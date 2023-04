Ninh Bình: Khởi tố vụ án trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép

Ngày 26.4, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 25.4, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, để điều tra về hành vi trốn thuế và mua bán hóa đơn trái phép.

Các bị can bị khởi tố gồm: Đinh Duy Hiệp (42 tuổi, ngụ P.Ninh Khánh, TP.Ninh Bình; Giám đốc Công ty Hà Anh); Vũ Thị Minh Trâm (29 tuổi, ngụ xã Thanh Hối, H.Tân Lạc, Hòa Bình; Giám đốc Công ty L.H Plastic) và Nguyễn Phương Hoa (33 tuổi, ngụ P.Cửa Bắc, TP.Nam Định, Nam Định; kế toán Công ty L.H Plastic).



Các bị can bị khởi tố CÔNG AN NINH BÌNH

Trong đó, bị can Hiệp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; bị can Trâm bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi trốn thuế; bị can Hoa được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, từ ngày 20.4.2020 đến 19.9.2022, Hiệp là Giám đốc Công ty Hà Anh đã xuất tổng cộng 33 hóa đơn giá trị gia tăng cho Công ty L.H Plastic với tổng giá trị hàng hóa chưa tính thuế là gần 26 tỉ đồng. Tuy nhiên, giữa 2 công ty này không hề có giao dịch mua bán hàng hóa thực tế.

Sau khi điều tra, cơ quan công an xác định việc mua bán, sử dụng số hóa đơn trên của các công ty để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, phục vụ kê khai, thanh quyết toán thuế, và đã trốn thuế với số tiền gần 2,6 tỉ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.