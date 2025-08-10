Ninh Bình đề xuất 4 dự án giao thông 'khủng'

Ngày 10.8, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh này vừa có văn bản đề xuất Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ cho phép đầu tư 3 tuyến đường giao thông tiêu chuẩn đường cao tốc, có quy mô từ 6 - 8 làn xe và 2 nút giao, với tổng mức đầu tư 29.295 tỉ đồng.

Cụ thể, tỉnh Ninh Bình đề xuất xây dựng tuyến đường cao tốc nối Phủ Lý (điểm đầu tại nút giao Liêm Tuyền) - Nam Định (điểm cuối giao với QL10, P.Đông A) có chiều dài 25,1 km, dự kiến tổng mức đầu tư 10.180 tỉ đồng. Quy mô đường theo tiêu chuẩn cao tốc 8 làn xe, bề rộng nền đường 35 m.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo ra trục giao thông ngang chiến lược, bổ sung kết nối giữa cao tốc Bắc - Nam với các tuyến quốc lộ hiện có; mở ra không gian phát triển đô thị và công nghiệp cho khu vực trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng.

Xây dựng tuyến đường vành đai 5 (CT.39), điểm đầu từ nút giao Phú Thứ (P.Liêm Tuyền) đến Thái Hà (xã Bắc Lý), có chiều dài 16,3 km, dự kiến tổng vốn đầu tư 13.800 tỉ đồng. Quy mô theo tiêu chuẩn đường cao tốc 6 làn xe.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ là cầu nối giữa khu vực đồng bằng Bắc bộ với Bắc Trung bộ; đồng thời, đảm bảo tính liên tục của vành đai đô thị hóa phía nam Hà Nội.

Tỉnh Ninh Bình cũng đề nghị đầu tư mở rộng tuyến cao tốc CT.01 đoạn từ cầu Giẽ (xã Đại Xuyên, Hà Nội) - Cao Bồ (xã Ý Yên, Ninh Bình) từ 4 làn xe hiện có lên 6 làn xe. Dự án có chiều dài 48,55 km, với tổng vốn đầu tư khoảng 2.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, Ninh Bình còn đề xuất đầu tư 2 nút giao, gồm: xây dựng nút giao Cao Bồ mới (thuộc địa phận xã Ý Yên) để đấu nối cao tốc CT.01 với tuyến đường Hoa Lư - Cao Bồ; xây dựng nút giao tại Km252+000 (địa phận xã Phong Doanh) để đấu nối tuyến cao tốc CT.01 với tuyến đường trục cảnh quan Nam Định - Hoa Lư (nút giao này cách nút giao Cao Bồ mới khoảng 5,5 km). Dự kiến tổng mức đầu tư 2 nút giao khoảng 3.115 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình đánh giá, với việc đầu tư mới các dự án trên, khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng; kết nối hiệu quả vùng đồng bằng sông Hồng với Bắc Trung bộ và khu vực tây Bắc bộ; giúp tăng cường kết nối vùng, giải phóng các điểm nghẽn về giao thông và tạo dư địa phát triển mới cho các khu vực.

Trước đó, tỉnh Ninh Bình đã đề nghị Chính phủ hỗ trợ 30.000 tỉ đồng từ nguồn ngân sách T.Ư phục vụ việc đầu tư, phát triển. Đồng thờ,i đề xuất xây dựng nhiều dự án "khủng" khác, như: cảng hàng không quốc tế; cảng biển nước sâu chuyên dụng; cảng biển phục vụ du lịch; xây dựng 9 cây cầu bắc qua sông Đáy và sông Hoàng Long; nhà máy điện khí hóa lỏng, điện gió; một số dự án du lịch, sân golf tại các vùng đất chiêm trũng chỉ trồng lúa được một vụ hoặc sản xuất không hiệu quả.

Như vậy, sau khi sáp nhập (từ ngày 1.7) với các tỉnh Hà Nam, Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã có đề xuất, kiến nghị với T.Ư cho phép đầu tư nhiều dự án lớn về giao thông nhằm kết nối các vùng Hà Nam, Nam Định cũ và mở rộng không gian phát triển với các khu vực khác trên cả nước.