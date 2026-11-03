Ninh Bình lập khu bảo tồn loài voọc 'nguy cấp' được phát hiện gần 100 năm trước

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh voọc mông trắng có diện tích 3.182 ha thuộc không gian Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc (Ninh Bình); là khu vực có hệ sinh thái rừng núi đá vôi, có giá trị cao về đa dạng sinh học, ghi nhận nhiều loài động, thực vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm; đặc biệt là loài voọc mông trắng (tên khoa học Trachypithecus delacouri, hay còn gọi là voọc quần đùi trắng).

Voọc mông trắng tại Ninh Bình ẢNH: LÃ NHẬT TÂN

Theo đại diện Sở Nông nghiệp Sở Môi trường tỉnh Ninh Bình, voọc mông trắng là loài linh trưởng đặc hữu duy nhất chỉ có tại Việt Nam, phát hiện lần đầu vào năm 1930; được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách Đỏ và danh lục đỏ của Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế. Đặc biệt, voọc mông trắng nằm trong nhóm 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới cần được ưu tiên bảo vệ.

Trong những năm 1990, loài voọc có 16 quần thể nhưng đến nay nhiều quần thể đã biến mất, chỉ còn 5 quần thể với khoảng hơn 500 cá thể. Trong đó, tỉnh Ninh Bình là nơi sinh sống của hơn 90% cá thể voọc còn lại toàn tự nhiên thế giới.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Trần Anh Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, cho biết, tại vùng rừng núi đá vôi Kim Bảng, các nhà khoa học đã xác minh ngoài thực địa ít nhất 116 cá thể, là quần thể lớn thứ hai thế giới, chỉ sau khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Vì vậy, ông Dũng cho rằng, giữ được đàn voọc Kim Bảng là giữ được một phần tương lai của loài linh trưởng này. Đó cũng là giá trị đặc biệt của vùng đất này, và cũng là trách nhiệm rất lớn của tỉnh Ninh Bình.

Ông Trần Anh Dũng trao quyết định khu bảo tồn loài voọc mông trắng ẢNH: Đ.H

Theo ông Dũng, việc thành lập khu bảo tồn tạo cơ sở pháp lý để quản lý, bảo vệ rừng và sinh cảnh một cách thống nhất, lâu dài; bảo vệ quần thể Voọc mông trắng cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm; đồng thời mở ra điều kiện thuận lợi cho nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường, phục hồi hệ sinh thái và phát triển du lịch sinh thái bền vững.

Ông cũng lưu ý việc thành lập khu bảo tồn mới chỉ là bước khởi đầu. Nhiệm vụ lâu dài và khó khăn hơn là bảo vệ an toàn từng đàn voọc, gìn giữ từng cánh rừng và giải quyết hài hòa giữa bảo tồn với sinh kế của người dân.

Phó chủ tịch tỉnh Ninh Bình đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Ninh Bình (đơn vị được giao trực tiếp quản lý Khu bảo tồn) bố trí lực lượng tuần tra, bảo vệ thường xuyên những nơi voọc sinh sống, kiên quyết không để xảy ra săn bắt, xâm hại sinh cảnh; sớm kiện toàn bộ máy, ban hành quy chế quản lý và triển khai các chương trình bảo vệ, phục hồi rừng, giám sát quần thể voọc; đưa khoa học, công nghệ vào quản lý để nắm chắc từng đàn voọc, diễn biến của rừng.

"Tôi giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành địa phương và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ VH-TT-DL, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, sớm cử đầu mối kỹ thuật làm việc với các cơ quan tư vấn; chuẩn bị bài bản, thận trọng, có cơ sở khoa học để quản lý bảo vệ khu bảo tồn. Bảo vệ voọc mông trắng là bảo vệ tài sản thiên nhiên quý giá của đất nước và tương lai phát triển xanh, bền vững của Ninh Bình", ông Dũng nói.