này cách nút giao Cao Bồ mới khoảng 5,5 km). Dự kiến tổng mức đầu tư 2 nút giao khoảng 3.115 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình đánh giá, với việc đầu tư mới các dự án trên, khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng; kết nối hiệu quả vùng đồng bằng sông Hồng với Bắc Trung bộ và khu vực tây Bắc bộ; giúp tăng cường kết nối vùng, giải phóng các điểm nghẽn về giao thông và tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 30.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư phục vụ việc đầu tư, phát triển. Đồng thờ,i đề xuất xây dựng nhiều dự án "khủng" khác, như: cảng hàng không quốc tế; cảng biển nước sâu chuyên dụng; cảng biển phục vụ du lịch; xây dựng 9 cây cầu bắc qua sông Đáy và sông Hoàng Long; nhà máy điện khí hóa lỏng, điện gió; một số dự án du lịch, sân golf tại các vùng đất chiêm trũng chỉ trồng lúa được một vụ hoặc sản xuất không hiệu quả.

Như vậy, sau khi sáp nhập (từ ngày 1.7) với các tỉnh Hà Nam, Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã có đề xuất, kiến nghị với T.Ư cho phép đầu tư nhiều dự án lớn về giao thông nhằm kết nối các vùng Hà Nam, Nam Định cũ và mở rộng không gian phát triển với các khu vực khác trên cả nước.

Tin liên quan

Ninh Bình kiến nghị triển khai nhiều dự án 'khủng'

Ninh Bình kiến nghị triển khai nhiều dự án 'khủng'

Tỉnh Ninh Bình vừa đề nghị T.Ư cho phép lập quy hoạch để kêu gọi đầu tư nhiều dự án 'khủng', như: xây dựng sân golf trên các vùng chiêm trũng trồng lúa 1 vụ, nhà máy điện khí hóa lỏng, điện gió, cảng hàng không quốc tế, 9 cây cầu bắc qua sông Đáy và sông Hoàng Long…

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Ninh Bình Cầu giẽ Phủ Lý cao tốc sông Hoàng Long
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận