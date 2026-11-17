Ngày 17.11, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, cho biết đã nắm được thông tin xôn xao trên mạng xã hội về việc hướng dẫn viên du lịch phản ánh người chèo đò tại khu du lịch Tam Cốc chạy theo, níu tay du khách nước ngoài để đòi tiền tip sau hành trình tham quan.

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo vị lãnh đạo, thông tin trên mạng xã hội còn nhiều điểm nghi vấn nên đơn vị đã phối hợp với ban quản lý khu du lịch để xác minh cụ thể danh tính người chèo đò và diễn biến sự việc. Khi có thông tin cụ thể sẽ thông tin với báo chí.

Trước đó, ngày 16.11, mạng xã hội lan truyền bài viết của một hướng dẫn viên du lịch với nội dung bày tỏ sự thất vọng, không muốn tiếp tục đưa khách đến tham quan Tam Cốc khi chứng kiến cảnh người lái đò bị cho là đã đuổi theo khách lên tận bờ, kéo tay để xin tiền tip. Người này còn trách hướng dẫn viên vì biết tiếng Anh nhưng không trực tiếp nói giúp để khách tip.

Khu du lịch Tam Cốc ẢNH: MINH HẢI

Theo chia sẻ, hướng dẫn viên cho biết đã gợi ý khách gửi tiền tip nhưng không muốn gây áp lực hay đứng ra đòi thay. Bài đăng cũng phản ánh tình trạng một số người lái đò thường xuyên than vãn, so sánh khi chở khách.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng tình trạng chèo đò gây áp lực, đòi tiền tip vẫn xảy ra tại khu du lịch Tam Cốc. Trong khi đó, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra, chấn chỉnh và có biện pháp xử lý phù hợp để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.